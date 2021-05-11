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Аршавин: «„Зенит“ категорически против Суперлиги»

11 мая 2021, 17:31

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, как в петербургском клубе относятся к идее создания Суперлиги.

«Зенит» категорически против Суперлиги, высказывания всего нашего футбольного бомонда были такими. Почему это плохая идея? Футбол выигрывает от того, что все игроки и клубы подчинены двум органам: ФИФА и УЕФА. Всё очень четко, один календарь, структура. С такой же проблемой столкнулся баскетбол.

Я думаю, что футбол так или иначе придёт к подобной системе, но она должна быть подчинена или УЕФА, или ФИФА. Решение больших клубов было основано на желании больше зарабатывать, финансовые интересы пересеклись со спортом, и я, конечно, рад, что спорт выиграл в этом поединке. Но раз запрос пошёл — это сигнал о том, что что-то надо менять.

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Все комментарии
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
12 мая в 11:11
Зенит против. Есть хороший мультфильм баба Яга против. Андрей посмотри.
145532
145532
12 мая в 09:01
А кто зенит спрашивает?
SHMEL258
SHMEL258 ответ Loko best (раскрыть)
12 мая в 07:14
В том-то всё и дело, что не только команды, но и лиги, страны лишены были права участия в созданной суперлиге по праву беднейших, плебейского происхождения, а многие недалёкие люди и рады развалу футбола по всему мира в пользу олигархических кругов, этакий кружок дядюшки Скруджа Мак Дака...
LOpp
LOpp ответ Vitaly Tarasov (раскрыть)
12 мая в 00:35
У вас есть какие-то данные, какой спонсор сколько вкладывает?
radone
radone
11 мая в 23:42
их не звали и не позовут, но они против!
112910415
112910415
11 мая в 23:36
Мушкетер, кстати, был За!
ARMENIAN
ARMENIAN ответ Аксинья (раскрыть)
11 мая в 22:30
Тамбов вроде был не против
Hypnoz
Hypnoz
11 мая в 22:25
    ABir
    ABir
    11 мая в 22:23
    Для принятия окончательного решения по судьбе Суперлиги все ждали только мнения футбольного бомонда
    lobsterdam
    lobsterdam
    11 мая в 22:05
    Сказал - как отрезал! Его слово решающее!
    vovan32
    vovan32
    11 мая в 22:04
    Мдааа... А я думаю чего так все клубы испугались то.. А это Зенит против оказался. Интересно а в Европе слышали про Зенит вообще? Про фотоаппарат то знают...
    Аксинья
    Аксинья ответ ARMENIAN (раскрыть)
    11 мая в 21:43
    Спрашивали - Шинник также против, а еще Тамбов и фк "Урюпинск" из одноименного города))
    pomor45
    pomor45
    11 мая в 21:35
    А я за Суперлигу. Я бы ничего другого и не смотрел, только игру супермастеров. Даже результат до феньки - он только сковывает игроков, а так они бы показывали всё на что способны, каждый раз привнося, что-нибудь новенькое. Только этим и может привлекать зрителя такое замкнутое образование, как Суперлига.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    11 мая в 21:17
    Причем тут Зенит? Вы бы еще Шинник спросили.
    Captain Marvel
    Captain Marvel
    11 мая в 21:11
    Ну это понятно. Зенит там в принципе никому ненужен. Даже с Газпромом.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    11 мая в 21:06
    Ахахах! Разве кто пригласил зенит в эту самую элиту.
    Vitaly Tarasov
    Vitaly Tarasov ответ 1_DEIVID (раскрыть)
    11 мая в 20:59, ред.
    Я в курсе.
    Тем более, если Газпром вкладывает деньги в ЛЧ и в Зенит, то конечно он будет против создания какой либо другой лиги.
    Vitaly Tarasov
    Vitaly Tarasov ответ LOpp (раскрыть)
    11 мая в 20:57
    Это понятно, что их много. Но Газпром вкладывает огромный процент денег в ЛЧ, гораздо больше чем многие из тех, которые вы сейчас перечислили.
    Шуnя771
    Шуnя771
    11 мая в 20:55
    А Зенит об этом спрашивали?)
    1_DEIVID
    1_DEIVID ответ SHMEL258 (раскрыть)
    11 мая в 20:32
      Loko best
      Loko best ответ SHMEL258 (раскрыть)
      11 мая в 20:31
      Только позиция эта никому не интересна,т.к. зенит не принимал бы участие в Суперлиге.Это как пьяные мужики на кухне спорят,кто лучше Байден или Трамп,смех только это и может вызывать...
      Галя Каблукова
      Галя Каблукова
      11 мая в 20:03
      Лучше, первым на деревне, чем последним в городе...
      Твой Арсен
      Твой Арсен
      11 мая в 19:57
      Суперлига категорически против Зенита.
      SHMEL258
      SHMEL258
      11 мая в 19:36
      Правильная и взвешенная позиция. Суперлига полный отстой убивающий футбол.
      zooveterinar
      zooveterinar ответ particular (раскрыть)
      11 мая в 19:32
      Андрюшка пикнул!!! Здается мне ,насамом деле большие клубы ,даже и невспомнили про наш выдающегося,запоминающийся бешеной и атакующей игрой чемпиона, тобишь зенита!!!
      Баобаб
      Баобаб
      11 мая в 19:29
      Ошибка создателей Суперлиги в том, что мало клубов туда позвали. Было бы клубов под 30, Уефе утерли бы нос только так.
      berda2003
      berda2003
      11 мая в 18:57
      вот это 67.из, профессор от футбола!
      ржу не могу - зенит против суперлиги! теперь ясно почему не получилось...
      разве только зенит: и тамбов, и ротор, и анжи, и сочи, и оренбург, даже гаверла из...
      particular
      particular
      11 мая в 18:45
      Андрей Сергеевич существенно раздвинул рамки своих полномочий, пробуя вещать от лица футбольного бомонда... А кто же выступит от футбольной черни 🧐️
      1_DEIVID
      1_DEIVID ответ Vitaly Tarasov (раскрыть)
      11 мая в 18:28
      ЛЧ и Суперлига вообще никак не связаны.
      1_DEIVID
      1_DEIVID
      11 мая в 18:27
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