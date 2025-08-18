Бразильцы из «Зенита» в антисборной 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Фаворит не проиграл, но разочаровал

1755545626

вчера, 22:33

Семак чудом не уступил «Спартаку».

Вратарь

Александр Дегтев («Сочи»)

Голкипер растерялся, и мячи липли к его воротам. Не во всех пяти голевых случаях виноват Дегтев, но он пропустил в ближний угол и неправильно расположился на линии ворот, когда Сперцян дважды наносил голевые удары с игры и со стандарта. Вратарь не управлял защитой и не смог поймать кураж в матче против «Краснодара».

Защитники

Сергей Волков («Сочи»)

Волкову стоило остаться в «Краснодаре». Он выбрал «Зенит», где получил травму, а теперь Сергей в аренде в одной из худших команд начала сезона. Против родного клуба Волков забил один из мячей, но есть нюанс – речь идет об автоголе. Оборона «Сочи» в меньшинстве пропустила пять мячей, а Волков не остановил бывших коллег.

Доминик Ороз («Крылья Советов»)

Хорватский защитник плохо сыграл против «Ахмата». На стандартах ошибались его коллеги, но Ороз неудачно встречал оппонентов и несколько раз помогал сопернику разогнать перспективные атаки. Самородов организовал Касинтуре дубль, а Доминик Ороз находился рядом с оппонентом и не вступал в отбор. Самарцы проиграли 3:1.

Марсело Алвеш («Сочи»)

Капитан команды получил желтую карточку до перерыва, а во втором тайме схватив Кордобу руками. Судья удалил Алвеша, который подставил «Сочи» под разгром. «Краснодар» быстро забил первый гол, а потом голкипер гостей ещё четыре раза вынимал мяч из сетки собственных ворот. Тренер «Сочи» винит арбитра, но виноват его игрок.

Дуглас Сантос («Зенит»)

На старости футбольных лет капитан Сантос начал искать приключения в матче против «Спартака». Дуглас играл с желтой карточкой, но грубо пошел в борьбу и наступил на ногу сопернику. Такие фолы ждёшь от юниоров, а не от опытных лидеров. Сантос оставил «Зенит» в меньшинстве, перечеркнув надежды на победу над «Спартаком».

Полузащитники

Игнасио Сааведра («Сочи»)

Чилийскому опорнику «Сочи» не хватает класса. Он упустил Черникова, а затем толкнул соперника рукой в спину. Повезло, что не было пенальти, но Сперцян реализовал штрафной. У Эдуарда два гола и ассист, а у обороны «Сочи», которую страховал Сааведра, опять разгром – так было и в матче против «Рубина». Игнасио не справился в защите.

Жерсон («Зенит»)

Футболист сборной Бразилии, за которого отдали 25 млн евро, должен играть иначе. Жерсон не попадает в схемы «Зенита». Семак использует бразильца слишком глубоко, сковывая действия хавбека, но опытный человек должен искать лазейки. В матче Жерсона против Жедсона однозначно победил новый полузащитник «Спартака».

Вендел («Зенит»)

Невзрачная игра Вендела не удивляет. Маркус пробовал показать себя, ему выгодно понравиться скаутам потенциальных покупателей. Вынужденное возвращение в «Зенит» хавбек использовал, чтобы набрать форму. Но когда душа не лежит к матчам РПЛ , то даже поединок против раненого «Спартака» не ведет к голам и ассистам.

Бителло («Динамо»)

Не знаем, что агент говорит Бителло об интересе других клубов, но бразилец потерял концентрацию. Игроки «Динамо» в дерби с ЦСКА били по чужим воротам, а потом Бителло организовал гол для соперника. Простейшая ситуация, но бразилец откинул мяч назад на Мусаева. Карпин прав – ошибка плеймейкера сломала игру «Динамо».

Нападающие

Луис Энрике («Зенит»)

Удивляет, что молодой человек с такой техникой ничего не показывает. В РПЛ путь к голам находит даже молодой Батраков, а у него мало карьерного опыта. «Зенит» любит и умеет обыгрывать «Спартак», но когда в первом тайме из игры выпала вся линия атаки, то сложно было действовать красиво. Луис Энрике огорчил фанатов «Зенита».

Педро («Зенит»)

Семак вряд ли наказывает Мостового, когда выпускает Педро в основе, ведь ни один тренер не враг себе. Получается, Андрей готов ещё хуже, чем молодой вингер. Как и у Луиса Энрике, у Педро ни одного результативного действия с начала нового сезона в РПЛ . Хуже играть тяжело. Вингер постоянно в основе и пока он бесполезен для команды.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Семак неправильно выбрал стартовый состав на матч против «Спартака», с чем он сам согласился после серии замен. Удивляет, что Сергей Богданович так наивно подошел к поединку против знакомого соперника. «Спартак» сыграл лучше «Зенита». Станкович опять не проиграл Семаку – это уже становится традицией в РПЛ . Лишь роковая случайность – двойное касание мяча при исполнении Барко пенальти, спасло «Зенит» от выездного поражения в Москве, ведь после сейва Адамова «спартаковцы» затолкали мяч в сетку. Тренер Семак превратился в нервного наблюдателя на бровке, а «Зенит» без побед в четырех турах РПЛ из пяти.

Роковая случайность недели. Пенальти Барко

При счете 2:2 в центральном поединке субботы судья указал на точку. «Спартак» получил шанс ещё раз обыграть «Зенит» при Станковиче. Как минимум хавбек Жедсон заслужил эту победу, именно он добил мяч в сетку после неудачного удара Барко и сейва голкипера Адамова. Но победный гол «Спартака» отменили, так как мяч коснулся двух ног одного из лидеров москвичей. «Зениту» сказочно повезло. Сначала они добили мяч в сетку после сейва Максименко с пенальти, а затем Соболев огорчил бывший клуб «Спартак».

Факт тура. У «Зенита» худший старт за 17 лет