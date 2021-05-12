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«Это правильное решение». Ван Дейк объявил, что не поедет на Евро-2020

12 мая 2021, 13:26

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк объявил, что не поедет на чемпионат Европы 2020 года, который состоится этим летом, со сборной Нидерландов. Футболист хочет полностью восстановиться после разрыва передней крестообразной связки.

Я чувствую, что это правильное решение в физическом плане. Я не поеду на Евро-2020. Я начну свой последний этап реабилитации после травмы в межсезонье. Так что всё внимание будет сосредоточено на предсезонке с «Ливерпулем».

Напомним, что ван Дейк получил серьезную травму в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги против «Эвертона» (2:2), который состоялся в октябре прошлого года. После этого защитник не выходил на поле.

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Все комментарии
Top_gun
Top_gun
12 мая в 19:04
Еще один игрок,которого обобрал мосся украв ЗМ.Получив ЗМ мосся все также опозорился с Баварией, а потеряв Ван Дейка Ливерпуль скатился из тройки.Вот где несправедливость.
vlasovca
vlasovca
12 мая в 18:31
Здоровья и скорейшего востановления Вирджилу.
League1
League1
12 мая в 16:16
И после октября прошлого года Ливерпуль практически развалился. Так кто настоящий обладатель последнего золотого мяча? Гномяра, в отсутствие которого барса всегда играет только лучше, или Вирджил ван Дейк?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
12 мая в 16:01
а этот редиска пикфорд, с лицом завсегдатая английских пабов, так и не получил никакого наказания за то, что сломал сезон человеку. несправедливо
IKER-RAUL
IKER-RAUL
12 мая в 15:57
хорошая новость! пусть полностью восстанавливается , здоровья Вирджилу!
Остапчук 67
Остапчук 67
12 мая в 15:40
Пусть нормально восстановится
dimagas2
dimagas2 ответ Klaus-S (раскрыть)
12 мая в 15:25
Да ладно,год человек не играл,какая это сборная не отказалсь бы?Параолипийская?
1_DEIVID
1_DEIVID
12 мая в 15:06
Голландии ничего не светит на ЕВРО. Атака слабая, да ещё и в обороне теперь всякие косячники типа Де Лигта будут. Раньше за ним хоть ван Дейк подчищал. А сможет ли Де Врей неясно.
Klaus-S
Klaus-S ответ dimagas2 (раскрыть)
12 мая в 15:00
Шутишь? ) Думаю, ни одна сборная в мире не отказалась бы иметь такого защитника.
RR117
RR117
12 мая в 14:36
Настоящий обладатель Золотого мяча 2019 года Ван Дейк, правильно поступает.

Его влияние на защиту Ливерпуля просто неоценимо. Без голландца Ливерпуль вновь скатился к тем временам, когда у них был проходной двор в обороне.
Sadjon
Sadjon
12 мая в 13:55
Разумное решение....
sihafazatron
sihafazatron ответ dimagas2 (раскрыть)
12 мая в 13:37
Главного цз команды конечно же нет))
dimagas2
dimagas2
12 мая в 13:28
А его туда звали?)))
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