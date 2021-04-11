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Арбитр не назначил три пенальти. Испанцы реагируют на судейство в Эль-Класико

вчера, 11:30
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Куман и фанаты «Барселоны» нашли виновника поражения от «Реала».

У фанатов «Барселоны» траурное настроение

Эмоции каталонцев легко понять. Месси не забивает в 7 поединках против «сливочных» подряд. А поскольку моральная стойкость никогда не была его сильной стороной, вчерашнее дождливое поражение может привести Лео на уроки французского и в Париж к Неймару.

Жена Антонелла будет неприятно удивлена, в каком состоянии сейчас столица Франции. Последние недели местные жители постят фото мусорных свалок посреди улиц, мэр-социалистка Анн Идальго не построила светлое настоящее. Но Месси найдут ухоженное местечко рядом с Парижем.

А вот что будет с «Барселоной»? 43 года «Реал» не обыгрывал каталонцев трижды подряд. Правление Бартомеу завело в глубокий системный кризис. Финансовый коллапс – кредиты Лапорте помогут закрыть только люди из опасных для свободного человека стран. Игровой кризис – новая схема не дала взять реванш у «Баварии» в ЛЧ.

Также видим кадровый кризис – молодые не готовы, а Дембеле и Гризманн играют в решающих матчах, словно впервые увидели мяч. Даже Винисиус подучился, что если соперник крутой, то надо хотя бы убедительно падать. Эль-Класико снова не было матчем-ураганом. А после игры, судя по отзывам, заметили в основном судейство.

Замена рефери и непреклонность Хиля Мансано

Изначально поединок должен был обслуживать другой арбитр – Матеу Лаос. Но получил травму в игре ЛЧ, его заменил коллега. Хиль Мансано судил «Реал» чаще других команд – 32 поединка. Игры «Барселоны» обслуживал 21 раз. При его арбитраже «сливочные» выиграли 81.3 % матчей, а «Барселона» лишь 52.4 %.

Теперь Хесус Хиль Мансано принял ряд решений, что повлияли на результат. Для начала штрафной, с которого забил Кроос, а еще не назначенный пенальти в концовке при счете 2:1 в пользу «Реала», который Рональд Куман после игры прокомментировал вот так:

В первом тайме мы слабо атаковали и играли в защите. Во втором пошло лучше, я лишь хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В той ситуации [с падением Брейтуэйта после контакта с Менди] нужно было назначить пенальти. Пенальти был очевидный.

Эпизод с падением Винисиуса, после которого Араухо выдали желтую карточку, а Кроос забил со штрафного, был похожим на тот, о котором сказал Куман. Оба раза было желание игроков атаки упасть, оба раза защитники цепляли рукой. Но все-таки Менди хватал явно, а Араухо пытался сыграть хитрее.

Нельзя назвать решения рефери последовательными. Болельщики «Реала» требовали пенальти на 31-й минуте, когда Винисиуса уложили на газон сразу два защитника – касались руками его спины, а поклонники каталонцев ведь нашли сразу 3 спорных эпизода:

Хиль Мансано точно отработал неоднозначно. И процент успехов «Реала» и «Барселоны» в играх с его участием слишком сильно различается, хотя речь о равноценных грандах. Для сравнения, при Лаосе «Барселона» выиграла 76.5 % матчей, «Реал» — 71 %. А судил Матеу их часто: 34 игры каталонцев и 31 матч «сливочных».

При оценке спорных эпизодов помощник – правила

Цитируем актуальные для этого сезона правила футбола. Итак, 11-метровый ставят, если в штрафной площади игрок совершает следующие действия:

- задерживает соперника;

- мешает продвижению соперника с физическим контактом.

Менди точно в борьбе с Брейтуэйтом пытался задержать соперника. И мешал его продвижению с физическим контактом. Как видите, в правилах нет отсылки, куда должен двигаться соперник – к воротам или в сторону.

Лишение возможности забить – это отдельный пункт. А здесь важно отметить лишь еще один момент. Предупреждением за неспортивное поведение наказывается игрок, если:

- пытается обмануть судью, например, симулируя травмы, или что против него было совершено нарушение.

Получается, что если Хиль Мансано, увидев, как Менди цепляет форварда «Барселоны», а тот падает, посчитал именно действия Брейтуэта незаконными, то судья должен был показать датчанину желтую карточку за симуляцию.

Был явный физический контракт, а Менди не владел мячом. Нарушено одно из правил. Судья должен определить, с чьей стороны. Но Хиль Мансано просто проигнорировал эпизод. Теперь его начальство скажет, что VAR не вмешался, поскольку не было «явной судейской ошибки»?

