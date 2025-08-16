Соболев и правила спасли «Зенит» против «Спартака». Станкович упустил победу в большинстве

1755364251

сегодня, 20:10

Событийный и жаркий футбол.

Знаменитые команды не готовы к сезону

Игра порадовала голами и яркими моментами, но если оценивать качество футбола, то сыграли на среднем уровне. «Спартак» в концовке едва не вырвал победу 3:2, но Барко поскользнулся во время пенальти и мяч коснулся двух ног. После скандала в игре «Атлетико» и «Реала» с пенальти Хулиана Альвареса в правила внесли изменения: если игрок забивает после случайного двойного касания, то ему дают право перебить. А когда промах, то это нереализованный удар. «Зениту» крупно повезло.

Коллективы Станковича и Семака точно не герои старта сезона, что подтверждает таблица РПЛ . После матча соперники остались в середине рейтинга, но могут опуститься ниже. Оппоненты друг друга уважали. «Спартак» перешел на схему «3-4-2-1», а оборонялся в модели «3-5-2». «Зенит» выбрал «4-5-1» без мяча и вяло переходил на «4-3-3», когда изредка атаковал до перерыва. Зато первый тайм получился событийным: три гола, борьба, нереализованное пенальти «Зенита» и сейвы вратаря Максименко.

Героем матча стал Жедсон. Полузащитник «Спартака» обновил трансферный рекорд клуба: «Бешикташ» получит за переход одного из лидеров почти 21 млн евро. В день важного матча против «Зенита» Жедсон показал, что является породистым и дорогим футболистом. Воспитанник школы «Бенфики» сыграл выше Умярова и Мартинса по схеме, но действовал настолько умно, что не мешал ни Маркиньосу, закрывшему левый фланг, ни Барко, который выходил в линию атаки и оттягивался глубоко в поисках мяча.

Для начала «Спартак» по традиции совершил обидную ошибку в обороне. Маркиньос после богатырского замаха ударил ногой по сопернику вместо мяча. Арбитр Чистяков видел момент, а повторы подтверждают правильность решения. Пенальти исполнял Кассьерра, но нападающий проиграл дуэль Максименко. После этого защитники «Спартака» не сумели выбить мяч, подставив голкипера – «Зенит» затолкал мяч в сетку. Но поскольку на поле был Жедсон, ещё до перерыва «Спартак» сравнял счет и вышел вперед.

Семак допустил ошибки при выборе состава

Как правильно сказал Аршавин, «Спартак» играл быстрее и был вариативен в атаке до перерыва. Барко с центра поля протащил мяч, Жедсон грамотно поставил корпус, а Маркиньос вывалился на ворота по левому флангу. Бразилец, который привез пенальти, реабилитировался голом. А чуть позже голкипер Адамов разочарованно кивал головой, ведь Денисов откатил мяч Мартинсу, а хавбек «Спартака» удачно навесил мяч в центр штрафной площади «Зенита». Там два защитника не сумели взять в коробочку Жедсона.

Фернандеш удачно выпрыгнул и опасно пробил. Вратарь «Зенита» дотянулся до мяча, но снаряд пересек линию ворот. Станкович ещё по стартовому составу «Зенита» понимал, что гости не прочь сыграть вторым номером. Луис Энрике и Педро часто опускались во вторую линию обороны. Семак ошибся, когда предложил узкую защиту. Четверка в обороне не была сыгранной, ведь Алип и Дркушич редко играли в дуэте. Сантос и Мантуан по очереди выдергивались на фланги, но «Спартак» придумал умные ловушки.

Мартинс перемещался на правый фланг, а Денисов ему помогал. Слева в глубине привычно строил атаки Умяров, а выше Маркиньосу помогали Барко и Жедсон. В стартовом составе «Спартака» в первом тайме не выпал никто, даже Угальде уводил за собой защитников. У «Зенита» была другая ситуация. Вратаря Адамова не стоит обвинять в пропущенных мячах, а вот нападающие Педро, Энрике и Кассьерра сыграли плохо. Также ничего не показали опытные бразильцы Жерсон и Вендел. Барриос тоже отработал бледно.

«Спартак» после перерыва играл в большинстве

В перерыве Семак убрал с поля центрального защитника Алипа, выпустив флангового защитника Вегу, а также усадил на лавку нападающего Кассьерру, ведь появился Соболев. «Зенит» отзеркалил схему «Спартака», перешел на три центральных защитника. Но один из них – капитан Дуглас Сантос, подставил тренера Семака. Бразилец получил вторую желтую карточку. Судьба вернула «Спартаку» должок за удаление Маркиньоса в матче против «Балтики». Сантос точно нарушил правила – наступил на ногу Угальде.

Но в той атаке был офсайд, который помощник арбитра Чистякова не зафиксировал. Эксперты РФС снова признают, что была грубая ошибка, но правила футбола пока не позволяют проверять моменты со вторыми желтыми карточками. На эту глупость годами обращают внимание. В игре с «Балтикой» пострадал «Спартак», а сегодня – «Зенит». Но это не значит, что Сантос сыграл грамотно. Дуглас подставил «Зенит», Семак отказался от идеи с тремя центральными защитниками и скрестил пальцы, чтобы ему повезло.

На поле появились джокеры «Зенита» Гонду и Мостовой, но в большинстве «Спартак» мог получить два преимущества. Кроме свободных зон на чужой половине поля, подопечные Станковича могли выманить «Зенит» и контратаковать. Но удаление заставило петербуржцев активизироваться. Команда в поломанной схеме с девятью полевыми футболистами смотрелась живее, чем в первом тайме. Ещё одно доказательство того, что Семак жестко ошибся, выбирая футболистов в стартовый состав.

«Зениту» в очередной раз улыбнулась удача

У петербуржцев 4 пенальти в 5 турах РПЛ . «Зениту» часто улыбалась удача: не пропустили второй гол от «Ростова», забили дважды «Рубину», что позволило не проиграть, и сравняли счет против ЦСКА после необдуманного фола Кругового в своей штрафной площади. Первый гол против «Спартака» – подарок от Маркиньоса. Да и второй мяч «Зенит» забил на ровном месте. Нападающий Соболев поборолся с бывшими напарниками и прекрасно пробил в ближний угол ворот Максименко.

Голкипер допустил ошибку, но и защитники виноваты. «Зенит» перехватил психологическое преимущество, а команда Станковича в очередной раз неумело сыграла в большинстве. Перечисленные чуть выше козыри с пустыми зонами и контратаками не помогли, «Спартак» испугался новых ошибок у собственных ворот. Тренер москвичей долго не делал замен, а свежие футболисты «Зенита» схватили мяч и эпизодами ускорялись. Тренер Семак в очередной раз увидел в деле футбольную магию.

«Зенит» – одна из самых везучих команд мира. Играют хорошо – в основном побеждают. Играют плохо или средне – в основном не проигрывают. Поражение от «Ахмата» стало исключением, но карма вернула долги невезучей команде из Грозного. «Спартак» сегодня не сумел правильно сыграть в большинстве – это их вклад в результативную ничью. Но можем предположить, что если бы команда Станковича совершила столько ошибок, как Семак и «Зенит», то «Спартак» проиграл бы 1:3.