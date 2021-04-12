«Спартак»: «Сильянов ударил по ноге Промеса, а не по мячу»

«Спартак» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку трем решениям судьи матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива» Кирилла Левникова и видеоассистента арбитра Сергея Иванова.

На 44-й минуте не был назначен пенальти в ворота «Локо». По нашему мнению, Квинси Промес был на мяче первым, при этом игрок соперника Александр Сильянов ударил по его ноге, а не по мячу.

Два других эпизода также произошли в штрафной площади «Локомотива» на 57-й и 87-й минутах: не были назначены 11-метровые за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова.