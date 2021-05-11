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«Ни о чём подобном и не думал». Захарян — о вызове в сборную России на Евро

11 мая 2021, 19:20

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями от попадания в расширенный список сборной России на Евро-2020.

Конечно, это мечта любого футболиста попасть в главную сборную, тем более на такой турнир, как Евро. Поэтому испытал самые положительные эмоции. Честно говоря, ни о чём подобном даже не думал. Был сосредоточен исключительно на своей игре и тренировках за «Динамо». Так что для меня, конечно, это удивительное событие. Постараюсь доказать своей игрой и отношением к делу, что не зря в меня поверили.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
11 мая в 22:53
вклад в выход конечно он большой внёс,усатый никак не поймёт что составы обновляют на другом этапе
stanichnik
stanichnik
11 мая в 21:30
Можно только порадоваться за парня. В столь юном возрасте на международные турниры за нашу главную команду страны ещё наверное никто ни разу не призывался. Но в мировой практике такие примеры уже давно не редкость. Не думаю, что Черчесов рискнёт и выпустит дебютанта в стартовом составе на весь матч, но выйти на замену вполне возможно, тем более что на клубном уровне в РПЛ Арсен уже успешно отыграл несколько полноценных матчей на приличном уровне. Но для этого сначала ему необходимо доказать всем и прежде всего себе, что он уже достоин и главное готов одеть майку с двуглавым орлом.
ARMENIAN
ARMENIAN
11 мая в 21:29
без комментариев
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
11 мая в 21:19
Пора уже привыкнуть что с динамо в сборную по блату попадают, из того же шунина пытаются сделать второго Яшина, хотя из себя ничего не представляет. Тот же Максименко и Сафонов в разы лучше. Но, у усатого своя непоколебимая логика
ДСА
ДСА
11 мая в 20:18
Армения просто в шоке.
beefs
beefs
11 мая в 20:02
играть конечно не будет, но атмосферу сборной прочувствует...
cska1948
cska1948
11 мая в 19:51
"...Постараюсь доказать своей игрой и отношением к делу, что не зря в меня поверили."
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Главное, чтобы ты об этом помнил, когда подпишешь полновесный контракт с ДМ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 19:29
Возможно и заслужил...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 19:29
Вот теперь посиди и подумай
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