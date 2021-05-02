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МЮ отклонит любые предложения по трансферу ван де Бека

02 мая 2021, 14:05

«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить любые летние предложения по полузащитнику Донни ван де Беку, сообщает The Sun.

Голландский полузащитник не смог закрепиться в основе команды с тех пор, как присоединился к «красным дьяволам» из «Аякса» за 40 миллионов фунтов осенью прошлого года.

В СМИ появлялась информация, что «Аякс» может попытаться вернуть ван де Бека на правах аренды, но наставник «Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает в будущем на 24-летнего игрока.

Недавно сообщалось, что ван де Бек хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
02 мая в 17:13
Будет ли он играть зависит от Погба, и будет ли подписан опорник.
Андрей Арноцкий
Андрей Арноцкий
02 мая в 16:55
фред тоже долго ждал своего шанса
gen.v3trov
gen.v3trov
02 мая в 15:52, ред.
Трудно сказать, почему ван де Бек так плохо адаптировался к Премьер-лиге, некоторым футболистам требуется больше времени, чем другим, вне зависимости от лиги. Но я всё равно не понимаю, зачем «Манчестер Юнайтед» купил Донни. У них уже есть лучший игрок лиги на этой позиции – Бруну Фернандеш. В полузащите просто нет места для ещё одной «десятки». Ван де Бек может выходить в опорной зоне, но для этого команда должна играть компактно. В противном случае это не его стиль.
Ван де Бек толковый парень, но он нужен для атакующего футбола, а не для футбола МЮ, не подходит под стиль, в условный Ливерпуль или Сити он бы вписался как литой.
Van Vanovich
Van Vanovich
02 мая в 14:51
Тогда зачем Сульшер держит его на лавке?
ДСА
ДСА
02 мая в 14:37
За 40 млн. его никто не купит.
dimagas2
dimagas2
02 мая в 14:11
Зачем тогда маринуют на лавке?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 14:07
Врятли он сам хочет уходить!
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