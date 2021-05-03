МЮ продолжает претендовать на Санчо

Руководство МЮ продолжает интересоваться хавбеком дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо.
«Красные дьяволы» постараются заполучить игрока ближайшим летом. Контракт англичанина с клубом рассчитан до июня 2023 года. Трансферная стоимость Санчо оценивается в 100 млн евро.
Сами же трансферный рынок эти топы взвинтили, а теперь ноют, что денег нет, что долги у клубов. Поэтому - мол извините мы хотим суперлигу, чтоб заработать больше денег, а их мало и в ЛЧ дают мало.
Сами же трансферный рынок эти топы взвинтили, а теперь ноют, что денег нет, что долги у клубов. Поэтому - мол извините мы хотим суперлигу, чтоб заработать больше денег, а их мало и в ЛЧ дают мало.