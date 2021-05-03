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Рюдигер сыграет с «Реалом» в защитной маске, Ковачич пропустит матч

03 мая 2021, 18:41
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных футболистов перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Реала». В гостевой встрече «синие» добились результата 1:1.

Что касается Рюдигера, думаю, он сыграет в защитной маске. В субботу он тренировался в маске, так что ему нужно привыкнуть к ней. Ковачич, к сожалению, очень вероятно, что не сможет сыграть.

Напомним, что Антонио Рюдигер пропустил последний матч «Челси» против «Фулхэма». Немец получил лицевую травму в концовке первого полуфинального матча Лиги чемпионов в Мадриде. Матео Ковавич уже восстановился после повреждения, из-за которого не играл с начала апреля, однако в пятницу хорват почувствовал на тренировке дискомфорт, связанный с полученной ранее травмой.

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Ironigor
Ironigor
03 мая в 18:54, ред.
Обе команды которым искренне симпатизирую. Но думаю в Лондоне Челси будет сильнее и Ковачич этому не помеха. Борьба опять как и в первом матче, будет напоминать шахматную партию двух гроссмейстеров. Как и в первой игре много мячей не ожидается. Победит тот кто забьёт первым. Но матч точно не будет скучным, даже без обилия голов. Ну чтож подождём, увидим. Желаю получить истинное удовольствие от игры. И пусть победит сильнейший! Всем Добра!
drug01
drug01
03 мая в 18:49
Желаем здоровья
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