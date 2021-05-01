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В «Фиорентине» ответили на вопрос, сыграет ли Кокорин до конца сезона

01 мая 2021, 09:15

Пресс-служба «Фиорентины» прокомментировала слухи, что нападающий Александр Кокорин из-за травмы больше не сыграет в нынешнем сезоне.

Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет. Но мы не знаем, когда он вернется на поле.

Ранее сообщалось, что Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

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Все комментарии
kts99
kts99
01 мая в 19:11
На футбольное поле он навряд ли вернется
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ makkie (раскрыть)
01 мая в 17:16
не сезона, а сезонов
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
01 мая в 16:33
Реально если посмотреть на вещи, Кокорин не играет, отсидел даже, но деньги капают Щас докапают и он уйдет в бизнесс, как завещал Медведев)) Жизнь по-любому удалась, это Вам не Стрельцов))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
01 мая в 16:29, ред.
я уже как с 1997 года как не студент, но эту фразу из всеми знакомого фильма помню))
поколение СССР
sv_1969
sv_1969 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
01 мая в 14:47
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ ответ sv_1969 (раскрыть)
    01 мая в 14:38
    завидуют, потому что он уже все профукал, но продолжает получать большие деньги и еще в Италии ни чего не делая ))
    учись студент (с)
    sv_1969
    sv_1969 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
    01 мая в 14:19
    Надеюсь Вы шутите!Завидовать что человек бездарно профукал свой талант, хотя я считаю у него не так и много его было! Это надо быть дураком! А деньги имеют свойство кончатся в неподходящий момент!
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    01 мая в 13:59
    все завидуют Кокорину, вот и бесятся)))
    ОПС
    ОПС
    01 мая в 13:58
    Есть ведь клуб Фиорентина
    Наш игрок там как "мешок"
    Ему бы денежек лавину
    И от болезни порошок.

    Но может быть все утрясется
    А может быть и все пройдет
    Глядишь футбол и в нем проснется
    И он в Италии не загниет.
    makkie
    makkie
    01 мая в 13:30
    Тянут, тянут... нет чтоб сразу сказать: Кокорин не сыграет до конца сезона.
    В итоге каждую неделю по 2-3 новости)
    ОПС
    ОПС
    01 мая в 13:20
    Вообще не понимаю, зачем он понадобился Фиорентине? Как игрок в данное время просто нулевой. Может быть только в нашу российскую вторую лигу подойдет, да и то не в каждый клуб.
    Сп62
    Сп62
    01 мая в 12:52
    Одна травма медленно превращается, превращается медленно в другую.
    Ironigor
    Ironigor
    01 мая в 10:28
    А ОН ВООБЩЕ ГДЕ ??? ВИДАТЬ ПЕРВОМАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ОТМЕЧАТЬ ПОЕХАЛ ,ПОД ПРИСМОТРОМ МАССАЖИСТА !!!
    ДА КТО ЖЕ ЕГО ЗНАЕТ , - ЭТО ЧУДО, РАСЧУДЕСНОЕ !!! ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ , ШУРИКУ БУТЫРСКОМУ - РАЙ !!! ЗНАЙ НАШИХ !!! ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ПЕРВОМАЯ !!!
    УРААА ТОВАРИЩИ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
    dadrail
    dadrail
    01 мая в 10:22
    Даже можно было бы и не спрашивать...:)))
    Брулин
    Брулин
    01 мая в 09:54
    У Кокорина похоже гениальный массажист, ломает пациента, если тому нужно отдохнуть )
    Gahi
    Gahi
    01 мая в 09:33
    Сыграет Александр Кокорин вообще, "Свежо предание, а верится с трудом".
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