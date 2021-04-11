Арбитр не назначил три пенальти. Испанцы реагируют на судейство в Эль-Класико

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вчера, 11:30

Куман и фанаты «Барселоны» нашли виновника поражения от «Реала».

У фанатов «Барселоны» траурное настроение

Эмоции каталонцев легко понять. Месси не забивает в 7 поединках против «сливочных» подряд. А поскольку моральная стойкость никогда не была его сильной стороной, вчерашнее дождливое поражение может привести Лео на уроки французского и в Париж к Неймару.

Жена Антонелла будет неприятно удивлена, в каком состоянии сейчас столица Франции. Последние недели местные жители постят фото мусорных свалок посреди улиц, мэр-социалистка Анн Идальго не построила светлое настоящее. Но Месси найдут ухоженное местечко рядом с Парижем.

А вот что будет с «Барселоной»? 43 года «Реал» не обыгрывал каталонцев трижды подряд. Правление Бартомеу завело в глубокий системный кризис. Финансовый коллапс – кредиты Лапорте помогут закрыть только люди из опасных для свободного человека стран. Игровой кризис – новая схема не дала взять реванш у «Баварии» в ЛЧ .

Также видим кадровый кризис – молодые не готовы, а Дембеле и Гризманн играют в решающих матчах, словно впервые увидели мяч. Даже Винисиус подучился, что если соперник крутой, то надо хотя бы убедительно падать. Эль-Класико снова не было матчем-ураганом. А после игры, судя по отзывам, заметили в основном судейство.

Замена рефери и непреклонность Хиля Мансано

Изначально поединок должен был обслуживать другой арбитр – Матеу Лаос. Но получил травму в игре ЛЧ , его заменил коллега. Хиль Мансано судил «Реал» чаще других команд – 32 поединка. Игры «Барселоны» обслуживал 21 раз. При его арбитраже «сливочные» выиграли 81.3 % матчей, а «Барселона» лишь 52.4 %.

Теперь Хесус Хиль Мансано принял ряд решений, что повлияли на результат. Для начала штрафной, с которого забил Кроос, а еще не назначенный пенальти в концовке при счете 2:1 в пользу «Реала», который Рональд Куман после игры прокомментировал вот так:

В первом тайме мы слабо атаковали и играли в защите. Во втором пошло лучше, я лишь хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В той ситуации [с падением Брейтуэйта после контакта с Менди] нужно было назначить пенальти. Пенальти был очевидный.

Эпизод с падением Винисиуса, после которого Араухо выдали желтую карточку, а Кроос забил со штрафного, был похожим на тот, о котором сказал Куман. Оба раза было желание игроков атаки упасть, оба раза защитники цепляли рукой. Но все-таки Менди хватал явно, а Араухо пытался сыграть хитрее.

Нельзя назвать решения рефери последовательными. Болельщики «Реала» требовали пенальти на 31-й минуте, когда Винисиуса уложили на газон сразу два защитника – касались руками его спины, а поклонники каталонцев ведь нашли сразу 3 спорных эпизода:

No jugamos bien, pero hay suficiente excusa (3 penales no pitados) para decir que esta liga está preparada 😢 pic.twitter.com/i0iJrop88O — Diego Mirlo (@MirloDiego) April 10, 2021

Хиль Мансано точно отработал неоднозначно. И процент успехов «Реала» и «Барселоны» в играх с его участием слишком сильно различается, хотя речь о равноценных грандах. Для сравнения, при Лаосе «Барселона» выиграла 76.5 % матчей, «Реал» — 71 %. А судил Матеу их часто: 34 игры каталонцев и 31 матч «сливочных».

При оценке спорных эпизодов помощник – правила

Цитируем актуальные для этого сезона правила футбола. Итак, 11-метровый ставят, если в штрафной площади игрок совершает следующие действия:

- задерживает соперника;

- мешает продвижению соперника с физическим контактом.

Менди точно в борьбе с Брейтуэйтом пытался задержать соперника. И мешал его продвижению с физическим контактом. Как видите, в правилах нет отсылки, куда должен двигаться соперник – к воротам или в сторону.

