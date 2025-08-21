МЮ проявляет интерес к полузащитнику «Штутгарта» Штиллеру

1755799419

вчера, 21:03

«Манчестер Юнайтед» рассматривает хавбека «Штутгарта» как возможное усиление для центра поля.

На данный момент «красные дьяволы» обсуждают, стоит ли им приобретать ещё одного полузащитника до закрытия трансферного окна.

Однако нет уверенности в том, что «Манчестер Юнайтед» действительно осуществит переход Штиллера.