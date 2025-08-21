«Бавария» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «РБ Лейпциг», который состоится 22 августа 2025 года.
«Бавария»
«Бавария» смогла не только выиграть Бундеслигу в прошлом сезоне, но и недавно забрала Суперкубок Германии. Коллектив рассчитывает и на успешный старт в новом сезоне чемпионата Германии. В соперниках в этот раз «РБ Лейпциг», но букмекеры совсем не верят в гостей на старте сезона и если мюнхенский гранд потеряет очки уже в первом туре, то наверняка получит много критики в свой адрес.
16 августа «Бавария» одолела в Суперкубке Германии «Штутгарт» (2:1), а 12 числа выиграла товарищескую встречу у «Грассхопера» (2:1).
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» начинает очередной сезон с надеждой побороться за чемпионство, но обычно эти мысли отпадают после трети проведенного сезона. Тем не менее, команда имеет опыт отбора очков на стадионе «Баварии» и готов приложить максимум усилий, чтобы порадовать себя и болельщиков набранными баллами уже в первом туре против чемпиона Германии.
16 августа «РБ Лейпциг» обыграл в кубке Германии «Зандхаузен» (4:2), а ранее уступил «Лансу» (1:2) в товарищеской игре.
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Бавария» – 1.25
- Ничья – 7.1
- Победит «РБ Лейпциг» – 11
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.75
- Тотал меньше 3.5 мячей – 2.1
Статистика
- Семь последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «РБ Лейпциг» проиграл четыре из десяти последних поединков на выезде
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что в этот раз хозяева окажутся гораздо сильнее своего соперника и начнут чемпионат с уверенной победы.