Лишение возможности забить – это отдельный пункт. А здесь важно отметить лишь еще один момент. Предупреждением за неспортивное поведение наказывается игрок, если:

- пытается обмануть судью, например, симулируя травмы, или что против него было совершено нарушение.

Получается, что если Хиль Мансано, увидев, как Менди цепляет форварда «Барселоны», а тот падает, посчитал именно действия Брейтуэта незаконными, то судья должен был показать датчанину желтую карточку за симуляцию.

Был явный физический контракт, а Менди не владел мячом. Нарушено одно из правил. Судья должен определить, с чьей стороны. Но Хиль Мансано просто проигнорировал эпизод. Теперь его начальство скажет, что VAR не вмешался, поскольку не было «явной судейской ошибки»?

Конечно же, и в России, и в Испании такой подход к правосудию злит фанатов проигравшей стороны. Разумеется, не обошлось без шуток, ведь Хилю Мансано припомнили, как он в прошлом после матча «Вильярреала» и «Реала» (2:3 в пользу Мадрида) ушел домой с пакетом подарков, на котором был герб «Реала»:

There will be a big bag of Real Madrid presents 🎁 again tonight for referee Jésus Gil #Manzano #ElClásico pic.twitter.com/v6KeREjOhG — HenkTweets 2.0 🇳🇱🇪🇺🌍⚽️1️⃣4️⃣👨‍🍳 (@henkslab) April 10, 2021

Также поклонники «Барселоны» не забыли, как в прошлый раз Рамоса потянули за футболку на ворота, Серхио упал в другом направлении, явно дорисовывая нарушение до шедевра, но тогда судья пошел смотреть повторы и указал на «точку»:

Remember last El Clasico when a penalty was called on Barca because Lenglet pulled Ramos shirt backwards but Ramos fell forwards.



If that can be called as a penalty then the pull on Braithwaite can also be called as a penalty. pic.twitter.com/Ij4US8LeVe — Blaugrana Chief (@BlaugranaChief) April 10, 2021

В футболе нет прецедентного права, но разный подход к зацепам соперника в штрафной площади фиксируем. Как и стандартные шутки о Пересе в комнате VAR :

И неплохой панч, что в этом эпизоде Хиль Мансано получает капитанскую повязку «Реала» после замены Бензема:

Gil Manzano wearing captain armband after Benzema substitution. pic.twitter.com/jIpcOnFBXp — ASHURA (@theMadridZ0ne) April 10, 2021

«Барселона» требует пенальти? Реакция Хиля Мансано:

*El Barcelona reclamando penal*



El colegiado Don Gil Manzano:#ElClasicopic.twitter.com/4XlMNGaQw5 — Solo de Fútbol (@DeFutbolMX1) April 10, 2021

А если копнуть достаточно глубоко и отвлечься от шуток, то можно вспомнить, что атака, в которой Бензема забил пяткой из-под себя в ближний угол тер Штегену, началась с эпизода, который фанаты «Барселоны» назовут фолом на Месси.

Но в том моменте помогает повтор: Лионель хотел упасть так, чтобы задеть ногами Васкеса, а защитник «Реала» его не трогал. Впрочем, Хиль Мансано точно должен был смотреть другие моменты – с падениями Винисиуса, Дембеле и Брейтуэйта в штрафных площадях.

Три эпизода, когда VAR не помешал бы. И, если уж падение Винисиуса перед штрафной назвали фолом, то в чем принципиальная разница с падением Брейтуэйта? Правила не запрещают лететь на газон красиво, если есть физический контакт со стороны защитника.

Увидели плохое судейство как минимум методологически – надо пользоваться повторами чаще. У «Барселоны» есть объективные поводы для возмущений, как и у Пике. Хотя некоторые фанаты клуба уточняют – хотя заметили странные решения Хиля Мансано, игрой своей команды тоже недовольны.

«Реал» был чуточку взрослее, более везучим – мяч пяткой, победный гол с рикошетами. В кармане важнейшая победа, что временно вывела на первое место. А «Барселоне» надо переключиться на финал Кубка Испании против «Атлетико». Возможно, последний шанс Месси уйти с трофеем.