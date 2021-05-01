В «Фиорентине» ответили на вопрос, сыграет ли Кокорин до конца сезона

Пресс-служба «Фиорентины» прокомментировала слухи, что нападающий Александр Кокорин из-за травмы больше не сыграет в нынешнем сезоне.
Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет. Но мы не знаем, когда он вернется на поле.
Ранее сообщалось, что Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе.
Наш игрок там как "мешок"
Ему бы денежек лавину
И от болезни порошок.
Но может быть все утрясется
А может быть и все пройдет
Глядишь футбол и в нем проснется
И он в Италии не загниет.
Наш игрок там как "мешок"
Ему бы денежек лавину
И от болезни порошок.
Но может быть все утрясется
А может быть и все пройдет
Глядишь футбол и в нем проснется
И он в Италии не загниет.