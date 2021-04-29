Гинер и Бабаев могут покинуть ЦСКА. Новые владельцы не ограничатся назначением Олича

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вчера, 17:38

Продажа клуба все изменила. Дело не в слухах, а в аргументах.

В последние недели «армейцы» своеобразно реагируют на инсайды. Уже была категоричная реакция на слух об уходе Василия Березуцкого. А теперь молодой помощник тренера переехал в Краснодар, то есть клуб оказался неправ.

После информации «Спорт-Экспресс», что Бабаев и Гинер могут уйти, например, в «Крылья Советов», где по бюджету второй «Ростов», в ЦСКА выпустили сообщение в стиле ЦК партии из общих фраз без конкретики и гарантий Гинеру.

Результаты заставляют говорить об успехах и неудачах руководства. Цитаты из Высоцкого могут понравиться Гинеру. Но важно подумать, как сделать лучше клубу и команде, а следовательно – фанатам.

За уход Гинера и Бабаева из ЦСКА

Новые боссы и Орешкин

Помнится, и продажу ЦСКА опровергали. Государство выкупило клуб, а выдавать деньги не спешит. Когда-то знакомые Гинера давали средства «армейцам», а сейчас речь о ВЭБ – организации, что с радостью продала бы клуб, но пока не может найти покупателя. Абрамович ходит вокруг «Локомотива», а Орешкин начал принимать решения вместо Гинера. Две головы не всегда лучше одной, поэтому уход президента ЦСКА и генерального директора – опция для Максима Станиславовича, чтобы утвердиться во власти и поставить своих людей.

Неудачные трансферы

В списке рекордных новичков Влашич, Эджуке, Гайч и Фукс. По первому нет вопросов – опробовали, выкупили контракт. Но рекордное по тратам прошлое трансферное лето пока не принесло успехов. У Фукса травма, Гайч в Италии, Эджуке старается, но этого мало. Рондон тяжеловат, Зайнутдинов может уйти. Надо отчитаться за трансферы, а кого ругать, если 32 млн евро не отправят в ЛЧ ? Плюс Шкурин, Гогуа, Лукас Сантос, Шарлия, Сигурдссон, Обляков, Нишимура и Бийол – трансферы предыдущих лет, не сработали, как следует. Гинер и Бабаев могут за это ответить.

Потеря связи с командой

Где-то год назад четко сформулировал Василий Уткин: проблемы ЦСКА начались, когда Гинер в клубе-семье перестал быть крестным отцом игрокам. Стал кем-то вроде младшего брата дедушки, что «не выкупает» новые темы. Тот же тихий конфликт с футболистами у Моуриньо – Лэмпард в молодости был ходячим чемпионом, а игроки в его возрасте инфантильные. Молодой ЦСКА явно не имеет такой связи с Гинером, как старый. Следовательно, и роль Бабаева в сценарии зависла. Тут все объективно, а проблеме не первый год.

Медлительность действий

Прекрасно, если Гинер не умеет увольнять – руководству важно ценить работников, особенно верных и старательных. Благодаря этой привычке босса Слуцкий выиграл семь титулов с ЦСКА . Не выбери Леонид Викторович «Халл Сити», то до сих пор мог быть тренером «армейцев». Гинер – человек старой школы, а Бабаев – не старой, но устаревающей. Поэтому им все сложнее в мире, где тебе не отдадут Еременко за 5.9 млн евро, а новый Вернблум не придет за три. Впрочем, дело не только в трансферах. Возьмите тренерский мостик. Гинер не просто не расстался с Ганчаренко вовремя, так еще и за долгие месяцы не нашел своего кандидата. А Олича явно выбрал не президент клуба.

Против ухода Гинера и Бабаева

Опыт и связи дуэта

Хоть Евгений Леннорович и был много лет президентом ЦСКА , это не классический диктатор, разве что футбольный. «Армейцы» всегда прятали в тень влиятельных друзей клуба, хотя их могли заметить на стадионе в ложах для дорогих гостей. У Гинера и Бабаева также достаточно связей с чисто футбольными людьми, начиная с агентов на разных континентах. Таких менеджеров в РФ единицы, хотя понятно, что сейчас одеяло тянут на себя многие, не как двадцать лет назад.

Чемпионская ностальгия

Уберите всех, и кто останется работать? Пусть владельцы у клуба новые, но им нужно уважать людей, что создали ЦСКА . Гинер и Бабаев в первых рядах. Многие футболисты ушли, менялись главные тренеры и их помощники, а президент, с которым взяли Кубок УЕФА , остается. И Бабаев, и его босс знают правила футбольного бизнеса. Вряд ли все поклонники ЦСКА за уход дуэта менеджеров. Скорее за создание дорожной карты перемен, которой пока у клуба нет.

Объективность неудач

Юный состав. Тренер без малейшего опыта работы в клубе. Непростая концовка сезона, могут остаться без еврокубков. Но разве Гинер не забил два пенальти и не попал из идеальной позиции с десяти метров в ничейном матче с «Ростовом»? Нет, это был Влашич – лучший в команде. Лучшие тоже ошибаются, это нормально, когда случайно. Много объективных факторов неудачи ЦСКА , начиная от действий Ганчаренко и до появления в клубе ВЭБ , где непрофильные менеджеры, что могли возомнить себя игроками в футбольный симулятор.

Крайний реваншизм Гинера

Евгений Леннорович знает все ходы и выходы в российском футболе, поскольку часть из них сам построил. Фанатам важно, что ЦСКА с 2016-го без титула, но для президента и директора это тоже принципиальный момент. Орешкину не удастся найти менеджеров такого же класса с симпатиями к клубу. И председатель совета директоров потеряет вес в лице начальства, если его решение убрать Гинера и Бабаева не приведет к успеху. А вот если их оставить – могут добиться реванша, как было в 2013-м после паузы в семь лет. В переходном сезоне были и на втором месте – не худший результат.

Вывод. Гинера и Бабаева тяжело изменить и заменить

Древнее правило грамотной смены менеджера знают все опытные читатели – надо иметь равноценную, а еще лучше более мощную замену, прежде чем провоцировать расставание. Со Слуцким такой замены не было, и результат вряд ли нравится фанатам ЦСКА . С Гинером все еще сложнее, ведь успешный клубный президент – огромная редкость для РПЛ .

Где-то наемные директора, где-то люди туда-сюда бегают, а президент ЦСКА особняком. Миллер или Костин дальше от футбола, а Федун не умеет ковать «золото» с такой же частотой. А Бабаев недалеко от Грановской и Васильева по классу, если говорить о футбольном уровне. Плюс ЦСКА по зарплате и по трансферному бюджету не потянет именитого иностранца.

А местных толковых мало – спросите у «Спартака». Давно ищут, начиная с попытки приручить свободолюбивого Карпина в кресле менеджера. Гинер и Бабаев допускали ошибки, но они люди. И понятно, что первому сложно из-за появления Орешкина. Евгений Леннорович был эффективен, когда ему никто не мешал и над головой не стоял, это такой тип людей, им поздно меняться.