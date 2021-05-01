Россиянин оформил хет-трик в Суперлиге Дании, выйдя на замену при счете 0:3

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01 мая 2021, 01:20

Российский нападающий «Вайле» спас свою команду от поражения в гостевом матче 28-го тура чемпионата Дании против «Хорсенса».

24-летний форвард, права на которого принадлежат «Краснодару», вышел на замену на 51-й минуте, когда его команда уступала со счётом 0:3. Онугха отличился голами на 63-й, 84-й и 90-й минутах и свёл матч к ничейному результату (3:3).

На данном этапе сезона «Вайле» выступает в группе команд, которые борются за выживание в Суперлиге Дании, и опережает зону вылета на 8 очков.

Напомним, датский клуб арендовал россиянина 1 февраля 2021 года до конца нынешнего сезона с правом выкупа.