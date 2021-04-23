Артета рассказал, что нужно «Арсеналу», чтобы пришла стабильность

Главный тренер «Арсенала» рассказал, что нужно его команде, чтобы пришла стабильность.

Неуверенность, вероятно, была самым распространенным явлением с тех пор, как я присоединился к команде. Это касалось абсолютно всего. Я просто хочу, чтобы была хорошая предсезонная подготовка с отличным составом после трансферного окна. Чтобы еще были болельщики на стадионе. Тогда бы мы по-настоящему показали себя.

Это то, что нужно команде. Немного стабильности и здоровая обстановка. Тогда мы и посмотрим, на что мы способны.