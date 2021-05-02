МЮ отклонит любые предложения по трансферу ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить любые летние предложения по полузащитнику Донни ван де Беку, сообщает The Sun.
Голландский полузащитник не смог закрепиться в основе команды с тех пор, как присоединился к «красным дьяволам» из «Аякса» за 40 миллионов фунтов осенью прошлого года.
В СМИ появлялась информация, что «Аякс» может попытаться вернуть ван де Бека на правах аренды, но наставник «Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает в будущем на 24-летнего игрока.
Недавно сообщалось, что ван де Бек хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».
Ван де Бек толковый парень, но он нужен для атакующего футбола, а не для футбола МЮ, не подходит под стиль, в условный Ливерпуль или Сити он бы вписался как литой.
Ван де Бек толковый парень, но он нужен для атакующего футбола, а не для футбола МЮ, не подходит под стиль, в условный Ливерпуль или Сити он бы вписался как литой.