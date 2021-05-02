МЮ отклонит любые предложения по трансферу ван де Бека

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02 мая 2021, 14:05

«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить любые летние предложения по полузащитнику , сообщает The Sun.

Голландский полузащитник не смог закрепиться в основе команды с тех пор, как присоединился к «красным дьяволам» из «Аякса» за 40 миллионов фунтов осенью прошлого года.

В СМИ появлялась информация, что «Аякс» может попытаться вернуть ван де Бека на правах аренды, но наставник «Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает в будущем на 24-летнего игрока.

Недавно сообщалось, что ван де Бек хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».