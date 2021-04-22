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Кокорин, скорее всего, не сыграет с «Юве». Он не работает в общей группе

22 апреля 2021, 18:10
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с большой долей вероятности пропустит матч 33-го тура Серии А против «Ювентуса».

Firenze Viola сообщает, что 30-летний российский форвард не тренировался в общей группе «Фиорентины», как и полузащитник Борха Валеро. Отмечается, что сегодняшнее занятие команды посетил владелец клуба Рокко Коммиссо.

Последний раз россиянин выходил на поле 3 марта в матче 25-го тура Серии А против «Ромы» (1:2) — он провел на поле 39 минут.

Матч «Фиорентина» — «Ювентус» состоится 25 апреля, начало — в 16:00 мск.

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Все комментарии
Rare Fish
Rare Fish
22 апреля в 23:44
Кокорин и Ювентус в одной сводке новостей..в актив в актив..
shur
shur
22 апреля в 22:53
...в мире вирусняк, суперлига не прижилась, с чехами проблемы, с хохлами
вроде бы на переговоры согласны..................а у Кокорина большая доля вероятности что...!!!
протон1
протон1 ответ ЮЗИК (раскрыть)
22 апреля в 22:17
а зачем работать. он и так получает денег. он всю злость что в тюрьме повидал. испражняет на макаронщиках. помог в этом ему капелло
протон1
протон1
22 апреля в 22:15
почти три месяца прошло . кокорин . от него только одна инфа. кокорин тренируется. кокорин поврежден. кокорин сел. прыгнул упал. кокорин на больничном. кокорин лечит мышцы. кокорин реабилитация. кокорин поднял ногу опустил ногу. кокорин на лавке но на игру не вышел. кокоррин был заменен. кокорин . да устали уже от этого не футболиста
berda2003
berda2003
22 апреля в 22:11
его днём, с понтом лечат, а ночью он себя тихонько калечит...
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 21:34
У нас ещё есть такие упёртые,что верят в его звезду???
Gahi
Gahi
22 апреля в 20:50
Александр Кокорин вообще помимо общей группы работает или продолжает болду гонять.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 20:18
3 марта была среда....
25-го апреля - воскресенье...у Сашки выходной....
Парень на пятидневке....
Пусть сами подстраиваются под его график...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 19:44
Смехопанорама с участием кокоши продолжается.
112910415
112910415
22 апреля в 19:36
эх, обидно !
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 19:20
На кой ляд ему - эта общая группа, так ведь и в заявку на матч попасть можно, а там могут и играть заставить....А оно ему надо???
МапС
МапС
22 апреля в 19:18
Ювентус с облегчением выдохнул... прям камень с души...
Ислам0926
Ислам0926
22 апреля в 18:56
Новость не о чем мы привыкли
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 18:53
Похоже он вообще не собирается работать
makkie
makkie
22 апреля в 18:46, ред.
Спасибо агентам, которые помогли сплавить вечно травмированного Кокошу из Спартака в Италию.
А то бы сейчас маялись с Шуриком.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
22 апреля в 18:44
Наш попал на курорт в реабилитационный центр, где тебе за здоровьем следят и при этом ещё и большие деньги 💰 платят !!! Чудо Шурик !!!
LOpp
LOpp
22 апреля в 18:43
Эх, а так хотелось увидеть противостояние Кокорина против Роналду.
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 18:39
Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» на год!
С Иброй и в 40 продлят!А от нашего дарования скоро завоют!
Aris
Aris
22 апреля в 18:35
Собрался до пенсии филонить!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 апреля в 18:32
Скорее всего - это все!
beefs
beefs
22 апреля в 18:30
молодца, так держать...
1bear
1bear
22 апреля в 18:28
на ум приходит:
Дима Логинов
Дима Логинов
22 апреля в 18:27
С момента прихода в Фиорентину Саша выходил на поле в трёх матчах, суммарно проведя 70 минут в игре. За это время он получил 425 тысяч евро зарплаты, что составляет в его случае 6000 евро/мин.
Для сравнения Мбаппе провёл за это же время на поле 2140 минут и заработал 8,5 миллиона евро, или 3950 евро/мин.
Ну и кто тут перспективное дарование, а кто пашущая лошадь?
Igo0rek
Igo0rek
22 апреля в 18:27, ред.
Скорее всего Кокорин уже никогда не сыграет за Фиалок.
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 18:22
ШУРИК БУТЫРСКИЙ, - ВИРТУОЗ !!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
22 апреля в 18:17
Повезло Юве!
Саша навалял бы им, по любому.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 апреля в 18:16
Без малого 2 месяца кантуется. А до этого еще полтора. А там , глядишь и сезон закончится ( в середине мая) и поедет Коко на заслуженный отдых. Кто не работает, тот отдыхает - лозунг Коко.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 18:14
Кажется Кокорин больше никогда не сыграет.
VeniaminS
VeniaminS
22 апреля в 18:13
Когда же он сыграет
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