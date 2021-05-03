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Мбаппе рискует пропустить ответный матч с «Манчестер Сити» из-за травмы

03 мая 2021, 22:40
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Сегодня мы еще оценим состояние Мбаппе. Он будет заниматься индивидуально. Вечером посмотрим, как он будет себя чувствовать и будет ли он готов сыграть, а затем примем решение. У нас большой состав, все игроки могут выполнить нашу задачу. Даже если Килиан не сможет сыграть, у нашей команды есть всё, чтобы попытаться добиться победы.

Напомним, что Мбаппе пропустил последний матч ПСЖ против «Ланса» (2:1) в Лиге 1.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
03 мая в 23:28, ред.
Началось, дурилка. Деза для Ман Сити, будет не будет, сможет не сможет. Ну там старый лис Гвардиола, на такие французские штучки не клюёт.
При любом раскладе, будет или не будет играть Мбаппе, у ПСЖ в Манчестере очень мало шансов для победы над МС. Только разве чудо расчудесное может случится, на которое тоже очень мало верится. Но в любом случае матч будет боевой и со стороны ПСЖ будет открытый футбол, просто МС создаст такие условия при которых ПСЖ просто необходимо будет играть в футбол который будет предложен Гвардиолой. И для большинства болельщиков такой футбол будет для просмотра очень интересным. Будем делать посмотреть! И пусть победит сильнейший!
Comentarios
Comentarios
03 мая в 23:20
Неймар если будет опять косячить, шансов мало
VeniaminS
VeniaminS
03 мая в 23:16
Травма,есть травма,от нее никто не застрахован.
drug01
drug01
03 мая в 23:12
Здоровья и удачи
beefs
beefs
03 мая в 22:56
ну что же бывает, будет на что посетовать после проигрыша...
allemz
allemz
03 мая в 22:51
Абсолютно бесполезный кусок за 200 лямов и в ответке облажается
25процентный клоун
25процентный клоун
03 мая в 22:47
И без него зарешаете, вы же бойцы
Elliada
Elliada
03 мая в 22:47
Надо было не выпускать его на первую игру. Дать время восстановиться

Даже если он будет играть толку от него мало будет
УЕСКА
УЕСКА
03 мая в 22:45
Без Мбаппе шансов нет никаких.
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