Конечно же, и в России, и в Испании такой подход к правосудию злит фанатов проигравшей стороны. Разумеется, не обошлось без шуток, ведь Хилю Мансано припомнили, как он в прошлом после матча «Вильярреала» и «Реала» (2:3 в пользу Мадрида) ушел домой с пакетом подарков, на котором был герб «Реала»:

Также поклонники «Барселоны» не забыли, как в прошлый раз Рамоса потянули за футболку на ворота, Серхио упал в другом направлении, явно дорисовывая нарушение до шедевра, но тогда судья пошел смотреть повторы и указал на «точку»:

В футболе нет прецедентного права, но разный подход к зацепам соперника в штрафной площади фиксируем. Как и стандартные шутки о Пересе в комнате VAR:

И неплохой панч, что в этом эпизоде Хиль Мансано получает капитанскую повязку «Реала» после замены Бензема:

«Барселона» требует пенальти? Реакция Хиля Мансано:

А если копнуть достаточно глубоко и отвлечься от шуток, то можно вспомнить, что атака, в которой Бензема забил пяткой из-под себя в ближний угол тер Штегену, началась с эпизода, который фанаты «Барселоны» назовут фолом на Месси.

Но в том моменте помогает повтор: Лионель хотел упасть так, чтобы задеть ногами Васкеса, а защитник «Реала» его не трогал. Впрочем, Хиль Мансано точно должен был смотреть другие моменты – с падениями Винисиуса, Дембеле и Брейтуэйта в штрафных площадях.

Три эпизода, когда VAR не помешал бы. И, если уж падение Винисиуса перед штрафной назвали фолом, то в чем принципиальная разница с падением Брейтуэйта? Правила не запрещают лететь на газон красиво, если есть физический контакт со стороны защитника.

Увидели плохое судейство как минимум методологически – надо пользоваться повторами чаще. У «Барселоны» есть объективные поводы для возмущений, как и у Пике. Хотя некоторые фанаты клуба уточняют – хотя заметили странные решения Хиля Мансано, игрой своей команды тоже недовольны.

«Реал» был чуточку взрослее, более везучим – мяч пяткой, победный гол с рикошетами. В кармане важнейшая победа, что временно вывела на первое место. А «Барселоне» надо переключиться на финал Кубка Испании против «Атлетико». Возможно, последний шанс Месси уйти с трофеем.

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Все комментарии
League1
League1 ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 15:35
Ели автор статьи болельщик Реала, то я болельщик барселоны.
Хотя для меня это звучит как оскорбление.
League1
League1
сегодня в 15:23
Двенадцать единиц в оценке статьи, всего четыре пятёрки, и полное отсутствие (!) средних оценок говорят о том, что статья очень барсоглорьная и объективности в ней ноль.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 12:56
Удивительно, в кои-то веки болельщик Реала, автор статьи - Станислав Горин, встал на сторону Барселоны и действительно отметил судейские ошибки в пользу Реала.
амурец
амурец
сегодня в 05:07
ну конечно опять Перес всех купил
BarcelonaMD
BarcelonaMD
сегодня в 03:18
Я скажу так арбитр немного приподнёс Реалу победу ! НО давайте посмотрим уважительно в обе стороны ;) Реал заслужил эту победу ... Барса 2 года подряд никакая ! я говорил что Гризман не нужен ещё в 2019 ... Дембеле такой же игрочишка ! Атаки абсолютно нету ! Месси ?! сдал Месси ( уже старость не радость как не крути ) ... Как атаки нету у барсы так и защиты ! Бускетса тоже продать надо ! Надо просто обновить практически полностью состав ! Как приммер Бавария очень хорошо поднялась ... своих бывших забыла и купила молодёжь которая реально достойно играют ! А Барса скоро и не выйдет с кризиса с своими долгами !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:30
Кажется, что это написано болелом Барсы.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:29
Что за бред показывает на стопкадре с Менди? Там нужно смотреть в динамике. Нужно посмотреть на выставленную ногу, и играет ли он в мяч. А не обманывать людей стопкадрами.
На Брейтвейте абсолютно ничего не было, мяч уже уходил и понимая это, он упал при малейшем прикосновении руки об руку.
И как можно сравнивать этот момент с моментом Рамоса? Абсолютно разные ситуации. И тем более, как вообще можно сравнивать с моментом Винисиуса?
RR117
RR117
вчера в 22:19
    Arman A.
    Arman A.
    вчера в 21:25
    Вот и вся правда, четко и по делу. Только Классико - это Барса против Правительства Испании. И тут Барсе надо быть на две головы выше.
    Lorenzo Zizu
    Lorenzo Zizu
    вчера в 21:04
    Единственное с чем могу согласиться,, Бретуэйту желтую́ не дали за симуляцию, ибо там не было абсолютно ничего. Нарушением даже не пахло. А вот в случае с Винисиусом есть сомнения. Там надо было посмотреть повтор.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    вчера в 20:28
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      вчера в 18:19
      Смешно😂
      112910415
      112910415
      вчера в 17:53
      проехали, поздно пить боржоми
      Сергей Суханов
      Сергей Суханов
      вчера в 16:12
      Почитаешь статью и возникает впечатление что Барсу откровенно засудили.Хотя барсоглорам понравится. Автору кол всем добра
      lobsterdam
      lobsterdam
      вчера в 16:08
      подумаешь - проиграли! и что? а шуму-то сколько... это всего лишь - футбол...
      ГИЛ 28
      ГИЛ 28
      вчера в 15:14
        gentlewolf
        gentlewolf
        вчера в 14:06
        Афтар жжет. Серхио тянули в одну сторону, он противодействуя стркмился в другую. Это задержка. А когда резко отпустили он и упал в ту сторону, куда прикладывал усилия в противодействие. Сами попробуйте с товарищем ради интереса проделать это. А Бретуэту, туи автор прав, жк за симуляцию.
        Gelious
        Gelious ответ Agamaga........ (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 13:37
        "Рамос почувствовал момент и решил упасть" - а теперь фокус, следите за руками: действия Рамоса не отменяют нарушения правила с задержкой за футболку. Судя по тому, насколько оттянули футболку, тут либо нормально так задержали (можете на своей футболке проверить), либо у Рамоса была уникальная секретная разработка. Впрочем, упертость некоторых фанатов Каталонии скорее выберет последнее
        Per4ick
        Per4ick ответ Agamaga........ (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 13:32
        моменты разные потому что в случае с Рамосом он угрожал на прямую воротам а брейтвейт нет, при этом он так же красиво упал. про судью не стоит говорить т.к туром ранее игрока вальядолида удалили ни за что, лучше бы переживали что ваша многомиллионная атака в очередной раз почти ничего не показала и это при том что вся основная оборона Реала в лазарете или на ковиде и напряженные матчи с Ливерпулем
        RoArt
        RoArt ответ bublikyo (раскрыть)
        вчера в 13:29
        А мы поставим ему кол за такую писанину))
        RoArt
        RoArt
        вчера в 13:27
        Бретуэйт полетел так, как-будто его сбил грузовик)))
        Слайш
        Слайш
        вчера в 13:25, ред.
        Я сейчас уже в записи раз 10-15 пересмотрел момент с падением Бретуэйта и я как ни старался не увидел там момента, когда Менди прихватил бы соперника... Смотрите на его левую руку - он даже не сжимал пальцы чтобы схватить.. Это обычное касание без попытки помешать сопернику (А если он и хотел помешать, то очень быстро опомнился и вспомнил, что дело в штрафной и нельзя фолить). Ну а бредуэйт почувствовав что его погладили по локтю сразу же полетел красиво на газон, выпрашивая пеналь.. Так что да, арбитр тут ошибся - это желтая Брэдуэйту за симуляцию, а он её не показал

