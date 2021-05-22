Калакуцкий покинет «Крылья Советов»

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22 мая 2021, 10:07

24 мая пройдет заседание совета директоров «Крыльев Советов».

По информации источника, в его составе планируются большие изменения. Утверждается, что Сергей Аракелов, возглавляющий банк «Солидарность», сложит с себя полномочия председателя. Также клуб покинет генеральный директор Евгений Калакуцкий.