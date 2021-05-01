Схожести и различия РПЛ-2019/20 и РПЛ-2020/21. «Зенит» непоколебим, а «Спартак» и «Краснодар» поменялись ролями

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вчера, 14:27

Интересные наблюдения за три тура до финиша.

Еще не все решено в российской Премьер-Лиге, но основные мотивы сезона уже определены, а параллели с предыдущей кампанией напрашиваются. Есть вещи, которые повторяются в РПЛ от сезона к сезону, но и без новинок не обходится.

Схожесть. «Зенит» снова первый

Завтра «Зенит» примет «Локомотив», петербургский клуб может оформить чемпионство по итогам матча против ближайшего преследователя. Но даже если команда Марко Николича упрется рогом на «Газпром Арене», а то и продолжит свою феноменальную победную серию в Санкт-Петербурге, сбросить «сине-бело-голубых» с трона вряд ли получится. В случае победы «Локо» в центральном матче 28-го тура преимущество «Зенита» сократится до 3 очков, но в последних двух турах играть против «Тамбова» и «Уфы». Хватит победы и ничьей при условии, что «железнодорожники» продолжат безжалостно расправляться с соперниками (у них впереди «Динамо» и «Урал»). Чемпионство «Зенита» неизбежно.

Различие. Преимущество петербуржцев стало скромнее

Конечно, «Зенит» еще может нарастить преимущество над преследователями, в том числе с помощью победы в матче против «Локо», но такой пропасти между командой Сергея Семака и всеми остальными, как в прошлом сезоне, точно не будет. В РПЛ -2019/20 «сине-бело-голубые» набрали 72 очка и на финише опередили финишировавший вторым «Локомотив» на 15 баллов. В текущем чемпионате «Зенит» максимум может набрать 67 баллов (если выиграет три оставшихся матча), а его превосходство над преследователями не будет исчисляться двузначными числами.

Схожесть. «Зенит» и «Локомотив» снова вместе

В третьем розыгрыше Премьер-Лиги подряд вершина таблицы может выглядеть одинаково: «Зенит» на первой строчке, а «Локомотив» — второй. После завоевания титула в сезоне-2017/18 «железнодорожники» дважды завоевали «серебро» и могут сделать это в третий раз подряд, если продолжат побеждать до конца чемпионата или наберут не меньше очков, чем «Спартак».

Различие. «Спартак» в роли «Краснодара», «Краснодар» в роли «Спартака»

Тройка призеров в двух предыдущих сезонах выглядела одинаково с точностью до занятых мест: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Первые двое могут остаться при своих местах, но «быков» точно не будет на пьедестале. За три тура до финиша «Краснодар» занимает десятую строчку, а подняться сможет в лучшем случае на восьмое место. Южная команда отдохнула в этом сезоне, заслужила титул главного разочарования РПЛ и готовится к летней перезагрузке.

Символично, что место «Краснодара» наверху занимает опростоволосившийся в предыдущем сезоне «Спартак». В РПЛ -2019/20 «красно-белые» стали седьмыми, хотя могли оказаться и в нижней части турнирной таблицы, однако в новом розыгрыше команда Доменико Тедеско преобразилась: осенью «Спартак» лидировал в турнирной таблице, по весне выбирался на вторую строчку и до сих пор вынашивает планы на вице-чемпионство и путевку в Лигу чемпионов. Обмен судьбами с «Краснодаром» состоялся.

Схожесть. «Ростов» снова не слишком хорош по весне

Есть у тренера Карпина особенность, которая мешала ему еще в «Спартаке»: команды Валерия Георгиевича часто в полном порядке в первой части сезона, но весной страдают на поле и с огромным трудом набирают очки. Прошлую весну «Ростов» начинал в одном очке от второй строчки и прямой путевки в Лигу чемпионов, но в 11 весенних турах «желто-синие» набрали только 11 из 33 возможных очков и остались пятыми, отстав на 12 очков от «Локомотива», с которым шли вровень на момент возобновления сезона.

Этой весной «Ростов» идет по тому же графику: набрано 8 очков в 8 матчах, команда Карпина скатилась с пятой строчки на девятое место и уже не участвует в распределении путевок в еврокубки. Интересно, что «Ростов» все еще может набрать больше очков, чем в предыдущей кампании, но займет место ниже. Впрочем, это уже относится к различиям.

Различие. Плотность и качество результатов в верхней части таблицы выросло

«Ростов» — подходящий маркер, чтобы продемонстрировать различия в борьбе за высокие места. В прошлом сезоне «желто-синие» плохо смотрелись весной, но благодаря запасу прочности и ошибкам конкурентов остались в пятерке, причем для пятого места южанам хватило 45 баллов. Сейчас за три тура до финиша у четырех команд по 46 баллов, и они делят места с четвертого по седьмое.

В РПЛ -2019/20 «Краснодару» хватило 52 баллов для третьего места, а ЦСКА стал четвертым с 50 очками. В текущей таблице 52 балла у «Локомотива» (второе место), а у «Спартака» — 50 (третье место). Исходя из текущей турнирной ситуации, на третьем месте может финишировать команда с 59 очками, а на четвертом — с 55.

Сходство. Предсказуемый вылетающий в весенней части сезона

Прошлогодний крах «Оренбурга» не был таким безысходным, как у «Тамбова» сейчас, но команда с Южного Урала лишилась лидеров и отправила Владимира Федотова в «Сочи», вокруг клуба началась неприятная возня, а бюджет был «проеден» быстрее, чем планировалось. В итоге по весне «Оренбург» сполз на последнее место в таблице, пусть и не без борьбы. У «Тамбова» проблемы начались еще осенью, а после возобновления сезона «волки» играют новой командой, которая предсказуемо всем проигрывает. Так что в обоих последних сезонах РПЛ одного из вылетающих с большой долей уверенности можно было назвать уже зимой. Это сходство.

Различие. Аутсайдеры стали слабее