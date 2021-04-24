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27 мая решится будущее Аньелли в «Ювентусе»

24 апреля 2021, 11:09

Будущее президента «Ювентуса» Андреа Аньелли будет решено 27 мая.

27-го числа состоится собрание акционеров холдинга, контролирующего туринский клуб. На собрании будет вынесено решение касательно Аньелли и всей ситуации, которая связана с созданием Европейской Суперлиги.

Напомним, что Аньелли был одним из основателей приостановленного проекта Суперлиги, против которого выступали УЕФА и ФИФА. Активное участие президента «Юве» в создании турнира подорвало отношения клуба с международными организациями и Серией А.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что «Ювентус» может быть исключен из Лиги чемпионов, если не выйдет из Суперлиги.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
25 апреля в 09:32
к счастью, не посвящен в тонкости семейной жизни аристократического средневекового клана, но, видимо, несмотря на то, что этот " управляющий принц" - член семьи, все-таки не он один решает, кому "вылетать с должности". К тому же, енотам надо печалиться о судьбе родного клуба, а не заглядывать за чужой забор.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ lobsterdam (раскрыть)
24 апреля в 21:08
Не так то, что ты не прочитал коммент толком, Джон Элканн - наследник Аньелли и член семьи, просто фамилия другая
lobsterdam
lobsterdam ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
24 апреля в 18:27
управляющий активами (т.е. наемный менеджер) недоволен действиями хозяина? И готов сделать так, чтобы хозяин "вылетел с должности"? Ну-ну...что-то здесь не так!
lobsterdam
lobsterdam
24 апреля в 18:21
если не ошибаюсь, Аньели владелец Юве, а президент - это должность в клубе.То есть, даже уйдя с должности, он не перестанет влиять на политику клуба.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 14:16
Вот и первая жертва революции.
SHMEL258
SHMEL258 ответ Incredulous (раскрыть)
24 апреля в 13:22
Козёл отпущения всегда должен быть, уволят как пить дать.
SHMEL258
SHMEL258
24 апреля в 13:21
Сначала посадить, а потом на кол...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Incredulous (раскрыть)
24 апреля в 12:37
На самом деле 75% акций клуба у клана Аньелли. Но реально вопрос, одобрил ли клан такие демарши. Как писали, правящий наследник Аньелли, глава управляющей владениями клана компании Exor Джон Элканн недоволен демаршем Андреа. Поэтому он и решит, останется ли Андреа или вылетит с должности президента клуба.
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
24 апреля в 12:14, ред.
Наказать надо по полной программе чтобы другим неповадно было этих пуперлигщигов.
И насчет Аниьлли, в футбольном мире его отсутствие никто не заметит, пусть уходит.
juvenale
juvenale
24 апреля в 12:01
Аньелли должен остаться, ведь вся борьба с уефашной мафией еще впереди!Вот только должны уйти Недвед и Параличи,из-за них все пошло наперекосяк.Нужно возвращать условного Аллегри и Маротту и брать Дель Пьеро, вместо Недведа
ЮЗИК
ЮЗИК
24 апреля в 11:49
Ювентус сейчас без прогресса
Incredulous
Incredulous
24 апреля в 11:44
Готов поспорить, что Аньелли останется у руля Юве. Все эти акционеры холдинга были в курсе того, что собирался сделать президент клуба. Более того, уверен, что именно с их одобрения все это происходило, так как на кону стояли солидные прибыли. А все подобные разговоры - это лишь попытка мусорных СМИ набить себе рейтинги повыше за счёт громких заголовков.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 апреля в 11:39
Не бывает богатых и честных . Это не только Аньелли касается. Тот же Чеферин и другие.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 апреля в 11:25
Под попу мешалкой всех смутьянов...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
24 апреля в 11:22
Будет последнее китайское предупреждение. Странно, что в мае. Лучше в Сентябре, когда все забудется. Может наградят? Если серьезно, то максимум отставка. Аньелли не будет платить никакие штрафы из своего кармана, даже если скажут об этом.
nikoladolgov
nikoladolgov
24 апреля в 11:18
Казнить нельзя помиловать - где ставить запятую ?
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