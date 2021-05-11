ГлавнаяНовости

Черчесов объяснил выбор состава на Евро-2020

11 мая 2021, 17:51

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме не попал в расширенный список национальной команды на Евро-2020, оценил прогресс Алексея Миранчука в «Аталанте» и ответил на вопрос о возможном вызове Игоря Акинфеева в сборную на Евро.

Гильерме был в сборной, все это знают. Можно сказать, что играл не совсем удачно. Рестарт чемпионата ему удался, но предпоследний матч с «Зенитом» он провёл не так хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в важном матче он не дал результата. Лунёв, Дюпин и Шунин были на последнем сборе, у них хорошая конкурентная среда, они дополняют друг друга. Плюс возвращается Сафонов, который выбывал из-за травмы.

Сейчас у нас будут длинные сборы. Хочется оценить и протестировать Сафонова, как и других игроков молодёжки. Сделать так, чтобы они чувствовали себя лучше. Чтобы вы понимали, о чём я: Самошников приезжал на сбор, сначала восстановление, потом еще тренировка и потом чуть-чуть приболел. До конца мы его так и не узнали. Два-три дня — это мало для того, чтобы игрок себя проявил и у нас должно быть время, чтобы его оценить и принимать объективное решение. Был бы он в составе, если бы не матч в Санкт-Петербурге? Не факт. Всё-таки, мы смотрим общую картину, а не то, что поймал он или не поймал.

Что касается Миранчука, то Лёша был на прошлом сборе. Лучшее, что с ним могло случиться – это переход в «Аталанту». Чтобы он всё понял изнутри, понял, что для него это правильный шаг. Мы видим, что он меняется. Меняется в хорошую сторону. До этого не было плохой стороны, но он становится более зрелым игроком.

Миранчук выходит и приносит пользу. Лёша стал лучше ценить время, которое ему даётся, это важно. Сейчас он будет на сборе, и мы с ним побольше поработаем. Наша задача — использовать его лучшие качества в игре. Он играет на разных позициях, что важно для нас на таких турнирах и с такой заявкой. Когда корабль в плавании, с берега никого не возьмёшь.

С Акинфеевым у нас был финальный разговор. Он состоялся после последнего матча, 9 мая мы созвонились. День икс должен был наступать по объявлению. На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация закрыта. У нас с ним никогда не было шероховатостей, есть абсолютно чёткое понимание. Никакого двойного дна в этой ситуации нет.

