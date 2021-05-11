Аршавин: «„Зенит“ категорически против Суперлиги»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, как в петербургском клубе относятся к идее создания Суперлиги.
«Зенит» категорически против Суперлиги, высказывания всего нашего футбольного бомонда были такими. Почему это плохая идея? Футбол выигрывает от того, что все игроки и клубы подчинены двум органам: ФИФА и УЕФА. Всё очень четко, один календарь, структура. С такой же проблемой столкнулся баскетбол.
Я думаю, что футбол так или иначе придёт к подобной системе, но она должна быть подчинена или УЕФА, или ФИФА. Решение больших клубов было основано на желании больше зарабатывать, финансовые интересы пересеклись со спортом, и я, конечно, рад, что спорт выиграл в этом поединке. Но раз запрос пошёл — это сигнал о том, что что-то надо менять.
Тем более, если Газпром вкладывает деньги в ЛЧ и в Зенит, то конечно он будет против создания какой либо другой лиги.
Тем более, если Газпром вкладывает деньги в ЛЧ и в Зенит, то конечно он будет против создания какой либо другой лиги.
ржу не могу - зенит против суперлиги! теперь ясно почему не получилось...
разве только зенит: и тамбов, и ротор, и анжи, и сочи, и оренбург, даже гаверла из...
ржу не могу - зенит против суперлиги! теперь ясно почему не получилось...
разве только зенит: и тамбов, и ротор, и анжи, и сочи, и оренбург, даже гаверла из...