Гамула: «Почитал книгу Гвардиолы и понял, что ***** не знаю»

Тренер Игорь Гамула рассказал, почему решил возглавить любительский клуб «Гераклион».
Хочется, конечно, профессионального футбола. С другой стороны, это ступень, я давно не работал. Надо все вспомнить, привести себя в надлежащий вид.
Не устарел ли я как тренер? Я не думаю, что я устарел, потому что я все время слежу за футболом, смотрю за молодыми тренерами.
Валерий Георгиевич [Карпин] очень интересно работает. Я учусь, читаю много.
Почитал книгу Гвардиолы и понял, что ***** не знаю. Ну я и не думаю, что у нас все тренеры все знают. Пускай они тоже почитают.
Я не думаю, что я устарел, потому что я стараюсь проводить тренировочный процесс более современно. Много заниматься тактикой, идти со временем.
- Как вы думаете, почему вы не состоялись как тренер? Что вам помешало или какие трудности настигали вас на вашем пути?
- Почитал книгу Гвардиолы и понял, что ***** не знаю, но долго этого скрывать не мог
- Как вы думаете, почему вы не состоялись как тренер? Что вам помешало или какие трудности настигали вас на вашем пути?
- Почитал книгу Гвардиолы и понял, что ***** не знаю, но долго этого скрывать не мог