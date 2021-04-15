Гаттузо может стать тренером Кокорина в следующем сезоне

Дженнаро Гаттузо, скорее всего, покинет «Наполи» после окончания нынешнего сезона.
Как сообщается, «Фиорентина» хочет видеть 43-летнего специалиста в роли нового главного тренера. Президент «фиалок» Рокко Комиссо и Гаттузо родом из региона Калабрия в Италии. Комиссо ранее заявлял, что хочет, чтобы Рино возглавил «Фиорентину».
«Наполи» не собирается продлевать контракт с Гаттузо, а большинство СМИ, окружающих клуб, утверждают, что у Рино и президента неаполитанской команды Аурелио де Лаурентиса окончательно испортились отношения.
«Фиорентина» уже вступила с Гаттузо в переговоры, которые продвигаются очень хорошо. Рино получит полную свободу действий в клубе из Флоренции, чтобы влиять на трансферную стратегию и ситуацию с контрактами игроков. В «Фиорентине» намерены снизить средний возраст команды.