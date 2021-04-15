ГлавнаяНовости

Гаттузо может стать тренером Кокорина в следующем сезоне

15 апреля 2021, 20:18

Дженнаро Гаттузо, скорее всего, покинет «Наполи» после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, «Фиорентина» хочет видеть 43-летнего специалиста в роли нового главного тренера. Президент «фиалок» Рокко Комиссо и Гаттузо родом из региона Калабрия в Италии. Комиссо ранее заявлял, что хочет, чтобы Рино возглавил «Фиорентину».

«Наполи» не собирается продлевать контракт с Гаттузо, а большинство СМИ, окружающих клуб, утверждают, что у Рино и президента неаполитанской команды Аурелио де Лаурентиса окончательно испортились отношения.

«Фиорентина» уже вступила с Гаттузо в переговоры, которые продвигаются очень хорошо. Рино получит полную свободу действий в клубе из Флоренции, чтобы влиять на трансферную стратегию и ситуацию с контрактами игроков. В «Фиорентине» намерены снизить средний возраст команды.

Все новости
СлухиСтало известно, кто сменит Нагельсманна на посту тренера «РБ Лейпциг»
Вчера, 18:30 Комментарии10
DFB подтвердил, что начнёт переговоры о назначении Флика в сборную Германии
27 апреля Комментарии4
СлухиПирло до конца доработает нынешний сезон в «Ювентусе»
27 апреля Комментарии3
Слухи«Бавария» готова заплатить за Нагельсманна 20 млн евро
27 апреля Комментарии6
Слухи«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Нагельсманном
27 апреля Комментарии8
Нагельсманн согласился возглавить «Баварию». В Мюнхене никогда не устанут от побед
26 апреляАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
16 апреля в 11:05
Чтобы Рино стать тренером какохи, нужно, чтобы какоха хотя бы стал игроком. ))
Roman73
Roman73 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 апреля в 07:59
Вот это точно остроумно !
112910415
112910415
16 апреля в 07:36
неприятная новость, суровый он
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 07:24
Гатуззо ждать не будет, чтоб снизить средний возраст Кокоше уже сейчас надо проситься назад в Зенит ...
Comentarios
Comentarios
15 апреля в 23:56
Райская жизнь Александра плавно подходит к концу
Великий Пуховик
Великий Пуховик
15 апреля в 23:42
На каждую свободу в клубе действий найдётся регламентирующий удар стулом по голове)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 апреля в 23:16
Понятно что в Италии сейчас драка за право быть тренером Кокорина....
Но не справедливей ли было Александру самому назвать имя счастливчика...
vastudio
vastudio ответ Caniggia (раскрыть)
15 апреля в 23:05
Табуретка уже будет в других руках)))
Мessi 10
Мessi 10
15 апреля в 22:58
Персональным?))
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
15 апреля в 22:42
.
Мысыктар
Мысыктар
15 апреля в 22:41
все в казахстан парни))
kts99
kts99
15 апреля в 22:29
Вечер в хату 😁
alexgurzan
alexgurzan ответ SHMEL (раскрыть)
15 апреля в 21:57, ред.
.
Caniggia
Caniggia
15 апреля в 21:50, ред.
Да, блин, с Гаттузо уже по понятиям не побазаришь - можно и в бубен словить! Кокоша в печали!
Roman73
Roman73
15 апреля в 21:50
О, нет ! Носорог против Табурета !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 апреля в 21:45
Когда закончится терпение Гаттузо Александр будет лечить не мышечные микроповреждения, а открытые переломы.
SHMEL
SHMEL
15 апреля в 21:42
Не пугайте Кокорина, а то вдруг Рино заставит его тренироваться и (о боже) выкладываться на тренировках.
VAN ARM
VAN ARM
15 апреля в 21:35
а главное он мечтал об этом всю жизнь)))
alexgurzan
alexgurzan ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 апреля в 21:33
.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 21:31
Теперь у кокоши будет личный тренер, что только не сделают итальянцы ради того, чтобы он хоть раз вышел на поле.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 21:23
Хотелось бы на это посмотреть
Сп62
Сп62
15 апреля в 21:17
Саше не позавидуешь. Гаттузо парень суровый.
karnager
karnager
15 апреля в 21:15
Кокоша, шел бы ты уже на пенсию, в Монако, пешком
A.S.A
A.S.A
15 апреля в 20:49, ред.
Думаю это отличный вариант как для клуба, так и для Гаттузо!
А вот Кокорину сладко точно не будет, ведь Гаттузо метанием стульев не испугаешь
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 20:47
Правильнее будет : " У Гаттузо не будет игрока по фамилии Кокорин".
Союзник противников
Союзник противников
15 апреля в 20:34
"...личным тренером Кокорина...".Бедный Гаттузо,придётся отбросить нынешние европейские манеры и вернуться к временам его поведения на поле.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Ironigor (раскрыть)
15 апреля в 20:29
Или Полярная Сова. В крайнем случае - Чёрный Дельфин или Белый Лебедь.
Ozabot
Ozabot
15 апреля в 20:29
Думаю, для Гаттузо это отличный вариант. Полная свобода действий и отсутствие завышенных ожиданий это самое то для молодого тренера. Завтра «Фиорентина» станет эдаким проблемным клубом для топ-команд. Очень рад за Рино.
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 20:27
Саня всех переживет
Futurista
Futurista
15 апреля в 20:25
Гаттузо...

Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100