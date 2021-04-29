Гинер и Бабаев могут покинуть ЦСКА. Новые владельцы не ограничатся назначением Олича

Продажа клуба все изменила. Дело не в слухах, а в аргументах.
В последние недели «армейцы» своеобразно реагируют на инсайды. Уже была категоричная реакция на слух об уходе Василия Березуцкого. А теперь молодой помощник тренера переехал в Краснодар, то есть клуб оказался неправ.
После информации «Спорт-Экспресс», что Бабаев и Гинер могут уйти, например, в «Крылья Советов», где по бюджету второй «Ростов», в ЦСКА выпустили сообщение в стиле ЦК партии из общих фраз без конкретики и гарантий Гинеру.
Результаты заставляют говорить об успехах и неудачах руководства. Цитаты из Высоцкого могут понравиться Гинеру. Но важно подумать, как сделать лучше клубу и команде, а следовательно – фанатам.
За уход Гинера и Бабаева из ЦСКА
Новые боссы и Орешкин
Помнится, и продажу ЦСКА опровергали. Государство выкупило клуб, а выдавать деньги не спешит. Когда-то знакомые Гинера давали средства «армейцам», а сейчас речь о ВЭБ – организации, что с радостью продала бы клуб, но пока не может найти покупателя. Абрамович ходит вокруг «Локомотива», а Орешкин начал принимать решения вместо Гинера. Две головы не всегда лучше одной, поэтому уход президента ЦСКА и генерального директора – опция для Максима Станиславовича, чтобы утвердиться во власти и поставить своих людей.
Неудачные трансферы
В списке рекордных новичков Влашич, Эджуке, Гайч и Фукс. По первому нет вопросов – опробовали, выкупили контракт. Но рекордное по тратам прошлое трансферное лето пока не принесло успехов. У Фукса травма, Гайч в Италии, Эджуке старается, но этого мало. Рондон тяжеловат, Зайнутдинов может уйти. Надо отчитаться за трансферы, а кого ругать, если 32 млн евро не отправят в ЛЧ? Плюс Шкурин, Гогуа, Лукас Сантос, Шарлия, Сигурдссон, Обляков, Нишимура и Бийол – трансферы предыдущих лет, не сработали, как следует. Гинер и Бабаев могут за это ответить.
Потеря связи с командой
Где-то год назад четко сформулировал Василий Уткин: проблемы ЦСКА начались, когда Гинер в клубе-семье перестал быть крестным отцом игрокам. Стал кем-то вроде младшего брата дедушки, что «не выкупает» новые темы. Тот же тихий конфликт с футболистами у Моуриньо – Лэмпард в молодости был ходячим чемпионом, а игроки в его возрасте инфантильные. Молодой ЦСКА явно не имеет такой связи с Гинером, как старый. Следовательно, и роль Бабаева в сценарии зависла. Тут все объективно, а проблеме не первый год.
Медлительность действий
Прекрасно, если Гинер не умеет увольнять – руководству важно ценить работников, особенно верных и старательных. Благодаря этой привычке босса Слуцкий выиграл семь титулов с ЦСКА. Не выбери Леонид Викторович «Халл Сити», то до сих пор мог быть тренером «армейцев». Гинер – человек старой школы, а Бабаев – не старой, но устаревающей. Поэтому им все сложнее в мире, где тебе не отдадут Еременко за 5.9 млн евро, а новый Вернблум не придет за три. Впрочем, дело не только в трансферах. Возьмите тренерский мостик. Гинер не просто не расстался с Ганчаренко вовремя, так еще и за долгие месяцы не нашел своего кандидата. А Олича явно выбрал не президент клуба.
Против ухода Гинера и Бабаева
Опыт и связи дуэта
Хоть Евгений Леннорович и был много лет президентом ЦСКА, это не классический диктатор, разве что футбольный. «Армейцы» всегда прятали в тень влиятельных друзей клуба, хотя их могли заметить на стадионе в ложах для дорогих гостей. У Гинера и Бабаева также достаточно связей с чисто футбольными людьми, начиная с агентов на разных континентах. Таких менеджеров в РФ единицы, хотя понятно, что сейчас одеяло тянут на себя многие, не как двадцать лет назад.
Чемпионская ностальгия
Уберите всех, и кто останется работать? Пусть владельцы у клуба новые, но им нужно уважать людей, что создали ЦСКА. Гинер и Бабаев в первых рядах. Многие футболисты ушли, менялись главные тренеры и их помощники, а президент, с которым взяли Кубок УЕФА, остается. И Бабаев, и его босс знают правила футбольного бизнеса. Вряд ли все поклонники ЦСКА за уход дуэта менеджеров. Скорее за создание дорожной карты перемен, которой пока у клуба нет.
Объективность неудач
Юный состав. Тренер без малейшего опыта работы в клубе. Непростая концовка сезона, могут остаться без еврокубков. Но разве Гинер не забил два пенальти и не попал из идеальной позиции с десяти метров в ничейном матче с «Ростовом»? Нет, это был Влашич – лучший в команде. Лучшие тоже ошибаются, это нормально, когда случайно. Много объективных факторов неудачи ЦСКА, начиная от действий Ганчаренко и до появления в клубе ВЭБ, где непрофильные менеджеры, что могли возомнить себя игроками в футбольный симулятор.
