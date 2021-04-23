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Артета: «„Арсенал“ недостоин Суперлиги? Это один из лучших клубов мира»

23 апреля 2021, 07:52

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил критикам, которые высмеивали присутствие лондонского клуба в Суперлиге Европы.

Я отвечу, что мы — один из лучших клубов мира, и мы очень гордимся тем, что представляем этот клуб и его историю. Мы целиком осознаём требования и планку, к которой мы должны стремиться.

Невозможно забывать историю. Эта история привязана к результатам, к определённым методам работы, к определённым ценностям и их правильному представлению, к той поддержке и любви, которую испытывают к нам люди по всему миру.

Это не случайность. Это то, что многие люди, причастные к истории клуба, зарабатывали годами.

После вступления и выхода «Арсенала» из Суперлиги болельщики «канониров» требуют от владельца клуба продать акции нигерийскому миллиардеру.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
23 апреля в 09:14
нольета бредит....... в супер лиге команд уровня славии не будет........ последний раз когда арсенал играл с супер клубом? это было в ЛЧ против Бавария и там в обоих играл было два раза 1-5...... в супер лиге арсенал будет отхватывать.......потом для английских клубов никакой супер лиги уже не будет хватит чуш городить.....
Остапчук 67
Остапчук 67
23 апреля в 09:13
С этим тренером точно недостоин.
LOpp
LOpp
23 апреля в 09:09
Неделя заканчивается, пора уже забыть про это Суперлигу
БиллиБоб
БиллиБоб
23 апреля в 08:54
Такой же один из лучших, как и какая-нибудь Парма. Но теперь уже много лет это обычные середняки уровня Вэстхэма и Сассуоло.
112910415
112910415
23 апреля в 08:44
здесь и сейчас - нет, увы
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 08:11
Надо просто посмотреть на турнирную таблицу.
skaNer
skaNer
23 апреля в 08:00
БЫЛ в году этак 2004..
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