Ключевой матч Станковича и Семака, дерби, выезд шикарного «Локо». Готовимся к новому туру РПЛ

1755253400

сегодня, 13:23

Команды во всеоружии.

«Балтика» — «Локомотив»

— На свежих ногах и эйфории новички чемпионата набрали четыре очка в тяжелейшем старте сезона – ничья с «Динамо» и победа над «Спартаком». Сейчас всё постепенно возвращается к норме – на темпе в РПЛ это пока не сказывается, но в Кубке оба матча проиграли. В любом случае «балтийцы» держат планку. «Оренбург» они обыграли, а с «Крыльями» поделили очки. В августе ожидается ещё два матча, в которых команда должна набирать очки.

— Но игра с «Локо» к таким точно не относится. «Железнодорожники» набрали настолько дикий ход, что единственные в РПЛ не теряли очков к пятому туру. Причём москвичи на этом отрезке провели два топ-матча. И «Краснодар», и «Спартак» они обыграли – причём оба раза три очка «красно-зелёным» принёс Батраков.

«Спартак» — «Зенит»

— Старт РПЛ радует глаз, но для «Спартака» и «Зенита» это злая ирония. Два самых активных игрока на летнем трансферном рынке проваливают начало чемпионата. В «Спартаке», как говорят, теряют очарование к Станковичу и подумывают о поиске альтернативы. Серб не управляет ситуацией, москвичи не просто забуксовали – они летят в пропасть. В пяти крайних матчах у «красно-белых» только одна победа.

— Недавний гегемон от кризисного «Спартака» отличается лишь тем, что набрал на один балл больше, хотя в целом ситуация такая же. Вопросы были уже в первом туре после минимальной победы над «Ростовом». Потом очки у петербуржцев отнял «Рубин», ЦСКА – и вот теперь Станислав Черчесов в первом же матче в «Ахмате» «засушил» «сине-бело-голубых». К Семаку сейчас столько же вопросов, сколько и к Станковичу.

«Ахмат» — «Крылья Советов»

— Четыре поражения после активной трансферной кампании выбили из колеи – и точно так же назначение Черчесова вернуло в нужное русло. Станислав Саламович умеет настраивать на топ-матчи – и против «Зенита» провели образцовую игру, забрав три очка. К домашней встрече готовятся с абсолютно другим настроем.

— Всё-таки «Ахмат» по составу мог бы быть в пуле команд-открытий начала сезона. Наравне с теми же «Крыльями», которые залетели в первую тройку. После ничьей в дерби самарцы на классе разобрались с «Пари НН», а затем неожиданно деклассировали «Ростов» и поделили очки с «Балтикой». Пока из грандов попадался только «Краснодар», и то – в Кубке, так что с оценкой стоит подождать. Минимум до следующих выходных.

«Акрон» — «Оренбург»

— Идти выше «Зенита» после четырёх туров наверняка довольно приятно – и эти шесть очков «Акрону» в будущем ой как помогут. У команды получился валидольный матч против «Спартака», когда сначала упустили ничью на второй добавленной, а в следующей же атаке вернули равенство на табло. В целом дебют положительный – но ясно, что, скорее всего, придётся бороться за выживание.

— «Оренбург» приберёг первую победу в сезоне для Кубка России – там оказались сильнее «Ахмата». При этом лучше бы южноуральцы собирали очки в чемпионате, там у команды две ничьи и два поражения. Критически важным для Слишковича будет выезд к «Акрону» и домашняя игра с «Ахматом».

«Рубин» — «Ростов»

— Казанцы выдали отличный старт сезона, при этом две предыдущие игры откровенно провалили. ЦСКА просто разобрал «Рубин» в Москве – 5:1, «Зенит» отомстил за ничью в Казани домашними 3:0. Рахимову нужно найти нужные слова, чтобы спад не перенёсся на игру с командой из своей весовой категории.

— Пять матчей понадобилось южанам на то, чтобы одержать первую победу. Хорошо смотрелись против «Зенита», навязали борьбу «Динамо» – оба матча завершились поражениями. Поединки со «Спартаком» и «Крыльями» уже стали пощёчиной, так что ростовчане собрались. 1:0 с «Пари НН» не убеждают, но это уже хоть что-то.

«Динамо» — ЦСКА

— Очевидно неудачная пора для дерби, если говорить применительно к «Динамо». Только пару дней назад «бело-голубые» принимали «Краснодар» в Кубке – получили 0:4. У команды Карпина совершенно не отлажена игровая структура, отсюда одна победа в первых четырёх турах.

— Челестини тоже не сказать, что обустроился в ЦСКА – при этом положительных моментов в их игре побольше. Поражение от «Акрона» в Кубке стало первым в сезоне, однако «армейцы» теряли очки с «Оренбургом» и «Зенитом».

«Краснодар» — «Сочи»

— Разгром «Динамо» выглядит куда убедительнее, чем минимальные победы над теми же москвичами в чемпионате и «Оренбургом» – даже при 3:0 с «Пари НН» южане смотрелись неубедительно. Хотя о кубковой игре с «бело-голубыми» можно сказать примерно то же самое – просто москвичи своими же обрезами помогали сопернику.

—Забавно, что от «Акрона» «Сочи» получает 0:4, с «Рубином» тоже остаётся без очков – зато с закупившимся «Динамо» забирает ничью. В следующем матче в серии пенальти обыграли «Крылья Советов» – так что, можно сказать, дело пошло.

«Пари НН» — «Динамо Махачкала»

— Вот что бывает, когда аутсайдер назначает тренера, который ставит атакующий футбол. У нижегородцев просто нет игроков под требования Шпилевского: команда проиграла пять матчей на старте сезона, причём четырежды – всухую. В Кубке случилась долгожданная победа, такой результат нужен скорее в чемпионате.

— Пять очков в четырёх турах – это уже столько же, сколько у «Зенита» и «Динамо», больше, чем у «Спартака». Так что старт сезона точно удачный. С другой стороны, «Оренбург» – та команда, с которой надо забирать три очка. «Пари НН» – тоже, так что для махачкалинцев это крайне важный выезд.