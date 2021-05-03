«Верона» и «Болонья» претендуют на Коларова

Источник сообщает, что защитник Александар Коларов покинет «Интер» по окончании сезона.
Миланский клуб не планирует продлевать соглашение с 35-летним футболистом.
Отмечается, что в настоящее время ветераном интересуются «Верона» и «Болонья».
Источник сообщает, что защитник Александар Коларов покинет «Интер» по окончании сезона.
Миланский клуб не планирует продлевать соглашение с 35-летним футболистом.
Отмечается, что в настоящее время ветераном интересуются «Верона» и «Болонья».
Кого бы не выбрал Александр пожелаю ему удачи!
Кого бы не выбрал Александр пожелаю ему удачи!