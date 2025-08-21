Агент Сперцяна критикует «Краснодар». Галицкий не спешит расставаться с капитаном команды

1755799237

сегодня, 21:00

Важно мнение самого игрока.

Эдуард решил уехать в другой чемпионат

Галицкий не хочет потерять главного игрока, поэтому агент Сперцяна оценил вероятность перехода футболиста в «Саутгемптон» как 50 на 50. Также появилась информация, что отказался сам Сперцян. Решать надо именно чемпиону из «Краснодара», но армянин давно публично озвучил планы: он хочет уехать в западную лигу. Сперцян имеет на это моральное право, ведь помог родному клубу выиграть РПЛ . Жаль лишь, что самыми настырными на торгах могут оказаться именно англичане, они дают 14 млн евро.

У «Саутгемптона» есть особенность – в этом клубе футболисты развиваются и часто добиваются успехов после отправки в новые команды. Школу «святых» прошли Бэйл, Уолкотт, Шоу, Лаллана, Мане, Тадич и Ван Дейк. Не у всех игроков карьера сложилась одинаково круто, ведь влияли травмы, как у Уолкотта и Шоу. Но Сперцян понимает козыри «Саутгемптона»: из этого клуба можно перейти в серьезную команду из АПЛ . Понятно, что не в «Ливерпуль», там левее центра играет самый дорогой футболист в истории АПЛ Вирц.

Зато более скромные команды всегда мониторят футболистов из Чемпионшипа. «Саутгемптон» не является фаворитом лиги, как «Шеффилд Юнайтед», но прогнозы не всегда оправдываются, особенно в такой сложной зарубе. Сперцян прошел бы серьезное футбольное крещение, заиграв за «святых» под руководством юного тренера Уилла Стилла. Рыжеволосый англичанин работал в Бельгии и Франции, ему всего 32 года. Стилл – тренер поколения ноутбуков, и ему нужна центральная фигура во всей схеме.

Галицкий боится потерять главного игрока

У «Краснодара» нет одного лидера, чемпионство – коллективное творчество тренера Мусаева, голкипера Агкацева, защитника Косты, хавбека Ленини, диспетчера Сперцяна и форварда Кордобы. Про владельца клуба Галицкого тоже не забываем. Без него в Краснодаре не было бы клуба уровня РПЛ после краха «Кубани». Все важны по дороге на вершину, в этом сила «горожан». Сперцян разыгрался в 2025 году, на его счету 15 голевых действий по сумме забитых мячей и ассистов. Нет никого выше в РПЛ нет, Эдуард – лучший.

Учитывая молодость, это главный футболист «Краснодара». Во всей РПЛ нет игрока с более высокой трансферной стоимостью. Смущает, что «Саутгемптон» не готов отгрузить вагон денег «горожанам», но англичане предлагают больше, чем другие покупатели. Галицкий боится потерять капитана. Понятно, что может заиграть лучший ассистент прошлого сезона в Лиге 1 – француз Перрен. Гаэтан играет достаточно резко, чтобы частенько побеждать оппонентов на правом фланге атаки. От него все ждут много результативных передач.

Но Сперцян не просто мастер исполнения штрафных ударов и подач с углов поля. Эдуард превратился в хавбека, который попробовал себя на разной глубине от чужих ворот и прекрасно чувствует момент, когда можно выжать из позиционной атаки голевой выпад. У армянина есть лидерские качества, ведь у него на рукаве капитанская повязка. Понимаем сомнения Галицкого, но владельцу «Краснодара» важно не включить упрямство ради упрямства. Не надо склонять Сперцяна к решению остаться, ему это совсем не выгодно.

Агент виноват, что нет крутых предложений

Сафонов не выше классом, чем Сперцян, если забыть о разных позициях, но Матвею нашли теплое место в ПСЖ . Армянский полузащитник «Краснодара» достаточно квалифицированный футболист, чтобы пройти в заявку серьезного клуба. Также Сперцяна легко представить в основе многих команд Лиги чемпионов не из числа главных фаворитов. Агент футболиста критикует Галицкого за упрямство – хавбека не отпустили в «Аякс» и «Ланс», а теперь могут отвергнуть финальное предложение английского «Саутгемптона».

Но почему Эдуард не является полузащитником мечты для лидеров Серии А? Почему «Интер» Кристиана Киву не видит в нем замену легендарному ветерану Генриху Мхитаряну? Армянский хавбек сыграл за «Боруссию», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а весной добрался до финала Лиги чемпионов, хотя Генриху Гамлетовичу тридцать шесть лет. Он на одиннадцать лет старше Сперцяна. Неужели «Милану» не нужен крутой полузащитник после перехода голландца Рейндерса в «Манчестер Сити»? Развитие истории удивляет.

Нет ни одного скаута или аналитика, который не увидел бы потенциал Сперцяна. Понимаем, что непросто законно перечислить деньги из ЕС и Англии в Краснодар в 2025 году. Но «Саутгемптон», хотя это неплохой вариант, точно не является сказочным местом для развития карьеры Эдуарда. Допускаем, что он сам может надеяться на более интересное приглашение, но часики тикают. До конца трансферного окна мало времени, а клубы из Испании, Италии и Германии не появились на горизонте. Агент футболиста недоработал.

Очередной сезон в РПЛ ничего не даст Эдуарду

Сперцян – воспитанник «Краснодара». Он благодарен всем, кто помог ему развиваться. Понятно, зачем Мусаеву срыв трансфера Эдуарда в европейскую команду, но непонятно, что хавбек получит, если останется. Даже если он забьет 20 голов и сделает 10 ассистов в РПЛ , то не станет ближе к основе клуба уровня ПСЖ . А более скромные команды из серьезных лиг уже доступны Эдуарду по уровню игры. В двадцать пять лет банально нет смысла тратить целый сезон на повторение пройденного материала в знакомом чемпионате.

Говорили об интересе других клубов, но там есть проблемы. Чемпионат Португалии не самый крутой в Европе, а «Порту» в плохом состоянии – трансфер в эту команду опасен для Сперцяна. Сейчас не те времена, когда Моуриньо подарил хавбеку Аленичеву победы в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов в составе «драконов». Эдуарда также звали во Францию, где человек с его именем и национальностью не будет выделяться. Но «Ланс» не выступает в Лиге чемпионов, переход в состав середняка может сказаться негативно.