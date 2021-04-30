Бруну Фернандеш набрал уже 41 очко по системе «гол+пас» в этом сезоне

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30 апреля 2021, 17:29

Полузащитник МЮ сделал дубль и отдал 2 голевые передачи в матче ЛЕ против «Ромы».

Любопытно, что на счету португальца уже 41 балл по системе «гол+пас» в этом сезоне — 26 мячей и 15 ассистов.