Ибрагимович рискует пропустить Евро-2020

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14 мая 2021, 12:44

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Милана» рискует пропустить Евро-2020 в составе сборной Швеции из-за травмы.

На днях форвард консультировался со специалистом по коленям в Питтсбурге. Это был тот хирург, который в 2017 году делал операцию на колене шведскому футболисту, когда тот играл за «Манчестер Юнайтед».

В итоге Златану предложили два варианта восстановления: либо консервативное лечение, либо операция. Если Ибрагимович выберет второй вариант, то он пропустит Евро-2020.

В нынешнем сезоне за «Милан» нападающий уже не сыграет.