Крайний реваншизм Гинера
Евгений Леннорович знает все ходы и выходы в российском футболе, поскольку часть из них сам построил. Фанатам важно, что ЦСКА с 2016-го без титула, но для президента и директора это тоже принципиальный момент. Орешкину не удастся найти менеджеров такого же класса с симпатиями к клубу. И председатель совета директоров потеряет вес в лице начальства, если его решение убрать Гинера и Бабаева не приведет к успеху. А вот если их оставить – могут добиться реванша, как было в 2013-м после паузы в семь лет. В переходном сезоне были и на втором месте – не худший результат.
Вывод. Гинера и Бабаева тяжело изменить и заменить
Древнее правило грамотной смены менеджера знают все опытные читатели – надо иметь равноценную, а еще лучше более мощную замену, прежде чем провоцировать расставание. Со Слуцким такой замены не было, и результат вряд ли нравится фанатам ЦСКА. С Гинером все еще сложнее, ведь успешный клубный президент – огромная редкость для РПЛ.
Где-то наемные директора, где-то люди туда-сюда бегают, а президент ЦСКА особняком. Миллер или Костин дальше от футбола, а Федун не умеет ковать «золото» с такой же частотой. А Бабаев недалеко от Грановской и Васильева по классу, если говорить о футбольном уровне. Плюс ЦСКА по зарплате и по трансферному бюджету не потянет именитого иностранца.
А местных толковых мало – спросите у «Спартака». Давно ищут, начиная с попытки приручить свободолюбивого Карпина в кресле менеджера. Гинер и Бабаев допускали ошибки, но они люди. И понятно, что первому сложно из-за появления Орешкина. Евгений Леннорович был эффективен, когда ему никто не мешал и над головой не стоял, это такой тип людей, им поздно меняться.
Бабаев в ЦСКА с 1999 года, Гинер – с 2001-го. Заслужили, чтобы Орешкин их услышал и понял. Расставание будет иметь смысл, если тотально не сработались. Иначе это такой же отчаянный риск без аргументации, как назначение Олича.
лучше съездите 79ыте всё там в редакции сэ
а чо они пошутили - мы тоже пошутили
лучше съездите 79ыте всё там в редакции сэ
а чо они пошутили - мы тоже пошутили
В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность . Не в наших правилах обращать внимание на такие дешёвые провокации и ложные домыслы, но мы считаем , что армейские болельщики должны быть уверены, что ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба. Наоборот, трудности сплотили нас ещё больше. И ВЭБ.РФ, и Совет директоров во главе с Максимом Орешкиным, Евгений Гинер, генеральный директор клуба, главный тренер и футболисты прикладывают все усилия для того, чтобы исправить ситуацию, а не ищут крайних и виноватых.Команда действительно переживает сейчас непростой период. К сожалению, случилась серия болезненных поражений. Мы переживаем эти неудачи вместе. Но фанаты Красно- Синих должны знать, что в клубе никто не поддается панике. Мы видим пути решения и надеемся исправить сложившуюся ситуацию как можно скорее.
Сейчас игроки и тренерский штаб как никогда нуждаются в единении с болельщиками.
Мы уверены, что в оставшихся трёх матчах сезона вы, как и прежде, будете неистово поддерживать ПФК ЦСКА. За свою историю клуб знавал разные времена. Но мы и наш 12-й игрок всегда были вместе - в дни поражений и славных побед. И в этом наша сила!
Орешкин М.С. Гинер Е.Л. Бабаев Р.Ю. Олич И. Акинфеев И.В
В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность . Не в наших правилах обращать внимание на такие дешёвые провокации и ложные домыслы, но мы считаем , что армейские болельщики должны быть уверены, что ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба. Наоборот, трудности сплотили нас ещё больше. И ВЭБ.РФ, и Совет директоров во главе с Максимом Орешкиным, Евгений Гинер, генеральный директор клуба, главный тренер и футболисты прикладывают все усилия для того, чтобы исправить ситуацию, а не ищут крайних и виноватых.Команда действительно переживает сейчас непростой период. К сожалению, случилась серия болезненных поражений. Мы переживаем эти неудачи вместе. Но фанаты Красно- Синих должны знать, что в клубе никто не поддается панике. Мы видим пути решения и надеемся исправить сложившуюся ситуацию как можно скорее.
Сейчас игроки и тренерский штаб как никогда нуждаются в единении с болельщиками.
Мы уверены, что в оставшихся трёх матчах сезона вы, как и прежде, будете неистово поддерживать ПФК ЦСКА. За свою историю клуб знавал разные времена. Но мы и наш 12-й игрок всегда были вместе - в дни поражений и славных побед. И в этом наша сила!
