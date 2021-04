Арбитр не назначил три пенальти. Испанцы реагируют на судейство в Эль-Класико

Куман и фанаты «Барселоны» нашли виновника поражения от «Реала».

У фанатов «Барселоны» траурное настроение

Эмоции каталонцев легко понять. Месси не забивает в 7 поединках против «сливочных» подряд. А поскольку моральная стойкость никогда не была его сильной стороной, вчерашнее дождливое поражение может привести Лео на уроки французского и в Париж к Неймару.

Жена Антонелла будет неприятно удивлена, в каком состоянии сейчас столица Франции. Последние недели местные жители постят фото мусорных свалок посреди улиц, мэр-социалистка Анн Идальго не построила светлое настоящее. Но Месси найдут ухоженное местечко рядом с Парижем.

А вот что будет с «Барселоной»? 43 года «Реал» не обыгрывал каталонцев трижды подряд. Правление Бартомеу завело в глубокий системный кризис. Финансовый коллапс – кредиты Лапорте помогут закрыть только люди из опасных для свободного человека стран. Игровой кризис – новая схема не дала взять реванш у «Баварии» в ЛЧ .

Также видим кадровый кризис – молодые не готовы, а Дембеле и Гризманн играют в решающих матчах, словно впервые увидели мяч. Даже Винисиус подучился, что если соперник крутой, то надо хотя бы убедительно падать. Эль-Класико снова не было матчем-ураганом. А после игры, судя по отзывам, заметили в основном судейство.

Замена рефери и непреклонность Хиля Мансано

Изначально поединок должен был обслуживать другой арбитр – Матеу Лаос. Но получил травму в игре ЛЧ , его заменил коллега. Хиль Мансано судил «Реал» чаще других команд – 32 поединка. Игры «Барселоны» обслуживал 21 раз. При его арбитраже «сливочные» выиграли 81.3 % матчей, а «Барселона» лишь 52.4 %.

Теперь Хесус Хиль Мансано принял ряд решений, что повлияли на результат. Для начала штрафной, с которого забил Кроос, а еще не назначенный пенальти в концовке при счете 2:1 в пользу «Реала», который Рональд Куман после игры прокомментировал вот так:

Эпизод с падением Винисиуса, после которого Араухо выдали желтую карточку, а Кроос забил со штрафного, был похожим на тот, о котором сказал Куман. Оба раза было желание игроков атаки упасть, оба раза защитники цепляли рукой. Но все-таки Менди хватал явно, а Араухо пытался сыграть хитрее.

Нельзя назвать решения рефери последовательными. Болельщики «Реала» требовали пенальти на 31-й минуте, когда Винисиуса уложили на газон сразу два защитника – касались руками его спины, а поклонники каталонцев ведь нашли сразу 3 спорных эпизода:

Хиль Мансано точно отработал неоднозначно. И процент успехов «Реала» и «Барселоны» в играх с его участием слишком сильно различается, хотя речь о равноценных грандах. Для сравнения, при Лаосе «Барселона» выиграла 76.5 % матчей, «Реал» — 71 %. А судил Матеу их часто: 34 игры каталонцев и 31 матч «сливочных».

При оценке спорных эпизодов помощник – правила

Цитируем актуальные для этого сезона правила футбола. Итак, 11-метровый ставят, если в штрафной площади игрок совершает следующие действия:

- задерживает соперника;

- мешает продвижению соперника с физическим контактом.

Менди точно в борьбе с Брейтуэйтом пытался задержать соперника. И мешал его продвижению с физическим контактом. Как видите, в правилах нет отсылки, куда должен двигаться соперник – к воротам или в сторону.

Лишение возможности забить – это отдельный пункт. А здесь важно отметить лишь еще один момент. Предупреждением за неспортивное поведение наказывается игрок, если:

- пытается обмануть судью, например, симулируя травмы, или что против него было совершено нарушение.

Получается, что если Хиль Мансано, увидев, как Менди цепляет форварда «Барселоны», а тот падает, посчитал именно действия Брейтуэта незаконными, то судья должен был показать датчанину желтую карточку за симуляцию.

Был явный физический контракт, а Менди не владел мячом. Нарушено одно из правил. Судья должен определить, с чьей стороны. Но Хиль Мансано просто проигнорировал эпизод. Теперь его начальство скажет, что VAR не вмешался, поскольку не было «явной судейской ошибки»?

Конечно же, и в России, и в Испании такой подход к правосудию злит фанатов проигравшей стороны. Разумеется, не обошлось без шуток, ведь Хилю Мансано припомнили, как он в прошлом после матча «Вильярреала» и «Реала» (2:3 в пользу Мадрида) ушел домой с пакетом подарков, на котором был герб «Реала»:

Также поклонники «Барселоны» не забыли, как в прошлый раз Рамоса потянули за футболку на ворота, Серхио упал в другом направлении, явно дорисовывая нарушение до шедевра, но тогда судья пошел смотреть повторы и указал на «точку»:

