У «Зенита» четыре осечки в пяти турах. Любимые бразильцы толкают Семака к увольнению

сегодня, 18:14

Игроки забыли, сколько им платят.

Защитник сборной Казахстана Алип жаловался на низкую зарплату в «Зените». Нуралы получает жалкие 70 миллионов рублей в год без бонусов, всего 750 тысяч евро. Разве это деньги для резервиста? А если без сарказма, то отдельные футболисты «Зенита» обнаглели. Алип вышел против «Спартака», но Семак убрал защитника в перерыве. Игрок из Казахстана не был единственным антигероем в ничейный день, когда «Зенит» сыграл вторым номером и нарывался на поражение. В «Зените» нет любителей, вроде бы все они – профессионалы. В клубе нет людей, которые трудятся за спасибо. Зато на поле полно игроков, не отрабатывающих большие контракты.

Луис Энрике, правый вингер

У молодого игрока нет голов и ассистов в новом сезоне РПЛ . Футболиста, которому платят 4 млн евро без бонусов, отвлекают слухи о Саудовской Аравии. Там Энрике якобы предлагают намного больше денег, а работать он может в более легкой лиге под руководством двукратного финалиста Лиги чемпионов. Индзаги откажется от трансфера вингера «Зенита», когда увидит свежие отчеты скаутов. Энрике ужасно начал сезон. Он не поддерживает Мантуана, не связывает правый фланг с центральными нападающими «Зенита» и не обводит соперников. Хотя Станкович поставил на весь фланг вингера Маркиньоса, бразилец из «Зенита» Энрике не смял атакующего соперника и не царил на фланге.

Дуглас Сантос, левый защитник

Капитан команды потерял интерес. Дуглас всегда говорит, что Санкт-Петербург – его дом. Но когда хорошо платят и нет дельных приглашений от других клубов, что Сантосу остается? Дуглас нахваливает нынешнюю команду, но бразилец давно не развивается. Сантос хуже атакует и реже использует излюбленные навесы. Его коллега по амплуа Мантуан чаще активен в атаке, а Вега выдавливает Дугласа из привычной позиции слева в защите. В центре обороны и в опорной зоне бразилец тоже не нужен, когда на поле есть Нино и Барриос. Красная карточка Сантоса против «Спартака» отражает глубину проблем «Зенита». Даже капитан команды теряет концентрацию как юниор.

Жерсон, центральный хавбек

Семак в очередной раз получил созидательного футболиста, как было с Глушенковым, но тренер запихнул Жерсона в схемы «Зенита», а не подстраивает модель игры под элитного новичка, как сделали в «Спартаке» с Жедсоном. Бразилец дома играл выше и свободнее. Жерсон был как Барко по позиции, только с оттяжкой на правый фланг. В «Зените» Семак хочет видеть от бразильца игру в опорной зоне, а на такие жертвы игрок готов пойти только ради сборной Бразилии и Анчелотти. С другой стороны, у Жерсона разве нет языка? Можно пообщаться с тренером через ассистента Оливейру, подобрать оптимальную позицию. Новичку обещали около 6 млн евро за год, за такие деньги нужно играть круче.

Педро Энрике, левый вингер

У Педро зарплата в четыре раза ниже, чем у Жерсона, но вингер завоевал доверие Семака и должен отблагодарить тренера на поле. Пока у Педро ничего не получается. Аршавин прав, что после первого тайма против «Спартака» замены заслужили все форварды «Зенита» плюс Жерсон. Педро выигрывает конкуренцию у Мостового, что является символом нестабильности опытного Андрея. Но бразильский вингер тоже не впечатляет сериями удачных матчей. Педро – сырой футболист. В идеале «Зениту» лучше наигрывать вместо него молодого парня из академии, но в Санкт-Петербурге не умеют доверять местным ребятам и готовить их для игры в основе в стиле Батракова из «Локомотива».

Маркус Вендел, полузащитник

У Вендела много действий на поле, даже есть отборы. Маркус надеется покинуть «Зенит» до конца лета. Сорвался его трансфер в «Ботафого», и пока агент не договорился с турецкими клубами, ведь петербуржцы требуют 20 млн евро за переход Вендела. Хавбек старается и идет в отборы, что для него нетипично. Но Маркус пашет на себя, а когда говорим о концентрации, то Вендел заметно уступает версии самого себя из прошлого лета. Тогда бразилец собрал серию голевых передач в РПЛ , создавая голы для Глушенкова. Теперь Максима нет на поле, хотя Семак отрицает конфликт с атакующим хавбеком. С Венделом не ссорились, но Маркус не лидер «Зенита»: в трёх матчах РПЛ у игрока ни голов, ни ассистов.

Нино, центральный защитник

Вроде бы лидер обороны, вроде бы успешен по цифрам. А если присмотритесь к работе Нино, то играет сам по себе. Без него игра ещё хуже, но бразилец предпочитает работу на чистых мячах. Пока Мантуан, Барриос и Вендел время от времени дерутся, Нино ждёт и смотрит. У него ни одного отбора в трех матчах нового чемпионата. Бразилец обманчиво хорош. У многих соперников «Зенита» плохо отработали нападающие, но Даку из «Рубина» показал, чего стоит Нино, если у соперника проворный форвард. У бразильца много точных передач, ведь «Зенит» владеет мячом 61 % игрового времени. Но бразилец Нино не аналог Косты из «Краснодара». У «Зенита» нет консолидирующей фигуры в защите.