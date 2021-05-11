Гамула: «Почитал книгу Гвардиолы и понял, что ***** не знаю»

Тренер рассказал, почему решил возглавить любительский клуб «Гераклион».

Хочется, конечно, профессионального футбола. С другой стороны, это ступень, я давно не работал. Надо все вспомнить, привести себя в надлежащий вид.

Не устарел ли я как тренер? Я не думаю, что я устарел, потому что я все время слежу за футболом, смотрю за молодыми тренерами.

Валерий Георгиевич [Карпин] очень интересно работает. Я учусь, читаю много.

Почитал книгу Гвардиолы и понял, что ***** не знаю. Ну я и не думаю, что у нас все тренеры все знают. Пускай они тоже почитают.

Я не думаю, что я устарел, потому что я стараюсь проводить тренировочный процесс более современно. Много заниматься тактикой, идти со временем.