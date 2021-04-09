Малкома назвали «худшим трансфером за всю историю клуба». Мнение ветерана «Зенита» можно обосновать

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вчера, 15:33

Денис Угаров сказал вслух то, что давно крутилось в воздухе.

Болельщики могут сколько угодно «разносить» футболистов любимых команд в разговорах между собой, но на критику извне реакция почти всегда резкая. Традиционны подозрения в злопыхательстве и ангажированности, а перевод стрелок на неудачников из других клубов — обычное явление. Если автор «Соккер.ру» напишет, что Малком не оправдывает возложенных надежд и вообще является инвестиционным провалом «Зенита», то в комментарии придут ревностные адвокаты, которые посчитают, сколько трофеев выиграли петербуржцы с бразильцем в составе и язвительно предложат «следить за своими Тилями/Гайчами/Филиппами».

Самое важное, что нужно сходу уяснить: неудачные трансферы «Зенита» никак не коррелируются с неудачными тратами на футболистов «Спартака» или других клубов. Слабый Малком — это проблема исключительно «Зенита», и никакой слабый Тиль от нее не избавляет. В обратную сторону этот силлогизм тоже работает. Конечно, трансферные ошибки бывают разные — подороже и подешевле, один игрок оказался не готов физически, а другой ментально, да и у неэффективности много градаций, всегда нужно сопоставлять вложения и отдачу, ожидания и реальность.

Грубо говоря, для футболиста за 1 миллион евро и 5 голов за сезон могут стать отличным результатом, а вот для купленного за 100+ миллионов аналогичный результат будет признан катастрофой. Малком по меркам российского футбола — тот самый «футболист за 100+ миллионов». Со скидкой на возможности наших клубов, конечно. 40 миллионов евро — это рекорд РПЛ , который «Зенит» поставил еще в 2012 году трансферами Халка и Витселя, а повторил в 2019-м, подписав Малкома. Бывший футболист «сине-бело-голубых» Денис Угаров не в восторге от этого бразильца:

Малкома вообще нельзя назвать игроком. Чтобы отработать деньги, затраченные на его приобретение, бразилец должен и направлять атакующие действия, и возвращаться для помощи обороне. Малком же пешком ходит по полю и руками размахивает. Мне кажется, это худший трансфер за всю историю «Зенита». От подобного балласта нужно избавляться, а в матчах с такими командами, как «Химки», давать игровое время молодым футболистам.

Журналиста или болельщика другой команды за такие слова уже распяли бы, но Угаров не из лагеря напротив. Денис Вячеславович — уроженец Ленинграда и воспитанник «Зенита», на его счету 75 матчей за дубль и под 200 за основной состав петербургского клуба. Сейчас Угаров работает тренером в спортивной школе олимпийского резерва «Зенит» (не путать с Академией ФК «Зенит»), да и вообще больше 15 лет на тренерской работе. Человек погружен в футбол, он не из гильдии профессиональных экспертов, которые генерируют громкие заголовки, потому что сейчас это их работа. Уверен, Угаров был совершенно искренен, когда называл Малкома «балластом» и «худшим трансфером в истории клуба».

К аналогичному мнению можно прийти и самостоятельно, разбив по пути несколько мифов:

1. Командные результаты не оправдывают низкую эффективность Малкома

«Зенит» с Халком и Витселем выиграл только один титул, а с Малкомом собрал урожай из трех трофеев в прошлом году и близок к еще одному чемпионству. Есть такой аргумент у защитников бразильца. Конечно, разницу в уровне РПЛ учитывать не нужно, как и вклад Малкома в результаты «Зенита». Например, в прошлом сезоне чемпионата России бразилец провел 12 матчей, в которых забил 4 гола и сделал ассист, был у вингера неплохой весенний отрезок после долго пребывания в лазарете.

