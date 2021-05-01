У «Динамо» 3 поражения и ничья в пяти последних матчах

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01 мая 2021, 16:23

«Динамо» потерпело поражение в матче 28-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2).

Команда Сандро Шварца в пяти последних встречах во всех турнирах одержала только одну победу – над «Ротором» (3:0).

Ранее была ничья с «Уралом» (2:2) и три поражения – от «Крыльев Советов» в Кубке России, от «Химок» и «Рубина» в РПЛ .

В следующем туре чемпионата России «Динамо» встретится с «Локомотивом».