Орешкин М.С. Гинер Е.Л. Бабаев Р.Ю. Олич И. Акинфеев И.В
Есть такая французская присказка :"Девочка...девушка...молодая женщина...молодая женщина...молодая женщина...молодая женщина...бабушка умерла!".Вот этого и боюсь.А остальное моё-риторические вопросы,навеянные категоричными утверждениями автора сего опуса,основанные на предположениях.А уж ссылку на Ваську Уткина (как на источник)вообще не стал комментировать.
Есть такая французская присказка :"Девочка...девушка...молодая женщина...молодая женщина...молодая женщина...молодая женщина...бабушка умерла!".Вот этого и боюсь.А остальное моё-риторические вопросы,навеянные категоричными утверждениями автора сего опуса,основанные на предположениях.А уж ссылку на Ваську Уткина (как на источник)вообще не стал комментировать.
-------------------------
Есть что сказать и по другим пунктам, но ограничусь этим:
1. Марадишвили - 21 год
2. Дивеев - 21 год
3. Обляков - 22 года
4. Тикнизян - 21 год
5. Шкурин - 21 год
6. Карпов - 18 лет
7. Фукс - 22 года
8. Влашич - 23 года
9. Сигурдссон - 21 год
10. Чалов --23 года
11. Эджуке 23 года.
12 Зайнутдинов -23 года
13. Кучаев 23 года
14. Бохинен 22 года
15. Ахметов 23 года
Разве это не молодой состав?
-------------------------
Есть что сказать и по другим пунктам, но ограничусь этим:
1. Марадишвили - 21 год
2. Дивеев - 21 год
3. Обляков - 22 года
4. Тикнизян - 21 год
5. Шкурин - 21 год
6. Карпов - 18 лет
7. Фукс - 22 года
8. Влашич - 23 года
9. Сигурдссон - 21 год
10. Чалов --23 года
11. Эджуке 23 года.
12 Зайнутдинов -23 года
13. Кучаев 23 года
14. Бохинен 22 года
15. Ахметов 23 года
Разве это не молодой состав?
2.Какие основания утверждать ,что Ганчаренка остался в клубе "до поры,до времени"именно из-за того,что на этом настоял Гинер?
3.Если на тот момент Гинер мог "настоять",то какой может быть разговор о его вторых ролях?
4.Почему стоит продолжать говорить о слаженном тандеме Гинер-Бабаев,а не Бабаев-Орешкин?
5.Какая ЛЧ,автор,если ЛЕ уже уплывает?Старую заготовку применил???
6.Какая "молодая команда",если ей уже три полноценных сезона с монстром тренерского цеха???
7.Влашич не забил...Да никто не забивает,и все с тоской вспоминают дни,проведённые с Ганчарэнкой почему-то! Комфортно было? А ведь совсем недавно команда была второй по результативности,и второй по оборонительным действиям(минимуму голов).
Так что всё можно повернуть ровно наоборот:Тут белое,а там -чёрное.Очевидно одно:Старый коллектив скончался,а новый не создаётся вследствие каких-то внутренних причин,нам неизвестных.Ведь совсем недавно Гинер громогласно заявлял о обратном выкупе акций ЦСКА,и вдруг-тишина! По рукам ударили?
Главное наше заблуждение это то,что мы считали ,что в 2018 году началось строительство новой команды,а оказалось,что всего лишь на практике началось разрушение старой.
2.Какие основания утверждать ,что Ганчаренка остался в клубе "до поры,до времени"именно из-за того,что на этом настоял Гинер?
3.Если на тот момент Гинер мог "настоять",то какой может быть разговор о его вторых ролях?
4.Почему стоит продолжать говорить о слаженном тандеме Гинер-Бабаев,а не Бабаев-Орешкин?
5.Какая ЛЧ,автор,если ЛЕ уже уплывает?Старую заготовку применил???
6.Какая "молодая команда",если ей уже три полноценных сезона с монстром тренерского цеха???
7.Влашич не забил...Да никто не забивает,и все с тоской вспоминают дни,проведённые с Ганчарэнкой почему-то! Комфортно было? А ведь совсем недавно команда была второй по результативности,и второй по оборонительным действиям(минимуму голов).
Так что всё можно повернуть ровно наоборот:Тут белое,а там -чёрное.Очевидно одно:Старый коллектив скончался,а новый не создаётся вследствие каких-то внутренних причин,нам неизвестных.Ведь совсем недавно Гинер громогласно заявлял о обратном выкупе акций ЦСКА,и вдруг-тишина! По рукам ударили?
Главное наше заблуждение это то,что мы считали ,что в 2018 году началось строительство новой команды,а оказалось,что всего лишь на практике началось разрушение старой.
Проблемы очевидно, на несколько позиций нужны столбы вокруг которых можно выстроить игру. А эта тактика с молодыми не работают поскольку на поле нет дядек.
Все это понимают и всем как-будто всеравно.
Проблемы очевидно, на несколько позиций нужны столбы вокруг которых можно выстроить игру. А эта тактика с молодыми не работают поскольку на поле нет дядек.
Все это понимают и всем как-будто всеравно.