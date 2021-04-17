«Тоттенхэм» уволит Моуриньо после окончания нынешнего сезона

1618664020

17 апреля 2021, 15:53

, скорее всего, покинет должность главного тренера «Тоттенхэма».

Как сообщается, руководство «шпор» приняло решение уволить португальского специалиста после окончания нынешнего сезона. Боссы лондонского клуба недовольны результатами команды, даже несмотря на выход «Тоттенхэма» в финал Кубка Лиги, где он должен сыграть с «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что увольнение Моуриньо может обойтись «Тоттенхэму» в 30 млн фунтов стерлингов.