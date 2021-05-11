Черчесов объяснил выбор состава на Евро-2020

Главный тренер сборной России рассказал, почему вратарь «Локомотива» не попал в расширенный список национальной команды на Евро-2020, оценил прогресс в «Аталанте» и ответил на вопрос о возможном вызове в сборную на Евро.

Гильерме был в сборной, все это знают. Можно сказать, что играл не совсем удачно. Рестарт чемпионата ему удался, но предпоследний матч с «Зенитом» он провёл не так хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в важном матче он не дал результата. Лунёв, Дюпин и Шунин были на последнем сборе, у них хорошая конкурентная среда, они дополняют друг друга. Плюс возвращается Сафонов, который выбывал из-за травмы.

Сейчас у нас будут длинные сборы. Хочется оценить и протестировать Сафонова, как и других игроков молодёжки. Сделать так, чтобы они чувствовали себя лучше. Чтобы вы понимали, о чём я: Самошников приезжал на сбор, сначала восстановление, потом еще тренировка и потом чуть-чуть приболел. До конца мы его так и не узнали. Два-три дня — это мало для того, чтобы игрок себя проявил и у нас должно быть время, чтобы его оценить и принимать объективное решение. Был бы он в составе, если бы не матч в Санкт-Петербурге? Не факт. Всё-таки, мы смотрим общую картину, а не то, что поймал он или не поймал.

Что касается Миранчука, то Лёша был на прошлом сборе. Лучшее, что с ним могло случиться – это переход в «Аталанту». Чтобы он всё понял изнутри, понял, что для него это правильный шаг. Мы видим, что он меняется. Меняется в хорошую сторону. До этого не было плохой стороны, но он становится более зрелым игроком.

Миранчук выходит и приносит пользу. Лёша стал лучше ценить время, которое ему даётся, это важно. Сейчас он будет на сборе, и мы с ним побольше поработаем. Наша задача — использовать его лучшие качества в игре. Он играет на разных позициях, что важно для нас на таких турнирах и с такой заявкой. Когда корабль в плавании, с берега никого не возьмёшь.

С Акинфеевым у нас был финальный разговор. Он состоялся после последнего матча, 9 мая мы созвонились. День икс должен был наступать по объявлению. На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация закрыта. У нас с ним никогда не было шероховатостей, есть абсолютно чёткое понимание. Никакого двойного дна в этой ситуации нет.