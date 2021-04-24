27 мая решится будущее Аньелли в «Ювентусе»

Будущее президента «Ювентуса» Андреа Аньелли будет решено 27 мая.
27-го числа состоится собрание акционеров холдинга, контролирующего туринский клуб. На собрании будет вынесено решение касательно Аньелли и всей ситуации, которая связана с созданием Европейской Суперлиги.
Напомним, что Аньелли был одним из основателей приостановленного проекта Суперлиги, против которого выступали УЕФА и ФИФА. Активное участие президента «Юве» в создании турнира подорвало отношения клуба с международными организациями и Серией А.
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что «Ювентус» может быть исключен из Лиги чемпионов, если не выйдет из Суперлиги.