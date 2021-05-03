Мбаппе рискует пропустить ответный матч с «Манчестер Сити» из-за травмы

Главный тренер ПСЖ рассказал о состоянии нападающего перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Сегодня мы еще оценим состояние Мбаппе. Он будет заниматься индивидуально. Вечером посмотрим, как он будет себя чувствовать и будет ли он готов сыграть, а затем примем решение. У нас большой состав, все игроки могут выполнить нашу задачу. Даже если Килиан не сможет сыграть, у нашей команды есть всё, чтобы попытаться добиться победы.