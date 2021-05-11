Степашин — о Захаряне: «Рад, что Черчесов заметил талантливого игрока»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал включение Арсена Захаряна в расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020.
Очень рад, что Станислав Саламович Черчесов заметил молодого и талантливого игрока.
Однако Захаряну еще нужно очень много работать, и это большой аванс.
В текущем сезоне 17-летний футболист забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах РПЛ.
Он уже показал себя однажды, на молодежном Евро в марте- с исландцами ещё ничего отработал и даже забил, а потом смотреть противно было, так что кое-какие из авансов и выдавать-то не стоило.
Мал он ещё, и пока что после первого блеска- понтов прибавляется, а мастерства не очень, причём игровых проблем у парня хватает.
Сильно похоже, помнится, начиналось с Сашкой Кокориным.
Сначала журналисты залюбили до глюков. Потом к ним присоединились целые хоры тренеров от Кобелева и Петреску до Капелло и Манчини.
А пришло всё к тому, что вырастили из человечка то ли безмозглое чудовище, то ли клоуна-олигофрена, о котором и подумать-то лишний раз стало скучно и брезгливо.
Не хотелось бы повторения..
Он уже показал себя однажды, на молодежном Евро в марте- с исландцами ещё ничего отработал и даже забил, а потом смотреть противно было, так что кое-какие из авансов и выдавать-то не стоило.
Мал он ещё, и пока что после первого блеска- понтов прибавляется, а мастерства не очень, причём игровых проблем у парня хватает.
Сильно похоже, помнится, начиналось с Сашкой Кокориным.
Сначала журналисты залюбили до глюков. Потом к ним присоединились целые хоры тренеров от Кобелева и Петреску до Капелло и Манчини.
А пришло всё к тому, что вырастили из человечка то ли безмозглое чудовище, то ли клоуна-олигофрена, о котором и подумать-то лишний раз стало скучно и брезгливо.
Не хотелось бы повторения..