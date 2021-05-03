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МЮ продолжает претендовать на Санчо

03 мая 2021, 10:34

Руководство МЮ продолжает интересоваться хавбеком дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо.

«Красные дьяволы» постараются заполучить игрока ближайшим летом. Контракт англичанина с клубом рассчитан до июня 2023 года. Трансферная стоимость Санчо оценивается в 100 млн евро.

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Все комментарии
vinjard
vinjard
03 мая в 15:41, ред.
Лет 10 лет назад за такого игрока максимум 30 Лямов дали бы, и то если он топовый, а сейчас пару раз удачно сыграет сразу 100 Лямов выкладывают за такого игрока.
Сами же трансферный рынок эти топы взвинтили, а теперь ноют, что денег нет, что долги у клубов. Поэтому - мол извините мы хотим суперлигу, чтоб заработать больше денег, а их мало и в ЛЧ дают мало.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
03 мая в 12:34
Если Кавани останется может его подпишут
dadrail
dadrail
03 мая в 12:20
Ну претендовать можно до бесконечности
sv_1969
sv_1969
03 мая в 10:35
МЮ на многих претендуют
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