 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Сперцян сам принял решение не переходить в «Саутгемптон»

вчера, 17:14

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сам принял решение не переходить в «Саутгемптон».

«Быки» были готовы к переговорам со «святыми», если бы футболист выразил четкое и однозначное желание играть именно в этом английском клубе.

Сообщается, что конфликта у Сперцяна с российской командой нет.

Ранее СМИ сообщали, что «Краснодар» решил не продавать своего полузащитника «Саутгемптону» из-за проблем с получением оплаты.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Фиорентина» готова отпустить игрока, которым интересуется ЦСКА, за 12 млн
Вчера, 14:56
Агент Сперцяна оценил шансы игрока перейти в «Саутгемптон»
Вчера, 08:59
СлухиСразу несколько бразильских клубов следят за защитником «Локомотива»
Вчера, 08:11
Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения трансфера в «Динамо»
Вчера, 07:59 Фото
В «Зените» отреагировали на слухи о переходе Ренана в «Васку да Гама»
20 августа
СлухиКипрский «Пафос» может купить у «Сочи» Гуарирапу за 3,5 млн евро
20 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:04
Ещё раз выиграет чемпионат, проявив свои лучшие качества - начнут интересоваться клубы первого эшелона....
Желательно из солнечной и весёлой Испании...

А тут чопорный и дождливый Хэмпшир....
Не знаю кому как но у меня Саутгемптон всегда ассоциируется с первым (и последним) выходом в море Титаником...

Иногда отсутствие какого либо выбора и есть самое правильное решение...
Удачи Эдуарду !!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:33, ред.
Стало быть вменяемый раз сам
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:50
Сперцяну виднее, где играть. Для него Краснодар важнее, чем Саутгемптон.
ABir
ABir
вчера в 21:24
Все что не делается, к лучшему. Англия всегда была мутной по отношению к России страной и всегда гадила.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 21:12
Всё правильно. А то в этом чемпионшипе можно и застрять надолго
Андрюха 43
Андрюха 43 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 20:31
А что думать то? Я же сказал как думаю. Сколько людей столько мнений. У вас другое.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:25, ред.
А разве я назвал в числе главных неудач неучастие в еврокубках? Я назвал много причин, и среди них- отсутствие европейской практики.
Capral
Capral
вчера в 20:21
Анатолий Кандауров.

Спасибо, разъяснили. Буду знать.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:11
Из всего того, что ты перечислил, соглашусь лишь с засильем иностранцев. А что касается неучастия российских клубов в еврокубках, так хочу тебе напомнить, что только в 1965 году киевское Динамо было первой и единственной советской командой, которая дебютировала в еврокубках. А уже в 1966 году сборная СССР играла за третье место на ЧМ в Англии. Так что неучастие в еврокубках - слабая отговорка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:10
CapralCapral
ФФА и АПЛ не дали добро Саутгемтону на перевод денег в РФ. И Галицкий, принял решение заблокировать трансфер. Вполне естественно, что Сперцян согласился. Тем более ему рабочую визу в Англии не дадут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:00
CapralCapral
Дело не в нем. В АПЛ трансферы согласуются с федерацией в плане платежей. В ФФА сообщили, что разрешения на перевод денег в РФ не дадут. Когда эту информацию получили в Краснодаре, Сперцяну сообщили, что трансфер в Саутгемтон исключен, с чем он и согласился. Кстати это было ясно с самого начала. ЦСКА не может ужк 4 года за Влашича получить с Вэст Хэма. И конца тяжбе не видно.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Андрюха 43 (раскрыть)
вчера в 19:54
В Турцию ? Весь комментарий потерял в цене... А подумать?
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
Привет, Володя!!!
Ну во-первых, далеко не каждого выгоняют и не всех пинками.))) А во-вторых, российский футбол не развивается по многим причинам: это и засилье иностранцами, это и отсутствие грамотных тренеров, какие были когдато, ну и конечно недостаток идеологии, и не только футбольной... Вобщем, всего того, что было в далекие годы. Ну и безусловно- неучастие российских команд в Европе и мире, что, однозначно откладывает отпечаток на развитие российского футбола в целом.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:43
"...чем постоянно играть в не развивающимся российском футболе..."
------------------
Виктор, привет! Подскажи, как может развиваться российский футбол, если КАЖДОГО мало-мальски заигравшего в российском чемпионате футболиста разве что не пинками выгоняют из России?
112910415
112910415
вчера в 19:25
Принял решение, будем уважать.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:09
Мне неинтересны ваши баны, как и вам мои. Не хотите не общайтесь, ваше право.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:07
Честно говоря за диалоги с вами 2 жёлтых и бан. И ещё за обращение к комментатору, 2 и бан.))
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 19:06
Зимой или летом уйдет в клуб который играет в высшей лиге. Но думаю это будет Турция, Италия, Франция. Врят ли Апл
lotsman
lotsman ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 19:04
Всё это правильно, но Соттон уже отпадает, а времени на поиски другого клуба остаётся всё меньше.)
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:04
А мне стоил одного, и я тоже не понимаю за что.
Но я не принуждаю вас со мной общаться, право выбора за вами.)))
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:02
"...но я думаю, что такую процедуру надо начинать с 18 - 19 лет...." - Это то, что я думаю.
Надеюсь за это мне бан не дадут. Сегодняшние диалоги с вами мне стоили четырёх жёлтых карточек и двух банов, по часу. Хотя я так и не понял за что.))
kovalev-barin
kovalev-barin ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:54
Мог повторить.

