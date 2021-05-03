Салихова и Алекперов вошли в состав совета директоров «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщает об изменениях в составе совета директоров клуба.
В совете директоров футбольного клуба «Спартак» произошли изменения. Решением общего собрания акционеров в состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом. Кроме того, Зарема Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям ФК «Спартак».
Сто лет тебя не слышал!
Сто лет тебя не слышал!
похоже патлатый под ней ,нам капец ,пора ноги делать со Спартака.
похоже патлатый под ней ,нам капец ,пора ноги делать со Спартака.
Виват, москва футбольная, а также околофутбольная - и совсем не футбольная :))
Виват, москва футбольная, а также околофутбольная - и совсем не футбольная :))
Главное чтобы принимали (проводили) достойные решения по ФК СПАРТАК.
Главное чтобы принимали (проводили) достойные решения по ФК СПАРТАК.