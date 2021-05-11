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Эджуке — о матче с «Динамо»: «Очень хотим порадовать болельщиков ЦСКА»

11 мая 2021, 19:05
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке порассуждал о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

Сейчас все наши мысли только о предстоящем матче с «Динамо». Психологическое состояние у всех ребят хорошее, мы добыли важную победу над «Краснодаром» и теперь хотим удачно завершить этот непростой сезон. Последняя игра чемпионата всегда важна, а если в ней решается, какое итоговое место займёт команда, особенно. Мы очень хотим порадовать наших болельщиков.

ЦСКА встретится с «Динамо» 16 мая, начало — в 14:00 мск.

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Все комментарии
mortid
mortid
12 мая в 18:03
Динамо жуку майскому крылья подрежут, порадуетесь :D Задирай хвост повыше, жучара :D
oFANATo
oFANATo
12 мая в 09:12
Ждём только победы ЦСКА.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 20:03
Чидера, уж постарайся.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 мая в 19:34
Ждём побеДы над Динамо и фееричной игры от Чидеры. Порадуйте нас в последнем матче чемпионата.
drug01
drug01
11 мая в 19:16
Желаю удачи и победы
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