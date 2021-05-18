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«Томь» подтвердила уход Кержакова

18 мая 2021, 11:18

Официальный сайт «Томи» подтвердил, что Александр Кержаков покидает должность главного тренера клуба.

Завершился сезон ФНЛ 2020-2021 годов. Завершился и контракт у тренерского штаба «Томи» — главного тренера Александра Кержакова, старшего тренера Владимира Казакова, тренеров Виктора Себелева и Руслана Аджинджала, тренера по вратарям Александра Подшивалова. Мы благодарим футбольных наставников за их работу, особенно – за весеннюю игру «Томи», подарившей болельщикам памятные победы и красивые матчи. Спасибо!

По итогам нынешнего сезона «Томь» заняла 18-е место в ФНЛ.

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Храневец
Храневец
18 мая в 15:08
недолго музыка играла недолго фраер танцевал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 мая в 12:26
Керж принял Томь глубоким аутсайдером. То есть со дна стучаться было некому. И лишь в последнем туре стало ясно, что Томь не увисела.
Не хватило буквально чуть чуть.
Так что начало у него вполне достойное, удачи ему на новом месте. Кстати, ходят слухи про НН. БЫЛО БЫ НЕПЛОХО......
Остапчук 67
Остапчук 67
18 мая в 11:44
Какой с него тренер?
izrafel
izrafel
18 мая в 11:39
Хорошо, что так расстались
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 мая в 11:38
Мне кажется как раз харизма Кержакова была бы кстати для молодёжи.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
18 мая в 11:35
Там вроде Галактионова оставили, хотя я бы его поменял. На Евро сыграли хуже , чем слабо.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 мая в 11:32
Вроде бы хотят его привлечь к работе в молодёжной сборной.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 11:30
Сане не хватило двух-трех туров , чтобы команда осталась в ФНЛ. И тем не менее Томь совершила впечатляющий рывок с последнего места , жаль времени не хватило. Ждем Александра в другом клубе.
ДСА
ДСА
18 мая в 11:22
Старался, но спасти клуб от вылета не удалось.
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