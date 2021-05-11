Кикнадзе и Райкович могут получить медали за победу «Локомотива» в Кубке

Руководитель спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович рассказала, сможет ли «Локомотив» наградить экс-защитника команды и бывшего генерального директора Василия Кикнадзе, которые покинули клуб по ходу нынешнего сезона, в случае победы в Кубке России.

Согласно регламенту общее количество награждаемых в каждом клубе – не более 40 человек. Клуб самостоятельно определяет и контролирует количество футболистов и сотрудников, участвующих в церемонии награждения. Клубы могут ходатайствовать перед РФС о награждении других футболистов и сотрудников, не вошедших в число указанных 40 человек, медалями за счёт клуба.