Калакуцкий покинет «Крылья Советов»

24 мая пройдет заседание совета директоров «Крыльев Советов».
По информации источника, в его составе планируются большие изменения. Утверждается, что Сергей Аракелов, возглавляющий банк «Солидарность», сложит с себя полномочия председателя. Также клуб покинет генеральный директор Евгений Калакуцкий.
Напомним, что в следующем сезоне «Крылья» будут участвовать в РПЛ.
Только команда стала показывать качественный футбол , так ее сразу надо обезглавить ?
Кто придет в команду ?
Опять Ростехи с Новикомбанком ? Они еще не конца разграбили Самару ?
А главным тренером конечно Кобелев, чтоб уж убить футбол в Самаре окончательно.
Только команда стала показывать качественный футбол , так ее сразу надо обезглавить ?
Кто придет в команду ?
Опять Ростехи с Новикомбанком ? Они еще не конца разграбили Самару ?
А главным тренером конечно Кобелев, чтоб уж убить футбол в Самаре окончательно.