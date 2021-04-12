ГлавнаяНовости

«Спартак»: «Сильянов ударил по ноге Промеса, а не по мячу»

12 апреля 2021, 17:37
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку трем решениям судьи матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива» Кирилла Левникова и видеоассистента арбитра Сергея Иванова.

На 44-й минуте не был назначен пенальти в ворота «Локо». По нашему мнению, Квинси Промес был на мяче первым, при этом игрок соперника Александр Сильянов ударил по его ноге, а не по мячу.

Два других эпизода также произошли в штрафной площади «Локомотива» на 57-й и 87-й минутах: не были назначены 11-метровые за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова.

Рассчитываем на объективную оценку со стороны ЭСК РФС.

Все новости
«Спартак» попросил ЭСК и КДК рассмотреть судейство в матче «Спартака-2»
Вчера, 20:40 Комментарии10
ОфициальноКарасёв рассудит «Зенит» и «Локомотив»
Вчера, 12:39 Комментарии33
ЭСК РФС: «Кукуляк должен был назначить пенальти в матче „Динамо“ — „Химки“»
Вчера, 11:44 Комментарии23
Бышовец: «Отмена красной карточки Ахметову неправомерна»
Вчера, 07:52 Комментарии22
Червиченко: «Решение ЭСК по Ахметову — реакция на истерики „Спартака“»
Вчера, 06:51 Комментарии28
Экс-арбитр Андухар Оливер заявил, что гол Бензема нельзя было засчитывать
Вчера, 06:19 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ Владимир Попков (раскрыть)
14 апреля в 16:50
Это не так.
Smoke Buddah
Smoke Buddah
13 апреля в 11:57
Господи! Это единственная московская команда с такими закидонами! Самим то не стыдно?
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 11:02
Нынче ПрОмес инвалид-
у него душа болит;
и скажу совсем не в тему:
Любит наш Федун Зарему-
Лейлу так любил Меджнун!
Ну на то он и Федун...
112910415
112910415
13 апреля в 06:42
надо посоветоваться с Сухиной, он честный судья !
амурец
амурец
13 апреля в 02:15
а ещё Сильянов пытался отгрызть Промесу ногу
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 00:45
ЭСК должна отреагировать...
Всех вывести на чистую воду...

Конечно здравый смысл подсказывает что справедливо было бы переиграть матч....
При чём до тех пор пока Спартак не обыграет Локо...
Параллельно снять с Зенита 3 очка.....потому как Спартак должен во время переигровки надеяться что сможет догнать Зенит...

Все другие действия...выводы...решения....кроме вышеописанного - считать антифутбольными действиями...
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Константин Белых (раскрыть)
12 апреля в 22:37
С этими европейскими получится также, как и с Кашаи
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля в 22:34
Спроси Барселону, как они ведут себя после Эль Классико
Spartach from kg
Spartach from kg ответ морозз (раскрыть)
12 апреля в 22:32
Сухина не даст соврать
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
12 апреля в 21:31
Спартак не компетентен в данном вопросе! Если по твоему мнению Спартак официальное лицо и последняя инстанция, что же они во время матча не указали на точку?
Мнение Спартака это его частное мнение, но никак не официальное, ты что то напутал. Спартак может только жаловаться, а там рассудят. Тем более Спартак это заинтересованное лицо.
Ну и мне лично до мнения Спартака... ну ты понял!!!! И заявляю это официально!!!
mortid
mortid
12 апреля в 20:49
Рассчитываем на объективную оценку со стороны ЭСК РФС.
________________________________________________________

Посмеялся от души, спасибо :D
berda2003
berda2003
12 апреля в 20:29
левникова трогать нельзя - афророссияне устроят бунт, а спартаку просто снятся с чемпионата. Хоть ч/з год надо выполнить обещанное...
3vnu44q3jxz8
3vnu44q3jxz8
12 апреля в 20:09
Как же подгорает....
Рыжая Борода
Рыжая Борода
12 апреля в 20:05
Так совпало, что именно сейчас судьи решили (по указке) слить Спартак за золото, дело не в Локо, они такие же пассажиры... Но ЛЧ Спартак никому не отдаст, и те же "левниковы" помогать будут
Tommy Lee
Tommy Lee
12 апреля в 19:51
"По нашему мнению..."

