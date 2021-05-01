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У «Динамо» 3 поражения и ничья в пяти последних матчах

01 мая 2021, 16:23
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» потерпело поражение в матче 28-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2).

Команда Сандро Шварца в пяти последних встречах во всех турнирах одержала только одну победу – над «Ротором» (3:0).

Ранее была ничья с «Уралом» (2:2) и три поражения – от «Крыльев Советов» в Кубке России, от «Химок» и «Рубина» в РПЛ.

В следующем туре чемпионата России «Динамо» встретится с «Локомотивом».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
01 мая в 18:15
Наверное пора вслед за Тедеску))
SAFqwer
SAFqwer
01 мая в 17:54
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 мая в 17:36
    Нестабильно Динамо в последних матчах. Очень много молодых , которые очень стараются, но все же много суетятся, часто принимают неверные решения. Молодым нестабильность свойственна, от этого никуда не деться. Но думаю, что в следующем сезоне Динамо будет смотреться лучше, молодежь окрепнет, также возможны покупки, которые позволят усилить состав.
    Ну а сегодня Рубин был результативнее , хотя и тайм играл в меньшинстве.
    Всем здоровья.
    ermak6848
    ermak6848
    01 мая в 17:31
    Видимо у фк " РУБИН " - мотивация выше, чем у фк московское " ДИНАМО " попасть в Евро Лигу...
    КЭТиК
    КЭТиК
    01 мая в 16:56
    Было всё хорошо, а стало всё плохо.
    Союзник противников
    Союзник противников
    01 мая в 16:31
    Ровно идут!
    Ironigor
    Ironigor
    01 мая в 16:27
    Сегодня была игра не использованных моментов и дыра в обороне !!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 мая в 16:27
    Менты слегка посыпались...
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