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Россиянин оформил хет-трик в Суперлиге Дании, выйдя на замену при счете 0:3

01 мая 2021, 01:20
ХорсенсЛоготип футбольный клуб Хорсенс3 : 3Логотип футбольный клуб ВайлеВайлеМатч завершен

Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха спас свою команду от поражения в гостевом матче 28-го тура чемпионата Дании против «Хорсенса».

24-летний форвард, права на которого принадлежат «Краснодару», вышел на замену на 51-й минуте, когда его команда уступала со счётом 0:3. Онугха отличился голами на 63-й, 84-й и 90-й минутах и свёл матч к ничейному результату (3:3).

На данном этапе сезона «Вайле» выступает в группе команд, которые борются за выживание в Суперлиге Дании, и опережает зону вылета на 8 очков.

Напомним, датский клуб арендовал россиянина 1 февраля 2021 года до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

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KLINSI
KLINSI
07 мая в 21:54
    112910415
    112910415
    04 мая в 13:46
    наш парень, слава ему ! )
    Mangur
    Mangur ответ Futurista (раскрыть)
    01 мая в 16:00
    За границей все кто из России-русские. Это здесь в России мы эвенки, чеченцы, русские и ещё 200 народов и народностей.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    01 мая в 14:37
    Рад за земляка с исконно руской фамилией
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    01 мая в 12:33
    Как насчëт сборной, Стас?)
    санек002
    санек002 ответ d_fincher (раскрыть)
    01 мая в 12:02
    ДЗЮБИН ДВОЙНИК?
    d_fincher
    d_fincher
    01 мая в 11:38
    А говорили, что Дзюба кабинетный чемпион. Давай, Артем, отожги еще трешку!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    01 мая в 10:57
    Молодчик, Герман! Усатому стоит обратить на него внимание)
    Сп62
    Сп62
    01 мая в 10:54
    Русские идут.
    Caniggia
    Caniggia
    01 мая в 10:26
    Круто! Ну и что, что отец негр, паспорт то российский!
    Союзник противников
    Союзник противников
    01 мая в 10:17
    Это другое...Его погубили иностранное имя и фамилия ,ведь Галицкий резко за "доморощенных".
    Шуnя771
    Шуnя771
    01 мая в 10:13
    Жаба гордости надувает пузыри, а как иначе весной?))
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Garrincha58 (раскрыть)
    01 мая в 10:12
    Он пересматривает голы Сергеева из Крыльев!
    DXTK
    DXTK
    01 мая в 09:58
    хет-трик в СУПЕРЛИГЕ.......
    Futurista
    Futurista ответ Mangur (раскрыть)
    01 мая в 09:50, ред.
    При чем здесь русские?...россиянин...Герман Греф тоже россиянин)...
    Брулин
    Брулин
    01 мая в 09:50
    Никогда не понимал, почему Краснодар взял Маркова и Держит Ари, когда есть Герман. Берга мог спокойно подменять весной. В Тамбове тоже классно играл
    Ironigor
    Ironigor
    01 мая в 09:48
    Страна должна знать своих героев в лицо !!!
    Garrincha58
    Garrincha58
    01 мая в 09:25
    где Черчесов срочно его в сборную вместо Д
    КЭТиК
    КЭТиК
    01 мая в 07:45
    Пора возвращать героя на родину
    Grazm47
    Grazm47
    01 мая в 07:08
    Вот это я понимаю, Новость!
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    01 мая в 07:06
    По ходу из разряда датчанина Юссуфа Поульсена игрок.
    memphis
    memphis
    01 мая в 07:00
    Баклажан
    Mangur
    Mangur
    01 мая в 06:52
    Позабавило-российский нападающий «Вайле» Герман Онугха
    Русские.
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    01 мая в 06:34
    Ну да, типичный россиянин.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    01 мая в 05:52
    Просто суперфорвард
    valt134
    valt134
    01 мая в 05:47
    Чемп Дании-не показатель. Но тем не менее приятно. «Пыхтит» Академия...
    mihaluch
    mihaluch
    01 мая в 05:40
    Это ничего не значит просто повезло.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    01 мая в 05:37
    Вот такие унас негры !
    SHMEL258
    SHMEL258
    01 мая в 05:22
    Круто! Так завоёвывается любовь болельщиков.
    ОПС
    ОПС
    01 мая в 03:51
    Приятная новость. Молодец. Может будет играть в основе.
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