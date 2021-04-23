Дибала намекнул, что не собирается покидать «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» признал, что туринский клуб проводит плохой сезон, а также намекнул, что не собирается покидать команду.

Сезон выдался плохим. «Интер», скорее всего, выиграет чемпионат. Мы привыкли побеждать, сезон получился странным. Но этот год очень сильно повлиял на тренера и игроков. Надеюсь, что мы сможем добиться большего в следующем сезоне, извлекая уроки из своих ошибок.

Я всегда чувствовал давление. Возраст не в счет. Я считаю, что в большом футболе главное — это быть сильным морально. Именно это делает разницу между хорошим игроком и звездой.