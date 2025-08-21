«Аль-Иттихад» вновь интересуется полузащитником «Зенита» Венделом

«Аль-Иттихад» планирует усилить полузащиту после проигрыша «Аль-Насру» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии, подписав одного или двух новых игроков.
Среди кандидатов — 27-летний полузащитник «Зенита» Вендел.
Ранее СМИ сообщали, что в июле «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» более 30 млн евро за Вендела, однако сам футболист отверг это предложение.
Условные игроки в схожей трансферной стоимостью:
Стивен Брегвейн получает £7 914 807 в год....
Фабио Энрике получает £12 070 511 в год....
Про Бензема и Канте не будем...там волшебные зарплаты.....
Никто кроме него не знает сколько он получает в Питере...но думаю раза в два увеличить оклада мог бы...в случае подписания контракта с «Аль-Иттихадом»
Причём, карнавлов, как на ридной Бразилщине, там, увы, не наблюдается...
То ли дело домой: зарплату УЖЕ бразильские клубы могут предложить неплохую, дома опять же...
В общем, думаю, будет как раньше: Зенит - за, Вендел - против.
