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«Ман Сити» станет чемпионом АПЛ, если МЮ проиграет «Ливерпулю»

01 мая 2021, 16:32

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Горожане» набрали 80 очков и продолжают лидировать в таблице за 4 тура до конца турнира.

«Сити» может стать чемпионом АПЛ уже в этом туре, если «Манчестер Юнайтед» завтра уступит «Ливерпулю».

МЮ (67 очков) сохранит математические шансы на титул в случае победы или ничьей — в АПЛ позиция в таблице при равенстве очков определяется по разнице забитых и пропущенных мячей.

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Все комментарии
Hoyar
Hoyar
01 мая в 20:32
Думаю завтра Сити станет чемпионом.)
lobsterdam
lobsterdam ответ Андрей Арноцкий (раскрыть)
01 мая в 20:14
Это было раньше - теперь все это в прошлом, тем более, без зрителей! Зубы стерлись...
sihafazatron
sihafazatron ответ dzvinka (раскрыть)
01 мая в 19:55
осенью сити был во второй десятке и о чемпионстве никто и не думал) а вот январь-февраль провели очень мощно
Андрей Арноцкий
Андрей Арноцкий
01 мая в 19:18
Парни.Это Ливер и МЮ.Пох кто чемпион.Это Классика
Zenit_84
Zenit_84
01 мая в 18:32
Вполне возможно такое
Шуnя771
Шуnя771
01 мая в 18:07
Бабушка надвое сказала)
bsww
bsww
01 мая в 18:02
У МС +47, у МЮ +29. Итого у МС+18 от МЮ. Итого 3 победы по +5 в каждом матче, НЕ ВЕРИТСЯ В ТАКОЕ ЧУДО
Elliada
Elliada
01 мая в 17:57
Уже чемпионы, теперь все силы на ЛЧ
SAFqwer
SAFqwer
01 мая в 17:48
Заслужили...Без вопросов. Не то что голубые с берегов Невы...
allemz
allemz ответ dimagas2 (раскрыть)
01 мая в 17:38
Там уже не будут играть два черных днаря как в кубке, лафы не будет в сей раз))
Leha-ha50
Leha-ha50
01 мая в 17:29
Абсолютно не принципиально в этом туре или нет, МС станет чемпионом. Чемпионство от горожан уже никуда не убежит. Так что их можно поздравлять. А вот борьба за места в ЛЧ предстоит жаркая . И тут трудно кому либо отдать предпочтение. Остается только ждать и следить за матчами на финише сезона.
Всем здоровья.
dzvinka
dzvinka
01 мая в 17:19
Сити стали чемпионами еще осенью, когда у Ливерпуля повылетали ЦЗ и развалилась игра в атаке.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
01 мая в 17:17
МС уже не догнать, если не в этом туре то в следующем станут
RamonCSKA
RamonCSKA
01 мая в 17:07
Ну тут уже математические шансы, не в этом туре , так в следующем станут , МС лучшие в этом сезоне, возможно во всей Европе
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
01 мая в 17:03
МС уже чемпион, как не крути)))
Дима Логинов
Дима Логинов
01 мая в 17:01
80 очков хватает для чемпионства. Ливерпулю пару лет назад не хватило 97 очков. Спад перед очередным подъёмом?
dimagas2
dimagas2
01 мая в 16:58
Потом игра с Челси ,не факт что даже в следующем туре станут.
ДАША Д
ДАША Д
01 мая в 16:52
Сити по любому станет чемпионом.
No problems
No problems
01 мая в 16:48
Дам все уже емае,какая математика?....
МС свое возьмет в этот сезон.
Ironigor
Ironigor
01 мая в 16:46
Если, не если . Всё равно МС в этом сезоне Чемпион 🏆!!!
allemz
allemz
01 мая в 16:41
Салаха прорвет со стретфордцами, оформит окта-трик, Пеналдеш будет плакать
ЮЗИК
ЮЗИК
01 мая в 16:37
Ничья вероятный исход
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