МЮ проявляет интерес к полузащитнику «Штутгарта» Штиллеру

вчера, 21:03

«Манчестер Юнайтед» рассматривает хавбека «Штутгарта» Анжело Штиллера как возможное усиление для центра поля.

На данный момент «красные дьяволы» обсуждают, стоит ли им приобретать ещё одного полузащитника до закрытия трансферного окна.

Однако нет уверенности в том, что «Манчестер Юнайтед» действительно осуществит переход Штиллера.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:44
странно, что Реал отказался от Штиллера.
Кроос часто хвалит его, считает своим наследником))
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:30
Если подпишут - было бы, конечно, здорово...

Но есть ощущение, что если МЮ и пойдет за полузащитником, то это будет Юльман