Извиняюсь, а при чём тут ваше мнение? Тут гораздо важнее мнение арбитра.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
12 апреля в 19:42, ред.
Походу судьям запретили смотреть вар когда это не выгодно
ДАША Д
ДАША Д
12 апреля в 19:41
Всё верно было бы и результат был бы наоборот.
makkie
makkie
12 апреля в 19:15
СОТРУДНИК «ЛОКОМОТИВА» СУХИНА ВЫХОДИТ ИЗ СУДЕЙСКОЙ КОМНАТЫ ПЕРЕД ИГРОЙ «ЛОКОМОТИВ» - «СПАРТАК»

Видео снято в 17-09, за два часа до начало матча.
________________________

Спартак выложил в Инстаграме.
Многое объясняет, кстати. Еще Сухина руководил действиями бокового арбитра в концовке матча, а тот слушался как собачка )))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
12 апреля в 19:09, ред.
Я ровно отношусь и к Локо и к Спартаку,практически нейтральное лицо,но скажу,что данный арбитр очень слаб для такого матча,пенальти в одном случаи был 10000%,за два другие эпизоды пусть выясняют кому положено.Но это не первый случай и не последний,таковы сегоднешние реалии.
SAFqwer
SAFqwer
12 апреля в 19:05
Пора опять "сниматься" с чемпионата...
Константин Белых
Константин Белых ответ makkie (раскрыть)
12 апреля в 18:59
Да что мы кому там докажем? Пока на VAR не будет иностранных арбитров то у нас будут сидеть слепые(когда надо) или мастера фотошопа и изгиба линий вне игры(Урал Зенит).Главное что бомжи чемпионы имени Дюкова и компании и искренне думают что в честной и упорной борьбе. Сами все понимают(идиотов нет) но здесь выдают желаемое за действительное. Результат таких победишек в судейских и фармах-порваный голубой парус в Европе.
ermak6848
ermak6848
12 апреля в 18:59
Смудрю однако:
>>"" Кажадя команда -творец своей Победы ""
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ makkie (раскрыть)
12 апреля в 18:57
Это не тебе коммент, а тому кто ниже.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
12 апреля в 18:56
Кто мешал цска забивать с игры Тамбову?
Самоотверженная игра дебютанта Сычёва. Но 3 пенальти в вашу пользу помогли переломить ситуацию и одержать героическую победу. Нам же вчера из 3 (!) спорных моментов не поставили ни одного пенальти. А Левников даже VAR не смотрел. Вот тебе и ответ!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ makkie (раскрыть)
12 апреля в 18:56
Ты ответь, что тебе Спартак сделал плохого? Я понял бы тебя, если ты огреб от болел, где-нибудь в Москве. Ни одна новость про Спартак не обходится без отрицания положительного тобой. Пора бы и честь знать!
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
12 апреля в 18:55
Ерунда!
Тебе Спартак - официальное лицо, даёт версию происходящего. И во время матча мы прекрасно видели, кто кого ударил по голеностопу. Сильянов заехал Промесу по ноге - это контакт в штрафной, и пенальти!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
12 апреля в 18:52
Да ещё не маловажный факт. Во время полёта мяча Сильянов находился ближе к мячу и играл в мяч и всё время смотрел на мяч, Промеса он не видел. Промес наоборот находился немного позади и видел как мяч, так и Сильянова и выставленная им нога это как минимум опасная игра со стороны игрока Спартака!!!
Посмотри этот эпизод повнимательнее, а ещё лучше в замедленном режиме, тебе всё сразу станет понятно. НИ о каком пенальти и речи быть не может!!!
морозз
морозз
12 апреля в 18:46
Я понимаю водителей паровозов, их победа на фоне вопиющего судейства против Спартака... не приносит им удовлетворения от победы! Так бывает всегда, посмотрите на Зенит и Семака делающих вид, что в нашем футболе есть или существует конкуренция! Зенит окружил себя сплошным забором из судейского корпуса и энного количества Фарм клубов, готовых за огромные деньги делать вид что оказывают сопротивление! Вот и Паровоз походу обладая неисчислимыми ресурсами готов идти по этому скользкому пути, зная конечный результат!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 апреля в 18:45
Лучше пусть спартачи вспомнят сколько лех очков они получили в первом туре после митингов, демонстраций и судов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 апреля в 18:44
Опять двадцать пять, кто мешал спартаку забить гол хотя бы один с игры, ваш величайщий промес дважды исполнил штрафной только попал по воробьям.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100