«Бавария» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1755792766

сегодня, 19:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «РБ Лейпциг», который состоится 22 августа 2025 года.

«Бавария»

«Бавария» смогла не только выиграть Бундеслигу в прошлом сезоне, но и недавно забрала Суперкубок Германии. Коллектив рассчитывает и на успешный старт в новом сезоне чемпионата Германии. В соперниках в этот раз «РБ Лейпциг», но букмекеры совсем не верят в гостей на старте сезона и если мюнхенский гранд потеряет очки уже в первом туре, то наверняка получит много критики в свой адрес.

16 августа «Бавария» одолела в Суперкубке Германии «Штутгарт» (2:1), а 12 числа выиграла товарищескую встречу у «Грассхопера» (2:1).

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» начинает очередной сезон с надеждой побороться за чемпионство, но обычно эти мысли отпадают после трети проведенного сезона. Тем не менее, команда имеет опыт отбора очков на стадионе «Баварии» и готов приложить максимум усилий, чтобы порадовать себя и болельщиков набранными баллами уже в первом туре против чемпиона Германии.

16 августа «РБ Лейпциг» обыграл в кубке Германии «Зандхаузен» (4:2), а ранее уступил «Лансу» (1:2) в товарищеской игре.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бавария» – 1.25

Ничья – 7.1

Победит «РБ Лейпциг» – 11

Тотал больше 3.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 3.5 мячей – 2.1

Статистика

Семь последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» проиграл четыре из десяти последних поединков на выезде

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что в этот раз хозяева окажутся гораздо сильнее своего соперника и начнут чемпионат с уверенной победы.