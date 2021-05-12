«Это правильное решение». Ван Дейк объявил, что не поедет на Евро-2020

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12 мая 2021, 13:26

Защитник «Ливерпуля» объявил, что не поедет на чемпионат Европы 2020 года, который состоится этим летом, со сборной Нидерландов. Футболист хочет полностью восстановиться после разрыва передней крестообразной связки.

Я чувствую, что это правильное решение в физическом плане. Я не поеду на Евро-2020. Я начну свой последний этап реабилитации после травмы в межсезонье. Так что всё внимание будет сосредоточено на предсезонке с «Ливерпулем».

Напомним, что ван Дейк получил серьезную травму в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги против «Эвертона» (2:2), который состоялся в октябре прошлого года. После этого защитник не выходил на поле.