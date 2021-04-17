«Тоттенхэм» уволит Моуриньо после окончания нынешнего сезона

Жозе Моуриньо, скорее всего, покинет должность главного тренера «Тоттенхэма».
Как сообщается, руководство «шпор» приняло решение уволить португальского специалиста после окончания нынешнего сезона. Боссы лондонского клуба недовольны результатами команды, даже несмотря на выход «Тоттенхэма» в финал Кубка Лиги, где он должен сыграть с «Манчестер Сити».
Ранее стало известно, что увольнение Моуриньо может обойтись «Тоттенхэму» в 30 млн фунтов стерлингов.
Я не уверен что Сарри подойдет лучше, может быть еще хуже, при нем челси хоть и выиграл ЛЕ но там не столько итальянец смог сколько были футболисты способные затащить Азар........ плюс историческое поражение от от МС 0-6, ттх при моуриньо так не лажал, пусть и вылетел из ЛЕ, из кубка Англии уже перед новым годом успустил возможность быть в гонке лидеров.
Леви вообще чудак.......уволил без при чины вспомним Реднаппа, клуб сразу же просел пришли всякие Боаши, как раз Сарри экс тренер Челси был как и португал , с Почеттино получилась та же история вообщем, не дали шанса реабелитироватся, а сегодня убирает тренера который умеет побеждать. дело явно не в тренере а в игроках, ну не взлетят они, а после проигрыша в Лч они не верят в свои силы, вот ливерпуль вышел в финал проиграл, там Клоппу сразу дали денег на игроков, а жимяра леви Почету ничего не выделил после финала, думал каждый год туда без усилений выходить будут и постоянно в ТОп 4 играть не меняя клуб три года. или думал Моуриньо тоже самое проделает выиграл ЛЧ выиграет АПЛ
Я не уверен что Сарри подойдет лучше, может быть еще хуже, при нем челси хоть и выиграл ЛЕ но там не столько итальянец смог сколько были футболисты способные затащить Азар........ плюс историческое поражение от от МС 0-6, ттх при моуриньо так не лажал, пусть и вылетел из ЛЕ, из кубка Англии уже перед новым годом успустил возможность быть в гонке лидеров.
Леви вообще чудак.......уволил без при чины вспомним Реднаппа, клуб сразу же просел пришли всякие Боаши, как раз Сарри экс тренер Челси был как и португал , с Почеттино получилась та же история вообщем, не дали шанса реабелитироватся, а сегодня убирает тренера который умеет побеждать. дело явно не в тренере а в игроках, ну не взлетят они, а после проигрыша в Лч они не верят в свои силы, вот ливерпуль вышел в финал проиграл, там Клоппу сразу дали денег на игроков, а жимяра леви Почету ничего не выделил после финала, думал каждый год туда без усилений выходить будут и постоянно в ТОп 4 играть не меняя клуб три года. или думал Моуриньо тоже самое проделает выиграл ЛЧ выиграет АПЛ