А мог стать и ведущей звездой и у Святых. Но теперь правильность решения покажет только время.

Мне пока кажется, что решение - ошибочное. Во-первых, из Чемпионшипа проще попасть в АПЛ, особенно учитывая, что Соттон в это году одни из главных претендентов на победу. Во-вторых, Чемпионшип - очень интенсивная лига, и там можно хорошо прокачать свой скилл. В-тертьих, у Святых сейчас интересный тренер - 32летний Уилл Стилл, у которого новый взгляд на футбол, и который действительно может научить чему-то новому.

Поэтому если бы даже не получилось бы закрепиться в Саттоне - все равно приобрел бы новый опыт. А в РПЛ он вернуться всегда успеет, и даже в Краснодар
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:51
Если так думать как вы, то надо до 40 лет сидеть в России. Одно дело, уезжать в раннем возрасте и не быть готовым к жизни в Европе, и совсем другое, когда в самом расцвете лет появляется возможность рвануть за бугор...
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:46, ред.
И чё он там всё "хочет"???
Чем ему ФК Краснодар не по нраву?
Город-миллионник, развивается и развивается.
Болелы команду боготворят, а самого Сперцяна разве что на руках не носят.
Любой житейский вопрос решить - достаточно фамилию назвать по телефону.
Зарплата после вычета налогов - думаю, что где-нибудь в Испании, Франции лучшие игроки команд-середняков ЧИСТЫМИ меньше получают, НО за бОльшую работу на поле.
Климат в Краснодаре для него, южного человека, исключительно замечательный.
С президентом клуба на короткой ноге...
ТАК ЧЕГО ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ-ТО В КРАСНОДАРЕ???
По моему мнению, пусть сидит и не рыпается: от добра добра не ищут.
А то будет, как Антоша Миранчук: поработал по гейропам, а теперь гадаем, нужен ли он Динамо или не нужен, поскольку от прежнего Антона Миранчука, видимо, уже мало что осталось.
Зато в Сьоне поиграл, в команде, которую болелы Спартака всегда будут вспоминать С УДОВОЛЬСТВИЕМ!)))
lotsman
lotsman ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 18:45
Всё это правильно, но я думаю, что такую процедуру надо начинать с 18 - 19 лет. В Чемпионшипе поиграть (а может и не заиграешь), там пока тебя заметят (а может и не заметят), а время идёт. К тридцатнику берут только уж очень сильных игроков. А Сперцян, он в Краснодаре силён. Где всё подогнано под него, где партнёры знают игру друг друга и хорошо взаимодействуют. В другом чемпионате всё другое и по другому. И не каждый может войти в игру.
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 18:10
Ну значит наши мнения совпадают и это радует.)))
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:00
Виктор, сегодня в 1ч. ночи написал. Честно, не думал, что Сперцян откажется. Скорей всего, это произошло, после беседы с С.Н. Галицким.
"Если приглашают в 25 лет, думаю, надо ехать. Это для него, воспользуюсь заезженным словом "трамплин". Если зарекомендует себя, как умный техничный, думающий игрок, "...против физически сильных футболистов, готовых доминировать и бороться..." будет выделятся из общей массы. И надо признать, Чемпионшип на фоне РПЛ не намного ниже по уровню, появится перспектива перебраться, либо в АПЛ или в другой чемпионат из первой пятёрке. Сейчас главное, не выделываться, в ожидании приглашения из Реала (условно), не упустить время."
Capral
Capral
вчера в 17:46
Уже будучи в Англии и будучи на виду, всё же легче, со временем, оказаться в приличном клубе, чем постоянно играть в не развивающимся российском футболе. Годы летят, а Эдик в том футбольном возрасте, когда стоит задуматься о перспективе... Что-то мне подсказывает, что это не совсем его решение. Сперцян- достойный футболист и человек, и мне не верится, чтобы он, сознательно, сам отказался от переезда в Англию. Для большинства российских футболистов, уже, одно то, что можно оказаться в Европе- уже счастливый билет, даже, если это не самый крутой чемпионат!
Ну посмотрим, возможно, в ближайшее время подвернется предложение и получше.
В любом случае, где бы он не играл, я всегда буду за него болеть, потому что он- ЛУЧШИЙ!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:36
Ну и правильно....
Во вторую аглицкую лигу из высшей нашей..да и из Чемпиона - не по статусу...
Пусть в своих колониях чемпионшипистов набирают.....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:33
Выбор сделан, а плох он или хорош покажет время. Удачи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 