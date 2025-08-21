 
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Тенас интересен «Вильярреалу»

вчера, 22:21

«Вильярреал» намерен подписать вратаря Арнау Тенаса из «Пари Сен-Жермен».

Главный тренер испанского клуба Марселино настаивает на укреплении вратарской линии, несмотря на наличие в команде двух других голкиперов — Луиза Жуниора и Диего Конде, один из которых может покинуть клуб в результате данного трансфера.

«Вильярреал» начал активно интересоваться Тенасом после неудачных попыток заключить контракт с Андреем Луниным из «Реала» и Кепой Аррисабалагой, который в конечном итоге подписал контракт с «Арсеналом».

пират Елизаветы
вчера в 23:45
Тенасу больше нечего делать в ПСЖ.
вернуться в Испанию и перезапустит карьеру.
вратарь он хороший, олимпийский чемпион, ему нужна постоянная практика.
Bad Listener
вчера в 22:35, ред.
Сколько там вратарей то в ПСЖ уже? 11 есть? Можно выпустить на поле команду из вратарей?
Гость
