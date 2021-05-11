Степашин — о Захаряне: «Рад, что Черчесов заметил талантливого игрока»

1620747131

11 мая 2021, 18:32

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал включение в расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020.

Очень рад, что Станислав Саламович Черчесов заметил молодого и талантливого игрока. Однако Захаряну еще нужно очень много работать, и это большой аванс.