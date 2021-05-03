Мбаппе рискует пропустить ответный матч с «Манчестер Сити» из-за травмы

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Сегодня мы еще оценим состояние Мбаппе. Он будет заниматься индивидуально. Вечером посмотрим, как он будет себя чувствовать и будет ли он готов сыграть, а затем примем решение. У нас большой состав, все игроки могут выполнить нашу задачу. Даже если Килиан не сможет сыграть, у нашей команды есть всё, чтобы попытаться добиться победы.
Напомним, что Мбаппе пропустил последний матч ПСЖ против «Ланса» (2:1) в Лиге 1.
При любом раскладе, будет или не будет играть Мбаппе, у ПСЖ в Манчестере очень мало шансов для победы над МС. Только разве чудо расчудесное может случится, на которое тоже очень мало верится. Но в любом случае матч будет боевой и со стороны ПСЖ будет открытый футбол, просто МС создаст такие условия при которых ПСЖ просто необходимо будет играть в футбол который будет предложен Гвардиолой. И для большинства болельщиков такой футбол будет для просмотра очень интересным. Будем делать посмотреть! И пусть победит сильнейший!
При любом раскладе, будет или не будет играть Мбаппе, у ПСЖ в Манчестере очень мало шансов для победы над МС. Только разве чудо расчудесное может случится, на которое тоже очень мало верится. Но в любом случае матч будет боевой и со стороны ПСЖ будет открытый футбол, просто МС создаст такие условия при которых ПСЖ просто необходимо будет играть в футбол который будет предложен Гвардиолой. И для большинства болельщиков такой футбол будет для просмотра очень интересным. Будем делать посмотреть! И пусть победит сильнейший!
Даже если он будет играть толку от него мало будет
Даже если он будет играть толку от него мало будет