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Ибрагимович рискует пропустить Евро-2020

14 мая 2021, 12:44

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рискует пропустить Евро-2020 в составе сборной Швеции из-за травмы.

На днях форвард консультировался со специалистом по коленям в Питтсбурге. Это был тот хирург, который в 2017 году делал операцию на колене шведскому футболисту, когда тот играл за «Манчестер Юнайтед».

В итоге Златану предложили два варианта восстановления: либо консервативное лечение, либо операция. Если Ибрагимович выберет второй вариант, то он пропустит Евро-2020.

В нынешнем сезоне за «Милан» нападающий уже не сыграет.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
14 мая в 13:37
Наверное старая шутка, но это Евро рискует остаться без златана)
ЮЗИК
ЮЗИК
14 мая в 12:59
Жаль,там должны быть сильнейшие
Василий 50
Василий 50
14 мая в 12:49
Это его дело
David Young
David Young
14 мая в 12:48
Плохие новости для Златана и сборной Швеции. Хотелось бы чтобы Ибрагимович сыграл на предстоящем Евро.
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