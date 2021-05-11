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Степашин — о Захаряне: «Рад, что Черчесов заметил талантливого игрока»

11 мая 2021, 18:32

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал включение Арсена Захаряна в расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020.

Очень рад, что Станислав Саламович Черчесов заметил молодого и талантливого игрока.

Однако Захаряну еще нужно очень много работать, и это большой аванс.

В текущем сезоне 17-летний футболист забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах РПЛ.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
11 мая в 20:18
Скорее всего выпустит его на замену в третьем матче, когда шансов на выход из группы уже не останется.
sv_1969
sv_1969
11 мая в 18:57
Если бы он его не позвал , то много вопросов было бы к усатому!
баск
баск
11 мая в 18:48
Отстали бы уже от парня, какая может быть сборная в его случае.

Он уже показал себя однажды, на молодежном Евро в марте- с исландцами ещё ничего отработал и даже забил, а потом смотреть противно было, так что кое-какие из авансов и выдавать-то не стоило.

Мал он ещё, и пока что после первого блеска- понтов прибавляется, а мастерства не очень, причём игровых проблем у парня хватает.

Сильно похоже, помнится, начиналось с Сашкой Кокориным.
Сначала журналисты залюбили до глюков. Потом к ним присоединились целые хоры тренеров от Кобелева и Петреску до Капелло и Манчини.
А пришло всё к тому, что вырастили из человечка то ли безмозглое чудовище, то ли клоуна-олигофрена, о котором и подумать-то лишний раз стало скучно и брезгливо.

Не хотелось бы повторения..
нечитайло
нечитайло
11 мая в 18:47
Если попадет, просидит на лавке
ermak6848
ermak6848
11 мая в 18:38
Давно менять пора ветеранов - дорогу Молодёжи!!!
ДАША Д
ДАША Д
11 мая в 18:34
В последний момент отцепит.
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