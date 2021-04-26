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Головин: «Игра с „Анже“ получилась довольно тяжёлой»

26 апреля 2021, 11:18
АнжеЛоготип футбольный клуб Анже0 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мыслями после победы в матче 34-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (1:0).

Самое главное, что мы выиграли и заработали три очка. Это сейчас для нас важнее всего, нужно побеждать в каждом матче. Что касается игры, то она получилась довольно тяжёлой. Мы владели преимуществом, создавали неплохие моменты, но долго не могли забить. Считаю, что как минимум на один гол мы точно наиграли, поэтому хорошо, что в итоге получилось открыть счёт. Одержали справедливую и заслуженную победу.

Головин: «Игра с „Анже“ получилась довольно тяжёлой»

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Leha-ha50
Leha-ha50
26 апреля в 12:36
Тяжелая, вязкая игра. Но моментов было достаточно, могли все раньше решить, хотя Анже упирался как мог, потрепали парни нервишки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 апреля в 11:55
Санёк,начинай забивать!
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