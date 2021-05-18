«Томь» подтвердила уход Кержакова

Официальный сайт «Томи» подтвердил, что Александр Кержаков покидает должность главного тренера клуба.
Завершился сезон ФНЛ 2020-2021 годов. Завершился и контракт у тренерского штаба «Томи» — главного тренера Александра Кержакова, старшего тренера Владимира Казакова, тренеров Виктора Себелева и Руслана Аджинджала, тренера по вратарям Александра Подшивалова. Мы благодарим футбольных наставников за их работу, особенно – за весеннюю игру «Томи», подарившей болельщикам памятные победы и красивые матчи. Спасибо!
По итогам нынешнего сезона «Томь» заняла 18-е место в ФНЛ.
Не хватило буквально чуть чуть.
Так что начало у него вполне достойное, удачи ему на новом месте. Кстати, ходят слухи про НН. БЫЛО БЫ НЕПЛОХО......
Не хватило буквально чуть чуть.
Так что начало у него вполне достойное, удачи ему на новом месте. Кстати, ходят слухи про НН. БЫЛО БЫ НЕПЛОХО......