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Артета рассказал, что нужно «Арсеналу», чтобы пришла стабильность

23 апреля 2021, 12:50

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что нужно его команде, чтобы пришла стабильность.

Неуверенность, вероятно, была самым распространенным явлением с тех пор, как я присоединился к команде. Это касалось абсолютно всего. Я просто хочу, чтобы была хорошая предсезонная подготовка с отличным составом после трансферного окна. Чтобы еще были болельщики на стадионе. Тогда бы мы по-настоящему показали себя.

Это то, что нужно команде. Немного стабильности и здоровая обстановка. Тогда мы и посмотрим, на что мы способны.

После 32-го тура «Арсенал» занимает 9-е место в таблице АПЛ.

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Все комментарии
zdeniss
zdeniss
23 апреля в 18:24, ред.
Верим, что нужно только это) Но в тебя я еще верю - глядя на МЮ с Сульшером в начале и где они сейчас... А что потребовалось - взяли Бруну, натаскали на пенали одних и - как падать - других, вот и все! Половину результата команды на первом отрезке) Это я , конечно, утрирую, но Артете еще можно дать поработать. В этом году 2 косяка - избавились от нормального кипера и Обама подвел.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
23 апреля в 13:13
Новый тренер
Gelious
Gelious
23 апреля в 13:10
Конечно, ага. Другие-то клубы и на трансферы тратятся в коронавирус, и с болельщиками играют, и с предсезонкой в разы больше
drug01
drug01
23 апреля в 13:06
Надо играть га победу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 12:52
Арсеналу сегодня надо побеждать!
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