«Ни о чём подобном и не думал». Захарян — о вызове в сборную России на Евро

Полузащитник московского «Динамо» поделился впечатлениями от попадания в расширенный список сборной России на Евро-2020.

Конечно, это мечта любого футболиста попасть в главную сборную, тем более на такой турнир, как Евро. Поэтому испытал самые положительные эмоции. Честно говоря, ни о чём подобном даже не думал. Был сосредоточен исключительно на своей игре и тренировках за «Динамо». Так что для меня, конечно, это удивительное событие. Постараюсь доказать своей игрой и отношением к делу, что не зря в меня поверили.