        Я много раз вдел ошибки арбитров в пользу Реала и объективно их признавал, но здесь никакой ошибки не было и нет..
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ Кьянти (раскрыть)
        вчера в 13:09
          Roman73
          Roman73
          вчера в 13:05, ред.
          Дело не в пенальти. 20 лет Барса переигрывала Реал.
          Последние два года Реал ей не по зубам . Качество игры и исполнителей Барсы не сравнимо с тем что было в эпоху тики-таки. И это не зависимо от результата.
          Hamman
          Hamman
          вчера в 12:55
          Брэтуэйт пересмотрел как действовал предыдущий носитель 9 номера в барсе и пытался повторить за великолепным актёром Суаресом, но арбитр включил Станиславского и ответил ему " Не Верю"
          Кьянти
          Кьянти ответ Gelious (раскрыть)
          вчера в 12:40, ред.
          Я вот тоже об этом как-то писал, что нарушением правил считается удержание игрока за майку, причем здесь падение-то але парни))))
          То есть по логике болел Барсы получается, что за майку держать вообще-то можно жтоиправилами не запрещено, просто Рамос симулянт, а судья, мол, купился... вот такие они, эти каталонские знатоки и цкнители футбола)))
          Союзник противников
          Союзник противников
          вчера в 12:24
          Фы фсё фрёте,в Эуропосоюзе не может быть таких происшествий,это удел нашей водокачки.И во всём виноват Путин...
          ZimTronPLUS
          ZimTronPLUS
          вчера в 12:06
            bublikyo
            bublikyo
            вчера в 11:56
            И вообще статья написана явно болельщиком Барселоны, с этими коллажами Переса в судейской, разве это журналистика, желтуха и спекуляции
            bublikyo
            bublikyo
            вчера в 11:55
            Как можно сравнивать два стоп кадра с Брейтуэйтом и Рамосом, моменты нужно смотреть в динамике, в случае с Рамосом с него чуть футболку не стянули и явно не дали прыгнуть, вчерашний момент это чистейшей воды желание Брейтуэйта упасть, он видит что мяч уходит, чувствует минимальное касание и падает как подстреленный. Я не считаю что был пенальти на Винисиусе, также, если бы на игроке Реала было такое же нарушение как на Брейтуэйте то я тоже не просил бы пенальти, если за такое давать бить 11ти метровый то их будет набираться по 5 штук за матч в каждую сторону.
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