Все новости
Колосков: «Тедеско запомнился своими выходками, а игру так и не поставил»
Сегодня, 01:37 Комментарии1
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов
12 мая в 12:05
Скорее всего у усатого это последний турнир. Я его еще после провала в лиге наций вышвирнул бы из сборной
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов
12 мая в 12:02
У нас самая проблемная позиция будет это вратарская. Посмотрим
vitechechek
vitechechek ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
12 мая в 10:22
кержаков даже в зените не основной.
шацк
шацк
12 мая в 07:58
День икс, двойное дно - он же не понимает смысл этих слов... Надеюсь и верю, что в сборной скоро будет Тренер, а не это чудо.
mortid
mortid
11 мая в 22:34
Капец сборной, растопчут и унизят уже на групповом этапе.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
11 мая в 22:10
Беленова мог бы взять, заслужил
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 21:56
Не повезло нам с тренером
pomor45
pomor45
11 мая в 21:47
Сколько можно мучать Юру Жиркова?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
11 мая в 21:15
Кержакова надо было основным вратарём вызывать!
Шуnя771
Шуnя771
11 мая в 20:54
Цыплят по осени считают, но лично мну сомневается во вратаре Черчесове...)
морозз
морозз
11 мая в 20:38
Черчесов отвечает за результат, на этом споры по составу должны быть закончены!
berda2003
berda2003
11 мая в 20:37
своими метаниями чуркес доводит их до самоуничтожения - сгорают враз или тлеют.
Caniggia
Caniggia
11 мая в 20:30, ред.
Про Смолова ничего не сказал. Он сейчас в форме всё таки. Если поставит в ворота Шунина - это будет самоубийство - вратарь который вообще перестал выручать. По мне, так Дюпин сильнейший в его списке вратарей.
saint1978
saint1978
11 мая в 20:26
А какого тут Антон Заболотный, не ужели Смолов не лучше. Блин ну тут как не крути.
STVA 1
STVA 1 ответ волгодон 2 (раскрыть)
11 мая в 20:24
Лучше не сказать!
STVA 1
STVA 1 ответ particular (раскрыть)
11 мая в 20:23
А есть ли они? Задумки)))
Саня Шумный
Саня Шумный ответ d_fincher (раскрыть)
11 мая в 20:12
Максименко действительно эффектен. Но, посмотрев статистику, понимаешь, что у спартака всего лишь 4 сухаря за сезон. И это с лучшими центрбеками лиги.
волгодон 2
волгодон 2
11 мая в 20:01
Впереди стада идёт круторогий баран с колокольчиком. Овцы уверены, что он знает куда их ведёт. А баран всего лишь желает быть впереди: не пыльно и хороший выбор травы.
(с)
mihaluch
mihaluch
11 мая в 19:55
Акинфеева он ни когда не хотел брать.
LAISMEN
LAISMEN ответ cska1948 (раскрыть)
11 мая в 19:44, ред.
Да Миранчук больше тяготеет к атаке. Он все же больше полузащитник чем нападающий . Благо этого добра у нас вволю. Одним Миранчуком дыры закрывать не реально....к тому же его игровая практика больше на лавке Аталанты проходит......
cska1948
cska1948 ответ LAISMEN (раскрыть)
11 мая в 18:59
"...Он играет на разных позициях, что важно для нас на таких турнирах и с такой заявкой. Когда корабль в плавании, с берега никого не возьмёшь..."
-----------------
Если вы вдумаетесь в эту фразу, то поймёте, что Черчесов имел ввиду, что во время турнира возможны травмы и иметь в команде разнопланового игрока очень важно.
beefs
beefs
11 мая в 18:57
Черчесову держать ответ за все...
LAISMEN
LAISMEN
11 мая в 18:37
"Когда корабль в плавании, с берега никого не возьмёшь." Че за бред. Значит поплыли не те.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 18:34
Это его выбор....
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 18:27
Можно было и Лантратова пригласить, парень очень стабилен в последнее время. Вообще он сейчас выглядит лучше всех кандидатов . Не знаю почему Стас его игнорирует. Хотя все мы знаем, что Черчесов ярый консерватор, который не любит резких перемен. Хотя иногда надо бы и рискнуть , ведь все вызванные в последнее время не блещут, и это мягко сказано.
Но главному виднее . Посмотрим , что из всего этого выйдет.
Всем здоровья.
particular
particular
11 мая в 18:18, ред.
Остаётся уповать на то, что, хотя бы некоторые задумки Стаса дадут положительный результат, что он ради дела наступит на свои причиндалы и сделает правильный выбор в каждом матче...
Кудахтать бесполезно, а каркать поздно! Остаётся - удачи избранным!
valeron4321
valeron4321
11 мая в 18:11
Единственный вопрос, почему самого сильного и надежного вратаря по игре Беленова не берут в сборную?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
11 мая в 18:04
Как всегда. Наговорил целую кучу, и без "бутылки не поймёшь".
Ника228
Ника228
11 мая в 18:04, ред.
Набрал вратарей, которые кроме чемпионата России ничего не видели. Окей у Шунина был опыт в еврокубках, но это было очень давно. Сафонов последнее время валялся в лазарете и не факт, что обрел кондиции. Про Лунева я прост промолчу, его даже болелы Зенита считают слабым звеном команды. Гильерме единственный вратарь в России у которого богатый опыт еврокубков и который находиться в отличной форме. (Акинфеев не считается.. он завершил карьеру в сборной) Будем верить в Шунина но я хз.
Александр Рябов
Александр Рябов
11 мая в 17:59
Да уж. Был бы Аккинфеев, никаких вопросов про вратарскую линию небыло бы. Ну а так - Черчесову виднее. И не удивлюсь если место в воротах займёт неожиданно Сафронов, сразу с места в карьер. Саламыч считает его очень талантливым.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100