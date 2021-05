Пресс-служба «Милана» презентовала новую домашнюю форму клуба на сезон-2021/22.

Новый комплект формы сохранил традиционную расцветку.

Introducing the Milan state of mind: here's our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt 🔴⚫ #MoveLikeMilan #SempreMilan