Головин: «Игра с „Анже“ получилась довольно тяжёлой»

Полузащитник «Монако» поделился мыслями после победы в матче 34-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (1:0).

Самое главное, что мы выиграли и заработали три очка. Это сейчас для нас важнее всего, нужно побеждать в каждом матче. Что касается игры, то она получилась довольно тяжёлой. Мы владели преимуществом, создавали неплохие моменты, но долго не могли забить. Считаю, что как минимум на один гол мы точно наиграли, поэтому хорошо, что в итоге получилось открыть счёт. Одержали справедливую и заслуженную победу.