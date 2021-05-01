«Ман Сити» станет чемпионом АПЛ, если МЮ проиграет «Ливерпулю»

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01 мая 2021, 16:32

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Горожане» набрали 80 очков и продолжают лидировать в таблице за 4 тура до конца турнира.

«Сити» может стать чемпионом АПЛ уже в этом туре, если «Манчестер Юнайтед» завтра уступит «Ливерпулю».