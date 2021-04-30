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Бруну Фернандеш набрал уже 41 очко по системе «гол+пас» в этом сезоне

30 апреля 2021, 17:29
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед6 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш сделал дубль и отдал 2 голевые передачи в матче ЛЕ против «Ромы».

Любопытно, что на счету португальца уже 41 балл по системе «гол+пас» в этом сезоне — 26 мячей и 15 ассистов.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ manutd navsegda (раскрыть)
30 апреля в 18:30
Согласен. Много парень для партнеров создает, которые гробят шикарные моменты.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 апреля в 18:13
Фантастический результат.
manutd navsegda
manutd navsegda ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 апреля в 18:04
А если бы с его передач больше забивали Реш Марс и Грин а не пороли их у него вообще эти показатели зашкаливали
Leha-ha50
Leha-ha50
30 апреля в 17:59
Парень явно пришелся ко двору. Быстро очень адаптировался и стал лидером команды. Очень удачное приобретение МЮ. Статистика у парня просто потрясающая , а ведь он играет не на острие, много создает, отдает , еще и сам забивает.
Классный игрок, тут ничего не скажешь.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
30 апреля в 17:44
Бруно наконец-то нашёл себя.
ДСА
ДСА
30 апреля в 17:40
С результатами все в порядке.
Elliada
Elliada
30 апреля в 17:31
Поэтому Роналду МЮ не нужен
STVA 1
STVA 1
30 апреля в 17:30
Игрок хороший конечно
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