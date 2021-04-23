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Габриэль Милито: «„Барселона“ — идеальный клуб для Агуэро»

23 апреля 2021, 14:52

Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Архентинос Хуниорс», Габриэль Милито заявил, что нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро нужно перейти в каталонский клуб. Ранее форвард объявил о своём уходе из манчестерской команды после окончания нынешнего сезона.

«Барселона» — идеальный клуб для игрока с характеристиками Агуэро. Я надеюсь, что Месси продолжит выступать за «Барселону», а с Лапортой продление его контракта более вероятно. Для аргентинцев увидеть, как Месси и Агуэро вместе играют в одном клубе, было бы огромным удовольствием.

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jobss
jobss ответ RaulitoS (раскрыть)
23 апреля в 15:10
Здравствуйте, в ближайшее время исправим
RaulitoS
RaulitoS
23 апреля в 14:55
Добрый день! А почему написано, что я не производил трансферы более 30 дней и для попадания в рейтинг нужно произвести трансфер, если я только сегодня создал команду?)
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