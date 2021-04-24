27 мая решится будущее Аньелли в «Ювентусе»

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24 апреля 2021, 11:09

Будущее президента «Ювентуса» Андреа Аньелли будет решено 27 мая.

27-го числа состоится собрание акционеров холдинга, контролирующего туринский клуб. На собрании будет вынесено решение касательно Аньелли и всей ситуации, которая связана с созданием Европейской Суперлиги.

Напомним, что Аньелли был одним из основателей приостановленного проекта Суперлиги, против которого выступали УЕФА и ФИФА . Активное участие президента «Юве» в создании турнира подорвало отношения клуба с международными организациями и Серией А.