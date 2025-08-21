«Оренбург» – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1755804802

вчера, 22:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Ахмат», который состоится 22 августа 2025 года.

«Оренбург»

«Оренбург» находится практически по соседству со своим соперником и уступает тому лишь балл. Команда недавно обыгрывала «Ахмат» в кубке России, но сделать это в РПЛ будет гораздо сложнее, ведь после смены тренера, оппонент выиграл оба матча в чемпионате. Однако хозяев устроит и ничья, которые они как минимум слишком легко сопернику из Грозного отдавать не готовы.

17 августа «Оренбург» одержал выездную победу над «Акроном» (2:1), а в кубке России одолел «Ахмат» (2:1).

«Ахмат»

Своим приходом в команду Станислав Черчесов точно взбодрил игроков, и команда начала давать результат. «Ахмат» набрал уже шесть баллов и покинул зону вылета, однако впереди очень много работы. Гости имеют прекрасную возможность взять реванш у «Оренбурга» за поражение в кубке и одержать третью победу в РПЛ подряд, что очень мотивирует коллектив из Грозного.

16 августа «Ахмат» обыграл в чемпионате «Крылья Советов» (3:1), а 13 числа уступил «Оренбургу» в кубке России (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Оренбург» – 3.55

Ничья – 3.45

Победит «Ахмат» – 2.15

Тотал больше 2.5 мячей – 2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.83

Статистика

«Оренбург» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Ахмат» проиграл на выезде девять из десяти матчей за последнее время

«Оренбург» одержал три победы над «Ахматом» при одном поражении

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что в этот раз команды покажут примерно равный по качеству футбол и поделят очки по итогу встречи.