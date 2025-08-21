«Аль-Иттихад» вновь интересуется полузащитником «Зенита» Венделом

1755800156

вчера, 21:15

«Аль-Иттихад» планирует усилить полузащиту после проигрыша «Аль-Насру» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии, подписав одного или двух новых игроков.

Среди кандидатов — 27-летний полузащитник «Зенита» .