Вот только 4 из 5 результативных действия Малкома пришлись на матчи, в которых «Зенит» разрывал противников: «Урал» проиграл в Санкт-Петербурге 1:7, а Малком поучаствовал в четвертом и пятом голах. А в первом матче после коронавирусного локдауна «Зенит» выиграл у ЦСКА 4:0, бразилец забил второй и третий голы в ворота «армейцев» в своем лучшем матче за «сине-бело-голубых». Еще был победный гол в ворота «Сочи».

5 результативных действий в чемпионате, выигранном с 15-очковым отрывом — это «слезы», Малком не делал разницу, чемпионами стали бы и без него. В текущем розыгрыше РПЛ все еще хуже — 1 гол и 2 ассиста в 16 матчах. Отмечался в протоколах матчей против «Тамбова» (4:1), «Арсенала» (3:1) и «Урала» (5:1). Андрей Мостовой на месте бразильца справился бы не хуже. Самое большое влияние на результат Малком оказал в финальном матче Кубка России 2019/20, где заработал пенальти. Помог победить на тот момент команду ФНЛ , здесь герой.

Но Малкома подписывали не ради побед над «Химками», он должен был приблизить «Зенит» по классу к высоким стандартам Лиги чемпионов. В двух розыгрышах бразилец сыграл 3 матча и не отметился результативными действиями, а два последних места «Зенита» в группах — в том числе его заслуга. Вернее, виноват даже не столько сам Малком, сколько трансфер Малкома, ведь вложенные в него 50+ миллионов евро не работают. А могли бы работать, если бы на них купили условных Влашича и Крыховяка (хватило бы, еще и осталось). С этим же не будете спорить?

2. Травмы не являются индульгенцией от критики трансфера

За два неполных года в «Зените» Малком получил 4 травмы, пропустил в общей сложности 34 матча и 200 дней. Конечно, это сказалось на его игре и показателях. Но давайте вернемся к заголовку: мы не говорим о том, что Малком — худший футболист в истории «Зенита», речь о том, что это худший трансфер. В разговоре о самой сделке и ее последствиях не столь важна причина, по которой футболист не приносит пользу клубу, значение имеет только сам факт.

Можно подписать хоть Месси, но если он будет все время лечиться, то по-футбольному это будет неудачный трансфер. Да и опять же, на этапе перехода новичка оценивают не только скауты, селекционеры и тренеры, но и врачи. Медицинские обследования — неотъемлемая часть трансфера, и если просмотреть какую-то особенность организма спортсмена или закрыть глаза на мнение врачей, то впоследствии тоже можно поплатиться.

Да, часть травм является неудачным стечением не прогнозируемых обстоятельств, однако склонность Малкома к повреждениям прослеживалась еще во время его пребывания в «Барселоне», где он за сезон дважды выбывал из строя и пропускал по месяцу. Наверняка, по итогам медобследования информации было еще больше. Можно представить, что сама возможность подписать Малкома немного застила глаза людям из «Зенита», вследствие чего пренебрегли важными деталями.

3. Вложения в Малкома не соответствуют на футбольном поле отдаче

Ну, и финальное. Трансфер Малкома обошелся в 40 миллионов евро, зарплата бразильца — около 6 миллионов евро в год. Еще были выплаты посредникам и представителям футболиста за лояльность, но будем считать, что на сегодняшний день Малком обошелся «Зениту» примерно в 50 миллионов евро. Предполагалось, что этот футболист станет вести игру в атаке, но за свои деньги «сине-бело-голубые» получили футболиста, который забил 5 голов и сделал 5 ассистов почти за два года. Цена одного гола — 10 миллионов евро, цена одного результативного действия — 5 млн.

И как будто бы специально, чтобы сейчас мы могли провести параллели с Малкомом, тем же летом 2019-го «Зенит» подписал Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей. Россиянин, не имея места в стартовом составе, забил за «Зенит» 7 голов и сделал 8 результативных передач. Игровых минут у него набралось меньше, чем у Малкома — 2247 против 2680 у бразильца. Зарплата Алексея — около 1 миллиона евро. Боюсь даже посчитать, во сколько триллионов раз Сутормин эффективнее Малкома.