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В «Локомотиве» подтвердили переход Мухина в ЦСКА

19 мая 2021, 16:13

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов подтвердил, что полузащитник команды Максим Мухин продолжит карьеру в ЦСКА.

По Максиму Мухину вопрос решен в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Мухин проходит медосмотр перед переходом в ЦСКА.

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Все комментарии
Loko best
Loko best ответ Байкал-38 (раскрыть)
19 мая в 19:51
По-моему любому понятно,что так как Локо с Хвичей и Мухиным дела не делаются.Нужно договориться всей РПЛ,что так и так,агентам не платим,а иначе все перспективные игроки будут мимо Локо проходить.Такими действиями Локо ничего не добьется,Хвича чуть-ли не лучший атакующий игрок РПЛ, уплыл и сейчас его в Европу млн за 30 продадут,но и чего в выигрыше Локо???И это только экономика,будь он в составе,Локо бы спокойно боролся за чемпионство.Теперь тоже самое,с одним из самых талантливых русских ребят,да ещё и 19-летний.Ну уйдет он в ЦСКА и что,выиграет от этого Локо???
Союзник противников
Союзник противников
19 мая в 18:34
Даже не знаю,как отреагировать,ибо в принципе не люблю скандальных переходов.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Loko best (раскрыть)
19 мая в 18:02
О каких просчётах руководства вы говорите?
Мухину предложили зарплату больше чем предлагал ЦСКА, но сразу сказали, что подъёмные агенту платить не будут.
Так же было и с Хвичей, там агенты просили много денег помимо контракта.
А вот здесь самое интересное. У нас все дружно кричат, что не надо этим агентам платить, а наша молодёжь совсем охренела пользуясь паспортом россиянина запрашивают огромные зарплаты. Руководство Локо не стало идти на поводу игрока, которому всего 19 лет и о котором все узнали только пару месяцев назад, так почему сразу пошли возмущения? Получается всё таки надо давать большие подъёмные агентам и игрокам с паспортом? Вы уж определитесь для начала, как надо!!!
Да и ещё один не мало важный момент. Вызов в сборную Черчесовым некоторых игроков уже не раз вызывали недоумение. То он говорит, что в сборной не будет ни одного игрока без клуба, а потом раз и появляются такие. Вызов Мухина для меня лично был неожиданный и я посчитал, что это был очень большой аванс на будущее, но сейчас возникает вопрос, а не имеет ли тренер сборной очень тесный контакт с агентами?!
Кстати агент и в Спартак бегал предлагал Мухина.
Так, что делать вывод вам, но надо задуматься кто на самом деле виноват в этих ситуациях.
Великолепный
Великолепный
19 мая в 17:30
Значит добро пожаловать в ЦСКА.
mihaluch
mihaluch
19 мая в 17:06
Ни кто его туда не тащил он добровольно.
drug01
drug01
19 мая в 17:06
Будем смотреть результат
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 мая в 17:01
Врядли Мухин нам нужен своих девать некуда.
STVA 1
STVA 1
19 мая в 16:54
Похоже это становится плохой традицией для Локо
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 16:46
Посмотрим , как парень покажет себя в ЦСКА.
Loko best
Loko best
19 мая в 16:35
По ситуации с Хвичей кто-то наказан???Нет!!!С Мухиным такая же песня.Когда уже люди в руководстве Локомотива за свои просчеты будут нести ответственность???
1-я конная
1-я конная ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
19 мая в 16:19
Твои слова да Богу в уши!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
19 мая в 16:18
Игнашевич 2.0
ЮЗИК
ЮЗИК
19 мая в 16:14
Мы это уже приняли
beefs
beefs
19 мая в 16:14
ну началась тасовка кадров...
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