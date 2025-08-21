«Оренбург» – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Ахмат», который состоится 22 августа 2025 года.
«Оренбург»
«Оренбург» находится практически по соседству со своим соперником и уступает тому лишь балл. Команда недавно обыгрывала «Ахмат» в кубке России, но сделать это в РПЛ будет гораздо сложнее, ведь после смены тренера, оппонент выиграл оба матча в чемпионате. Однако хозяев устроит и ничья, которые они как минимум слишком легко сопернику из Грозного отдавать не готовы.
17 августа «Оренбург» одержал выездную победу над «Акроном» (2:1), а в кубке России одолел «Ахмат» (2:1).
«Ахмат»
Своим приходом в команду Станислав Черчесов точно взбодрил игроков, и команда начала давать результат. «Ахмат» набрал уже шесть баллов и покинул зону вылета, однако впереди очень много работы. Гости имеют прекрасную возможность взять реванш у «Оренбурга» за поражение в кубке и одержать третью победу в РПЛ подряд, что очень мотивирует коллектив из Грозного.
16 августа «Ахмат» обыграл в чемпионате «Крылья Советов» (3:1), а 13 числа уступил «Оренбургу» в кубке России (1:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Оренбург» – 3.55
- Ничья – 3.45
- Победит «Ахмат» – 2.15
- Тотал больше 2.5 мячей – 2
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.83
Статистика
- «Оренбург» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Ахмат» проиграл на выезде девять из десяти матчей за последнее время
- «Оренбург» одержал три победы над «Ахматом» при одном поражении
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что в этот раз команды покажут примерно равный по качеству футбол и поделят очки по итогу встречи.