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«Тоттенхэм» уволит Моуриньо после окончания нынешнего сезона

17 апреля 2021, 15:53

Жозе Моуриньо, скорее всего, покинет должность главного тренера «Тоттенхэма».

Как сообщается, руководство «шпор» приняло решение уволить португальского специалиста после окончания нынешнего сезона. Боссы лондонского клуба недовольны результатами команды, даже несмотря на выход «Тоттенхэма» в финал Кубка Лиги, где он должен сыграть с «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что увольнение Моуриньо может обойтись «Тоттенхэму» в 30 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
17 апреля в 22:24
У Жозе уникальный дар) Приходит он в топ клуб,
покажет пару войн с принципиальными соперниками и на этом всё. После этого, его клуб медленно и верно начинает деградировать и все что до него сторили, он разрушает до последнего кирпичика. Но, везде он уходит с плюсом в кармане))
Little Caprice
Little Caprice
17 апреля в 21:06
Действительно "Особенный", ничего не скажешь :)
dzvinka
dzvinka
17 апреля в 20:52
у моура летом появится новая яхта или остров на карибах))) а мендеш подыщет ему еще дурачков. Смешно только то, как пройдоха леви на это повелся))) ахахаха
burlone
burlone
17 апреля в 19:29
Зря они уволили Почетино. Маурисио возьмёт ЛЧ, а ТТХ туда даже не попадёт.
311
311
17 апреля в 18:41
Шкаф для трофеев всё равно надо перекрасить!)
DXTK
DXTK
17 апреля в 18:20
какой смысл увольнять моуриньо может лучше поменять наконец саму команду, продать тех кто хочет уйти, провести большую чистку, скажем Кейн хочет уйти отпустить за хорошие бабки на его место купить другого футболиста а может даже и трех новичков, тем более моуриньо сможет найти ему замену. Бэйла вернуть в Реал, Делли Алли Отпустить на все четыре стороны, если там еще кто то хочет сбежать продать.......... ушел Почеттино, они не стали лучше играть, уйдет Моуриньо, кто бы там не пришел они заиграть лучше увы не смогут.

Я не уверен что Сарри подойдет лучше, может быть еще хуже, при нем челси хоть и выиграл ЛЕ но там не столько итальянец смог сколько были футболисты способные затащить Азар........ плюс историческое поражение от от МС 0-6, ттх при моуриньо так не лажал, пусть и вылетел из ЛЕ, из кубка Англии уже перед новым годом успустил возможность быть в гонке лидеров.

Леви вообще чудак.......уволил без при чины вспомним Реднаппа, клуб сразу же просел пришли всякие Боаши, как раз Сарри экс тренер Челси был как и португал , с Почеттино получилась та же история вообщем, не дали шанса реабелитироватся, а сегодня убирает тренера который умеет побеждать. дело явно не в тренере а в игроках, ну не взлетят они, а после проигрыша в Лч они не верят в свои силы, вот ливерпуль вышел в финал проиграл, там Клоппу сразу дали денег на игроков, а жимяра леви Почету ничего не выделил после финала, думал каждый год туда без усилений выходить будут и постоянно в ТОп 4 играть не меняя клуб три года. или думал Моуриньо тоже самое проделает выиграл ЛЧ выиграет АПЛ
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
17 апреля в 17:55
сгорел физрук , тактика 1-9-1 не работает, миллиардных вложений нет, пора обратно в Порто.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 17:26
Жозе перешёл в разряд тренеров-неудачников
Владимир 77
Владимир 77
17 апреля в 17:03
Был "особенный"стал "обычным".Давно пора уволить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 16:49
Как это унизительно для него!
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 16:34
Что сказать руководству виднее.
Василий 50
Василий 50
17 апреля в 16:24
Интересно, кто следующий подставит уши под его лапшу?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 апреля в 16:23
Это давно понятно.
eleven LC
eleven LC
17 апреля в 16:20
Методы Моуринью устарели и сейчас он тренер для клуба середняка,кстати Тоттенхем идеально подходит так что могут и не увольнять,хуже то не стало,как не брали титулы так и не берут!
drug01
drug01
17 апреля в 16:13
Всё к этому шло
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 апреля в 16:11
Даже не знаю куда ему идти после ТТХ. Лучше ему взять паузу на сезон и все проанализировать.
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 16:09, ред.
Давно пора !!! Он сам себе чемпион 🏆 !!!
Нарциссизму нет предела, заигрался в великого !!!
Q-J-G
Q-J-G
17 апреля в 15:57
Ну, наконец-то, сказал Ж.Моуриньо, и радостно улыбнулся...
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