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Кикнадзе и Райкович могут получить медали за победу «Локомотива» в Кубке

11 мая 2021, 20:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Руководитель спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович рассказала, сможет ли «Локомотив» наградить экс-защитника команды Слободана Райковича и бывшего генерального директора Василия Кикнадзе, которые покинули клуб по ходу нынешнего сезона, в случае победы в Кубке России.

Согласно регламенту общее количество награждаемых в каждом клубе – не более 40 человек. Клуб самостоятельно определяет и контролирует количество футболистов и сотрудников, участвующих в церемонии награждения. Клубы могут ходатайствовать перед РФС о награждении других футболистов и сотрудников, не вошедших в число указанных 40 человек, медалями за счёт клуба.

Потенциально, если «Локомотив» захочет, Кикнадзе и Райкович могут получить медали. Это будет определять РФС по ходатайству клуба.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 мая в 08:38
Не знаю как там у вас, но у нас когда Локо выигрывал кубок всегда получал золотые медали!
Байкал-38.
Байкал-38.
12 мая в 08:35
В Локо найдётся много более достойных кандидатов на медали чем Кикнадзе!
Охранник или уборщица на базе более достойны чем Вася!!!
Кому вообще эта мысль в голову могла прийти?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 22:10
Я что то не понимаю? За Кубок тоже медали дают? По моему, Кубок дается один на всю команду, турнир не предусматривает медали. Или что-то изменилось в футбольном королевстве?
nikoladolgov
nikoladolgov
11 мая в 21:15
А за развал Локомотива выдать Кикнадзу два пинке под зад !
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
11 мая в 21:03
Орден Сутулого
STVA 1
STVA 1
11 мая в 20:39
Дааа!Васина заслуга здесь огромна)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 20:30
Дайте им лучьше денег!
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