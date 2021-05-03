Рюдигер сыграет с «Реалом» в защитной маске, Ковачич пропустит матч

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03 мая 2021, 18:41

Главный тренер «Челси» рассказал о состоянии травмированных футболистов перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Реала». В гостевой встрече «синие» добились результата 1:1.

Что касается Рюдигера, думаю, он сыграет в защитной маске. В субботу он тренировался в маске, так что ему нужно привыкнуть к ней. Ковачич, к сожалению, очень вероятно, что не сможет сыграть.

Напомним, что пропустил последний матч «Челси» против «Фулхэма». Немец получил лицевую травму в концовке первого полуфинального матча Лиги чемпионов в Мадриде. уже восстановился после повреждения, из-за которого не играл с начала апреля, однако в пятницу хорват почувствовал на тренировке дискомфорт, связанный с полученной ранее травмой.