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Дибала намекнул, что не собирается покидать «Ювентус»

23 апреля 2021, 11:38

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признал, что туринский клуб проводит плохой сезон, а также намекнул, что не собирается покидать команду.

Сезон выдался плохим. «Интер», скорее всего, выиграет чемпионат. Мы привыкли побеждать, сезон получился странным. Но этот год очень сильно повлиял на тренера и игроков. Надеюсь, что мы сможем добиться большего в следующем сезоне, извлекая уроки из своих ошибок.

Я всегда чувствовал давление. Возраст не в счет. Я считаю, что в большом футболе главное — это быть сильным морально. Именно это делает разницу между хорошим игроком и звездой.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
23 апреля в 11:47, ред.
Ох, вернуть бы тебя образца прошлого сезона. Жаль, что чемпионат по сути пропустил из-за травм.
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 11:41
Намекнул, - подмигнул😉☝!!!
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 11:41
Ромашка какая то))
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