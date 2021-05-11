Эджуке — о матче с «Динамо»: «Очень хотим порадовать болельщиков ЦСКА»

Нападающий ЦСКА порассуждал о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

Сейчас все наши мысли только о предстоящем матче с «Динамо». Психологическое состояние у всех ребят хорошее, мы добыли важную победу над «Краснодаром» и теперь хотим удачно завершить этот непростой сезон. Последняя игра чемпионата всегда важна, а если в ней решается, какое итоговое место займёт команда, особенно. Мы очень хотим порадовать наших болельщиков.