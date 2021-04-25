Продать Малкома и искать замену Азмуну. Делаем из «Зенита» клуб для плей-офф ЛЧ

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вчера, 16:01

Что сделать, чтобы футболисты Семака порадовали в еврокубках?

Обыграть «Ротор» 6:0 весело и легко, но главный вызов – осенний. Как подняться с последнего места в группах ЛЧ и впервые за шесть сезонов выйти в плей-офф?

Не дать Семаку «поймать звезду»

Кто в «Зените» власть, с кого спрос за поражения в Европе? Рибалта влиятельным не стал и ушел. Медведева серьезно с его хоккейным статусом не воспринимают. Илюхина похожа на человека, которого поставили присматривать, вряд ли заходит в тренерские лабиринты.

Необходим менеджер, что сработается с Семаком. В последних матчах подход Сергея Богдановича нравится. И четверная замена в «Краснодаре», и разговор в перерыве в игре с «Ротором» — удачные примеры реакции на ошибки. Но соперники оказались не готовы морально.

«Брюгге» не проведешь, если сразу пропустить дважды, как в Краснодаре, или не забить после десяти первых ударов в створ, как с «Ротором». Семак смелее перестраивает «Зенит» без особого давления – чемпионство почти в кармане, но помним, как выступил в Кубке России и ЛЧ .

Победные тренерские эксперименты – то, чего не хватало. Но нужен баланс власти, чтобы «Зенит» не замыкался на воображаемом величии. Каждый раз, когда так поступали, получали по носу от Казани, Москвы, Ростова-на-Дону или многих европейских городов.

Сильнее ценить Дугласов Сантосов

С Дзюбой все понятно – лидер, 14 голов, 5 результативных передач. За Азмуна говорят 16 мячей и 2 ассиста. Но в числе героев сезона часто забывают упомянуть Дугласа Сантоса. А ведь у бразильца 3 гола, 7 результативных передач (важные пасы против «Ростова», «Ахмата» и «Краснодара»), игра на четырех разных позициях и самоотдача.

Универсальный хавбек и крайний защитник страховал в центре обороны. Прекрасно отбирает и перехватывает мячи. Раньше еще ярче действовал Барриос, хотя и сейчас важен. Именно «рабочие лошадки» — ключ к созданию добротной команды. «Зенит» не может позволить себе игроков, как у «Боруссии» Д.

Зато может ставить на ребят, которых подписывает «Порту». Консейсау попал в плей-офф Лиги чемпионов, потратив за этот трансферный сезон всего 22.6 млн евро, а за прошлый – 63. Причем оба самых дорогих новичка не имеют к успеху в еврокубках отношения – Зе Луиш в «Локомотиве», а Накадзима в «Аль-Айне».

За 20-30 млн евро трансферного бюджета можно собрать состав под плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит» потратил за три года 142 млн евро, наравне с «драконами», иногда даже больше. Так что осенью нужен результат, и пора доверять стабильным работягам, что страхуют и готовы менять позиции ради побед.

Попрощаться с частью легионеров

Пока Малком молодой и не поймал новую травму, нужно найти бразильцу команду в топ-5. Нет ощущения, что без него невозможен «Зенит», успешный в Европе. Это не Данни и не Халк. Пока тренерская команда скорее пытается пришить команде еще одну ногу.

Результат не впечатляет. Вот забил бразилец «Ротору», отдал голевой пас. И это первый мяч Малкома в РПЛ с августа, но тогда тоже огорчил клуб уровня ФНЛ – «Тамбов». Круто отдать 40 млн евро, доплачивать под семь миллионов евро (данные Сергея Егорова), а получить грозу аутсайдеров?

Малкома важно отдать, а деньги потратить с умом. Это ведь не Вендел – структурно сложный игрок, с которым можно работать. Тем более, у «Зенита» полный набор легионеров. Только прощание с Дриусси и Малкомом летом позволит пригласить более уместных и мощных мастеров.

