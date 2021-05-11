Аршавин: «„Зенит“ категорически против Суперлиги»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России рассказал, как в петербургском клубе относятся к идее создания Суперлиги.

«Зенит» категорически против Суперлиги, высказывания всего нашего футбольного бомонда были такими. Почему это плохая идея? Футбол выигрывает от того, что все игроки и клубы подчинены двум органам: ФИФА и УЕФА . Всё очень четко, один календарь, структура. С такой же проблемой столкнулся баскетбол.