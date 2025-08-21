Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сам принял решение не переходить в «Саутгемптон».
«Быки» были готовы к переговорам со «святыми», если бы футболист выразил четкое и однозначное желание играть именно в этом английском клубе.
Сообщается, что конфликта у Сперцяна с российской командой нет.
Ранее СМИ сообщали, что «Краснодар» решил не продавать своего полузащитника «Саутгемптону» из-за проблем с получением оплаты.
Ну посмотрим, возможно, в ближайшее время подвернется предложение и получше.
В любом случае, где бы он не играл, я всегда буду за него болеть, потому что он- ЛУЧШИЙ!!!!!!!
Чем ему ФК Краснодар не по нраву?
Город-миллионник, развивается и развивается.
Болелы команду боготворят, а самого Сперцяна разве что на руках не носят.
Любой житейский вопрос решить - достаточно фамилию назвать по телефону.
Зарплата после вычета налогов - думаю, что где-нибудь в Испании, Франции лучшие игроки команд-середняков ЧИСТЫМИ меньше получают, НО за бОльшую работу на поле.
Климат в Краснодаре для него, южного человека, исключительно замечательный.
С президентом клуба на короткой ноге...
ТАК ЧЕГО ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ-ТО В КРАСНОДАРЕ???
По моему мнению, пусть сидит и не рыпается: от добра добра не ищут.
А то будет, как Антоша Миранчук: поработал по гейропам, а теперь гадаем, нужен ли он Динамо или не нужен, поскольку от прежнего Антона Миранчука, видимо, уже мало что осталось.
Зато в Сьоне поиграл, в команде, которую болелы Спартака всегда будут вспоминать С УДОВОЛЬСТВИЕМ!)))