Иного пути просто нет, особенно с учетом жалоб Семака на качество заявки команды. Мостовой разбегался, но это не значит, что появился свой локомотив для плей-офф ЛЧ . В идеале надо найти место российским игрокам, но у «Зенита» с этим часто бывали проблемы. Не хочется угробить чью-то карьеру ради исполнения лимита.

Дождаться прогресса конкурентов

Серьезный пункт, что не зависит от команды. У «Зенита» критически мало сложных матчей в РПЛ . Когда берем поединки, где был победитель, то получаем невероятный перевес петербуржцев. ЦСКА , «Динамо», «Ростов», «Краснодар» и «Спартак» постоянно проигрывают «Зениту».

Годами ничего не меняется, даже когда сами северяне ныряют в районе пятого места. Только «Рубин» Слуцкого и «Локомотив» Сёмина и Николича сопротивлялись в последнее время. Но казанцы часто проигрывали раньше, баланс на протяжении десяти матчей с победами плачевный.

С середняками похожая история – «Сочи» или «Урал» не обыгрывают «Зенит». А для прогресса в Европе петербуржцам нужны мощные оппоненты внутри РПЛ . Семаку выгодно увидеть классный футбол от «Спартака» и ЦСКА , «Динамо» и «Локомотива», но обыграть москвичей.

Сами станут сильнее, проработают слабые места, которые «Ротор» или «Тамбов» не раскроют, ведь не доходят до ворот Лунева достаточно часто. Хотя даже поражения классным оппонентам в чемпионате могут настроить на ЛЧ , как было с «Лионом» менее года назад.

Быть готовым к кадровым потерям

В список неожиданных потерь добавьте Барриоса. Если Вильмар круто выступит на Кубке Америки за Колумбию, то его заберут. По Азмуну та же история. Сердар похож на нерешительного человека, поэтому он может остаться, испугавшись вызова в топ-5, хотя и мечтает себя испытать, а возраст позволяет.

Но у «Зенита» всего два форварда, этого критически мало для команды, что играет в схеме с дуэтом в нападении. Нужен нападающий, но легионера можно взять, только если уедет, как мечтает, Дриусси. Ерохин сыграет в атаке, если нужно, но эти полумеры не привели к успеху в ЛЧ дважды подряд.

«Зенит» по делу выиграет чемпионат России, но надо двигаться дальше. Не вопрос некоего «долга», а вопрос сохранения мотивированной команды. Необходим хотя бы выход в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне через третье место в группе ЛЧ .

Работы еще много, матч против «Локомотива» может стать «золотым», но тот поединок далеко не последний важный за год. Концентрация на перевесе над остальными в РПЛ бессмысленная, поскольку «Зенит» намного, намного богаче. То есть ресурсы позволяют думать о плей-офф ЛЧ .

Постоянно искать новых героев

Семак прекрасно знает, и Рибалта был в курсе, что «Зенит» — законсервированный клуб и команда. Не пускают никого внутрь, словно в бункере, но в Европе такой стиль не подходит. Пора меняться самим и верить в параллельный с конкурентами прогресс в еврокубках.

Многое в команде завязано на опыте – Ракицкого, Ловрена, Барриоса, Дзюбу и Азмуна надо воспринимать такими, как есть, другими уже не станут, как и Жирков. Но новизна приветствуется, а места для героев остаются. У «Зенита» для начала нет голкипера под плей-офф Лиги чемпионов.

Лунев и Кержаков – крепкие середняки, но если петербуржцы летом возьмут Сафонова, что попадал в сборную недели в еврокубках, такой шаг будет логичным и усилит состав. С центром обороны тоже проблема. Там два немолодых легионера, Ракицкий и Ловрен легко справляются с уровнем РПЛ .

Но в Европе их раскачивают на волнах поражений. Что случится, если один из ветеранов осенью получит травму или дисквалификацию? Дуглас Сантос за всех не сыграет, а Чистяков разве настолько прибавил, чтобы верить в него в твердой основе?

Вопросов много, а ответы ждем от нового спортивного директора и от Семака. Минимум два трансфера иностранцев и еще парочка ставок на перспективных россиян – то, что нужно летом. Вернее, уже сейчас, ведь Евро-2020 съест время на подготовку к новому сезону.