«Ман Сити» станет чемпионом АПЛ, если МЮ проиграет «Ливерпулю»

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии.
«Горожане» набрали 80 очков и продолжают лидировать в таблице за 4 тура до конца турнира.
«Сити» может стать чемпионом АПЛ уже в этом туре, если «Манчестер Юнайтед» завтра уступит «Ливерпулю».
МЮ (67 очков) сохранит математические шансы на титул в случае победы или ничьей — в АПЛ позиция в таблице при равенстве очков определяется по разнице забитых и пропущенных мячей.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
МС свое возьмет в этот сезон.
МС свое возьмет в этот сезон.