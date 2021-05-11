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Гамула: «Почитал книгу Гвардиолы и понял, что ***** не знаю»

11 мая 2021, 18:43

Тренер Игорь Гамула рассказал, почему решил возглавить любительский клуб «Гераклион».

Хочется, конечно, профессионального футбола. С другой стороны, это ступень, я давно не работал. Надо все вспомнить, привести себя в надлежащий вид.

Не устарел ли я как тренер? Я не думаю, что я устарел, потому что я все время слежу за футболом, смотрю за молодыми тренерами.

Валерий Георгиевич [Карпин] очень интересно работает. Я учусь, читаю много.

Почитал книгу Гвардиолы и понял, что ***** не знаю. Ну я и не думаю, что у нас все тренеры все знают. Пускай они тоже почитают.

Я не думаю, что я устарел, потому что я стараюсь проводить тренировочный процесс более современно. Много заниматься тактикой, идти со временем.

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Все комментарии
ХУБУЛ
ХУБУЛ
11 мая в 23:18
Лысый шарлатан ещё не то понапридумывает.
Bom Bom
Bom Bom
11 мая в 20:08
На то он и шарлатан)
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 19:50
Зря ему никто клуб не доверяет, весёлый он тренер
e59sc4b99eeh
e59sc4b99eeh
11 мая в 19:36
Гамула после прочтения книги Гвардиолы:

Баобаб
Баобаб
11 мая в 19:26
Ну Гвардиоле в плане мата далеко до Гамулы.
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
11 мая в 19:16
Прикол засчитан!
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
11 мая в 18:56
Матерный аналог слова "ничего".
David Young
David Young ответ allemz (раскрыть)
11 мая в 18:55
.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 18:54
Ну все Гамула идет !!! Ждем в топ клубах.
allemz
allemz
11 мая в 18:54
У Артеты берут интервью в 2045 году:

- Как вы думаете, почему вы не состоялись как тренер? Что вам помешало или какие трудности настигали вас на вашем пути?
- Почитал книгу Гвардиолы и понял, что ***** не знаю, но долго этого скрывать не мог
shlomo
shlomo
11 мая в 18:53
А что означают звездочки....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
11 мая в 18:53
Аж захотелось почитать тоже.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 18:48
Так и Пеп тоже мало знает...
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