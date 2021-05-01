В «Фиорентине» ответили на вопрос, сыграет ли Кокорин до конца сезона

Пресс-служба «Фиорентины» прокомментировала слухи, что нападающий из-за травмы больше не сыграет в нынешнем сезоне.

Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет. Но мы не знаем, когда он вернется на поле.