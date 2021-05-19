В «Локомотиве» подтвердили переход Мухина в ЦСКА

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов подтвердил, что полузащитник команды Максим Мухин продолжит карьеру в ЦСКА.
По Максиму Мухину вопрос решен в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Мухин проходит медосмотр перед переходом в ЦСКА.
Мухину предложили зарплату больше чем предлагал ЦСКА, но сразу сказали, что подъёмные агенту платить не будут.
Так же было и с Хвичей, там агенты просили много денег помимо контракта.
А вот здесь самое интересное. У нас все дружно кричат, что не надо этим агентам платить, а наша молодёжь совсем охренела пользуясь паспортом россиянина запрашивают огромные зарплаты. Руководство Локо не стало идти на поводу игрока, которому всего 19 лет и о котором все узнали только пару месяцев назад, так почему сразу пошли возмущения? Получается всё таки надо давать большие подъёмные агентам и игрокам с паспортом? Вы уж определитесь для начала, как надо!!!
Да и ещё один не мало важный момент. Вызов в сборную Черчесовым некоторых игроков уже не раз вызывали недоумение. То он говорит, что в сборной не будет ни одного игрока без клуба, а потом раз и появляются такие. Вызов Мухина для меня лично был неожиданный и я посчитал, что это был очень большой аванс на будущее, но сейчас возникает вопрос, а не имеет ли тренер сборной очень тесный контакт с агентами?!
Кстати агент и в Спартак бегал предлагал Мухина.
Так, что делать вывод вам, но надо задуматься кто на самом деле виноват в этих ситуациях.
Мухину предложили зарплату больше чем предлагал ЦСКА, но сразу сказали, что подъёмные агенту платить не будут.
Так же было и с Хвичей, там агенты просили много денег помимо контракта.
А вот здесь самое интересное. У нас все дружно кричат, что не надо этим агентам платить, а наша молодёжь совсем охренела пользуясь паспортом россиянина запрашивают огромные зарплаты. Руководство Локо не стало идти на поводу игрока, которому всего 19 лет и о котором все узнали только пару месяцев назад, так почему сразу пошли возмущения? Получается всё таки надо давать большие подъёмные агентам и игрокам с паспортом? Вы уж определитесь для начала, как надо!!!
Да и ещё один не мало важный момент. Вызов в сборную Черчесовым некоторых игроков уже не раз вызывали недоумение. То он говорит, что в сборной не будет ни одного игрока без клуба, а потом раз и появляются такие. Вызов Мухина для меня лично был неожиданный и я посчитал, что это был очень большой аванс на будущее, но сейчас возникает вопрос, а не имеет ли тренер сборной очень тесный контакт с агентами?!
Кстати агент и в Спартак бегал предлагал Мухина.
Так, что делать вывод вам, но надо задуматься кто на самом деле виноват в этих ситуациях.