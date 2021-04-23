Артета: «„Арсенал“ недостоин Суперлиги? Это один из лучших клубов мира»

Главный тренер «Арсенала» ответил критикам, которые высмеивали присутствие лондонского клуба в Суперлиге Европы.

Я отвечу, что мы — один из лучших клубов мира, и мы очень гордимся тем, что представляем этот клуб и его историю. Мы целиком осознаём требования и планку, к которой мы должны стремиться.

Невозможно забывать историю. Эта история привязана к результатам, к определённым методам работы, к определённым ценностям и их правильному представлению, к той поддержке и любви, которую испытывают к нам люди по всему миру.

Это не случайность. Это то, что многие люди, причастные к истории клуба, зарабатывали годами.