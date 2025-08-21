МЮ проявляет интерес к полузащитнику «Штутгарта» Штиллеру

«Манчестер Юнайтед» рассматривает хавбека «Штутгарта» Анжело Штиллера как возможное усиление для центра поля.
На данный момент «красные дьяволы» обсуждают, стоит ли им приобретать ещё одного полузащитника до закрытия трансферного окна.
Однако нет уверенности в том, что «Манчестер Юнайтед» действительно осуществит переход Штиллера.
Кроос часто хвалит его, считает своим наследником))
Но есть ощущение, что если МЮ и пойдет за полузащитником, то это будет Юльман
