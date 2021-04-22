Кокорин, скорее всего, не сыграет с «Юве». Он не работает в общей группе

1619104242

22 апреля 2021, 18:10

Нападающий «Фиорентины» с большой долей вероятности пропустит матч 33-го тура Серии А против «Ювентуса».

Firenze Viola сообщает, что 30-летний российский форвард не тренировался в общей группе «Фиорентины», как и полузащитник Борха Валеро. Отмечается, что сегодняшнее занятие команды посетил владелец клуба Рокко Коммиссо.

Последний раз россиянин выходил на поле 3 марта в матче 25-го тура Серии А против «Ромы» (1:2) — он провел на поле 39 минут.

Матч «Фиорентина» — «Ювентус» состоится 25 апреля, начало — в 16:00 мск.