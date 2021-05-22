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Калакуцкий покинет «Крылья Советов»

22 мая 2021, 10:07

24 мая пройдет заседание совета директоров «Крыльев Советов».

По информации источника, в его составе планируются большие изменения. Утверждается, что Сергей Аракелов, возглавляющий банк «Солидарность», сложит с себя полномочия председателя. Также клуб покинет генеральный директор Евгений Калакуцкий.

Напомним, что в следующем сезоне «Крылья» будут участвовать в РПЛ.

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nikoladolgov
nikoladolgov
22 мая в 10:47
И что теперь ?
Только команда стала показывать качественный футбол , так ее сразу надо обезглавить ?
Кто придет в команду ?
Опять Ростехи с Новикомбанком ? Они еще не конца разграбили Самару ?
А главным тренером конечно Кобелев, чтоб уж убить футбол в Самаре окончательно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 мая в 10:09
Не могу ничего сказать про изменения в управлении клуба, хорошо это или плохо. Но что хорошо - нет новостей о распродаже и разброда команды.
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