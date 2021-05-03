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Салихова и Алекперов вошли в состав совета директоров «Спартака»

03 мая 2021, 11:30

Пресс-служба «Спартака» сообщает об изменениях в составе совета директоров клуба.

В совете директоров футбольного клуба «Спартак» произошли изменения. Решением общего собрания акционеров в состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом. Кроме того, Зарема Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям ФК «Спартак».

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Знатог
Знатог
03 мая в 23:00
Хммм.. ну это типа русская весна в спартаке?
KLINSI
KLINSI
03 мая в 22:31
По этому случаю нужно заколоть кабанчика))))
mor57
mor57 ответ Пиночет 777 (раскрыть)
03 мая в 22:01
а там хз кто в кого....
mor57
mor57
03 мая в 22:00
зарема "вошла" во весь совет директоров....теперь они сидеть не могут...
Шуnя771
Шуnя771 ответ proezd2 (раскрыть)
03 мая в 20:53
Привет дружище!

Сто лет тебя не слышал!
proezd2
proezd2 ответ Шуnя771 (раскрыть)
03 мая в 18:52
Прива Олега!!!🤝
похоже патлатый под ней ,нам капец ,пора ноги делать со Спартака.
Пиночет 777
Пиночет 777
03 мая в 18:46, ред.
федун вошел в салихову, салихова в спартак,спартак в........... 🤦‍♂
antant1
antant1 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
03 мая в 18:35
А,что случилось то?
lobsterdam
lobsterdam
03 мая в 16:16
...это не езда!
VAN ARM
VAN ARM
03 мая в 15:08
ну тогда и банщика-глушака включайте)))))))))))
Бен Зопилой
Бен Зопилой
03 мая в 14:49
Призрак Оленьки Смородской бродит по москве туда-сюда!
Виват, москва футбольная, а также околофутбольная - и совсем не футбольная :))
particular
particular
03 мая в 14:38
Теперь советы леди со стороны превратятся в указания по направлениям деятельности...
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
03 мая в 14:35
Какая трата лишних денег?? Это перекладывание из одного кармана в другой!
pomor45
pomor45
03 мая в 14:30, ред.
От того, что в спартаковский воз взгромоздилась баба , армейской кобыле легче не станет.
n272nm
n272nm
03 мая в 14:25
    pomor45
    pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
    03 мая в 14:13
    Напрасная трата денег.
    Шуnя771
    Шуnя771
    03 мая в 13:38
    А мне вот и по большому и по маленькому счету всё равно кто там в Совете директоров... и сколько будут получать...

    Главное чтобы принимали (проводили) достойные решения по ФК СПАРТАК.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    03 мая в 13:34
    Пора "Лукойл" и Газпром национализировать.
    Ironigor
    Ironigor
    03 мая в 13:17
    БЫВАЕТ И ТАКОЕ !!! ПО ПРОСЬБЕ !!!
    13 RUS
    13 RUS
    03 мая в 13:09
    Федун определился кому подарит народную команду
    oFANATo
    oFANATo
    03 мая в 12:58
    "Женщины на корабле — к счастью".
    Бубнин
    Бубнин
    03 мая в 12:54
    Юсуф должен теперь не тянуть , а на совете директоров поднять вопрос о переименовании народной в "Заремак".
    cska1948
    cska1948
    03 мая в 12:53
    Чему вы так все удивляетесь? Предвкушая своё участие в еврокубках СпаМ начал усиливаться, что вполне разумно.
    d_fincher
    d_fincher
    03 мая в 12:51
    Горжусь что в народной команде работает Госпожа. Ура!
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    03 мая в 12:49
    Да что уж там,надо было Зарему еще и в тренерский штаб ввести,до кучи...((
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    03 мая в 12:47
    Капитализм, счастье, (и что там третье у Дудя было?)! Вот он, тот футбол которого заслуживаем!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    03 мая в 12:41
    Никто болеть за "Спартак" по этим основаниям не перестанет.И это правильно.Как там Иосиф Виссарионович говорил в конечной фазе войны,когда стало понятно,что Красная армия скоро войдёт на территорию фашистской Германии ?"Гитлеры приходят и уходят,а немецкий народ остаётся". А в сорок первом было иначе-"Немец пришёл на твою землю-убей немца!".Так и тут. Так что это скорее повод для лёгкого огорчения,разочарования и шуток-не более! Кроме того,а вдруг она на своём новом посту окажется эффективной ,а не только в....?
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Союзник противников (раскрыть)
    03 мая в 12:14
    Вот пусть сын и эта мадам болеют. Только клуб надо переименовать в фк Федун. Не надо позорить слово Спартак
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    03 мая в 12:10
    А что случилось? Один(главный) хозяин,включил в состав совета директоров своего сына(как я понимаю),а его подручный-любовницу.Кто платит,тот и танцует кого хочет,тут всё чисто!
    Брулин
    Брулин
    03 мая в 12:09
    Вот теперь точно можно сказать, сплошь футбольные люди в руководстве Спартака..))
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