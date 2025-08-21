 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Оренбург» – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:33
«Оренбург» – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Ахмат», который состоится 22 августа 2025 года.

«Оренбург»

«Оренбург» находится практически по соседству со своим соперником и уступает тому лишь балл. Команда недавно обыгрывала «Ахмат» в кубке России, но сделать это в РПЛ будет гораздо сложнее, ведь после смены тренера, оппонент выиграл оба матча в чемпионате. Однако хозяев устроит и ничья, которые они как минимум слишком легко сопернику из Грозного отдавать не готовы.

17 августа «Оренбург» одержал выездную победу над «Акроном» (2:1), а в кубке России одолел «Ахмат» (2:1).

«Ахмат»

Своим приходом в команду Станислав Черчесов точно взбодрил игроков, и команда начала давать результат. «Ахмат» набрал уже шесть баллов и покинул зону вылета, однако впереди очень много работы. Гости имеют прекрасную возможность взять реванш у «Оренбурга» за поражение в кубке и одержать третью победу в РПЛ подряд, что очень мотивирует коллектив из Грозного.

16 августа «Ахмат» обыграл в чемпионате «Крылья Советов» (3:1), а 13 числа уступил «Оренбургу» в кубке России (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Оренбург» – 3.55
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Ахмат» – 2.15
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.83

Статистика

  • «Оренбург» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Ахмат» проиграл на выезде девять из десяти матчей за последнее время
  • «Оренбург» одержал три победы над «Ахматом» при одном поражении

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что в этот раз команды покажут примерно равный по качеству футбол и поделят очки по итогу встречи.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 