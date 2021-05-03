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«Верона» и «Болонья» претендуют на Коларова

03 мая 2021, 09:48

Источник сообщает, что защитник Александар Коларов покинет «Интер» по окончании сезона.

Миланский клуб не планирует продлевать соглашение с 35-летним футболистом.

Отмечается, что в настоящее время ветераном интересуются «Верона» и «Болонья».

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Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
03 мая в 12:23
Правильно делают, что претендуют
A.S.A
A.S.A
03 мая в 10:13
На мой взгляд лучше пойти в Болонью к соотечественнику Синише Михайловичу...хотя и в Вероне тоже балканский тренер
Кого бы не выбрал Александр пожелаю ему удачи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 мая в 10:12
Побегает ещё ветеран...
David Young
David Young ответ swed27 (раскрыть)
03 мая в 09:52
Здравствуйте. Это не считается махинацией.
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