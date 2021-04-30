Бруну Фернандеш набрал уже 41 очко по системе «гол+пас» в этом сезоне

Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш сделал дубль и отдал 2 голевые передачи в матче ЛЕ против «Ромы».
Любопытно, что на счету португальца уже 41 балл по системе «гол+пас» в этом сезоне — 26 мячей и 15 ассистов.
|Манчестер Юнайтед6 : 2Рома
|Матч завершен
Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш сделал дубль и отдал 2 голевые передачи в матче ЛЕ против «Ромы».
Любопытно, что на счету португальца уже 41 балл по системе «гол+пас» в этом сезоне — 26 мячей и 15 ассистов.
Классный игрок, тут ничего не скажешь.
Всем здоровья.
Классный игрок, тут ничего не скажешь.
Всем здоровья.