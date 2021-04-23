Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Архентинос Хуниорс», заявил, что нападающему «Манчестер Сити» нужно перейти в каталонский клуб. Ранее форвард объявил о своём уходе из манчестерской команды после окончания нынешнего сезона.

«Барселона» — идеальный клуб для игрока с характеристиками Агуэро. Я надеюсь, что Месси продолжит выступать за «Барселону», а с Лапортой продление его контракта более вероятно. Для аргентинцев увидеть, как Месси и Агуэро вместе играют в одном клубе, было бы огромным удовольствием.