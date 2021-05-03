Салихова и Алекперов вошли в состав совета директоров «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщает об изменениях в составе совета директоров клуба.

В совете директоров футбольного клуба «Спартак» произошли изменения. Решением общего собрания акционеров в состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом. Кроме того, Зарема Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям ФК «Спартак».